Opinion : un nouveau problème soulève des questions sur l’avenir des relations entre l’Inde et le Canada

Dernier revers dans des relations déjà compliquées, la commission commerciale du Canada a annoncé sur son site Internet que la mission commerciale en Inde avait été reportée.

La mission était liée à la stratégie indo-pacifique du Canada et l’Inde a été décrite comme une « destination idéale » pour une mission commerciale d’Équipe Canada. « Le Canada et l’Inde ont un intérêt mutuel à élargir leurs relations commerciales et à développer leurs relations entre les peuples », avait déclaré le Canada.

Les négociations commerciales ont également été interrompues le mois dernier par Ottawa et aucun détail n’a été avancé. Avant que le Premier ministre canadien Justin Trudeau ne se rende en Inde pour le sommet du G20, on lui a demandé à Singapour la raison de la suspension des négociations commerciales. Il a prudemment déclaré : « Nous savons que les négociations autour du libre-échange sont longues et complexes et je n’en dirai pas plus », comme le rapportent les médias canadiens.

L’Inde et le Canada avaient lancé pour la première fois des négociations en vue d’un accord commercial il y a 13 ans, en 2010. Après une accalmie de près de 5 ans, les négociations ont repris en 2022 avec des renégociations sur un accord de partenariat économique global. En un an, les négociations semblent à nouveau avoir connu une période difficile.

À New Delhi la semaine dernière, lors du sommet du G20, la froideur des relations était visible. L’Inde a publié une déclaration affirmant que le Premier ministre Narendra Modi avait exprimé « de vives inquiétudes quant à la poursuite des activités anti-indiennes d’éléments extrémistes au Canada ». Le communiqué ajoute que les militants anti-indiens « favorisaient le sécessionnisme et incitaient à la violence contre les diplomates indiens, endommageant les locaux diplomatiques et menaçant la communauté indienne du Canada et leurs lieux de culte ».

Notamment, interrogé sur la réunion, le premier ministre Trudeau a indirectement pointé du doigt l’ingérence de l’Inde dans ses affaires internes. Il a déclaré aux médias que « la diaspora canadienne représente une proportion énorme de notre pays et qu’elle devrait pouvoir s’exprimer et faire ses choix sans ingérence de la part d’aucun des nombreux pays qui, nous le savons, sont impliqués dans des problèmes d’ingérence ».

Sikhs for Justice, un groupe interdit en Inde, a organisé un « référendum » sur le Khalistan à Surrey, en Colombie-Britannique, alors que le deuxième jour du sommet du G20 avait lieu en Inde le 10 septembre. L’Inde a soulevé des objections à de telles activités dans le passé, pas seulement avec le Canada. mais même le Royaume-Uni et l’Australie, affirmant qu’il s’agit d’un appel sécessionniste qui menace la souveraineté de l’Inde et ne devrait pas être autorisé par les pays qui respectent l’État de droit, la souveraineté et l’intégrité territoriale des nations.

Le soutien de Trudeau aux manifestations des agriculteurs en Inde en 2020 n’a pas été bien accueilli par le gouvernement indien. New Delhi avait qualifié cela d’« ingérence inacceptable » dans les affaires indiennes. Le haut-commissaire canadien de l’époque en Inde, Nadir Patel, a été convoqué par le ministère des Affaires extérieures et lui a remis une démarche ou une note diplomatique. La déclaration de l’Inde a également averti que cela pourrait avoir de graves conséquences sur les relations entre les deux pays.

De retour au Canada, Trudeau a fait face à une mauvaise presse à cause de ce qui a été qualifié par Don Martin, collaborateur de CTV, de deuxième débâcle à Delhi. Après des échanges tendus en marge du G20, le Premier ministre canadien n’a pas pu rentrer chez lui pendant deux jours en raison d’un problème avec son avion.

Trudeau est déjà confronté à une baisse de popularité en raison de problèmes d’accessibilité financière au Canada et à des questions difficiles de l’opposition sur la crise du logement et l’inflation alimentaire. Pour l’instant, il a exclu de se retirer, affirmant qu’il relèverait les défis.

Lorsque les négociations commerciales ont repris en 2022 après une pause, nombreux étaient ceux qui espéraient que la relation sortirait lentement de ses limites, même s’il s’agissait d’une transaction. Cependant, les retombées diplomatiques sur des questions allant des droits de l’homme et du Khalistan aux allégations d’ingérence politique ont plutôt eu un impact sur le commerce.

(Maha Siddiqui est une journaliste qui a fait de nombreux reportages sur la politique publique et les affaires mondiales.)

Avertissement : Ce sont les opinions personnelles de l’auteur.