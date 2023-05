Opinion: Un Malayalam Sleeper Hit met en lumière les héros méconnus des inondations de 2018

Ce n’a pas été une grande année pour l’industrie cinématographique malayalam, avec des réponses de plus en plus médiocres pour de nombreuses nouvelles sorties. Le seul film qui pouvait attirer le public était le blockbuster « Romancham » sorti en février. La plupart du temps, les théâtres ont survécu en diffusant des sorties hollywoodiennes ou des succès de leurs voisins du sud. C’est dans ce sombre scénario que le film « 2018 », décrivant les conséquences des inondations dévastatrices au Kerala, est sorti discrètement, sans publicité d’aucune sorte. Les réactions à sa bande-annonce sur YouTube ont également été tièdes.

Lentement mais sûrement, « 2018 », comme le protagoniste notoire de la vie réelle qu’il représentait, s’est levé comme un phénix et a balayé tout le monde, battant plusieurs records au box-office pour un film malayalam dans les semaines suivant sa sortie. Financé sur un budget approximatif de Rs 30 crore par les producteurs Venu Kunnappilly, CK Padma Kumar et Anto Joseph, le film a maintenant été couronné le plus grand succès du cinéma malayalam. Ce faisant, « 2018 » est également sorti dans des pays où un film malayalam n’a jamais été projeté auparavant, comme les Philippines, l’Ouzbékistan et l’Azerbaïdjan. Il en est à sa quatrième semaine en Allemagne, en Autriche et au Danemark. Avec son succès retentissant et son thème général du triomphe de l’esprit humain transcendant les frontières, le film se prépare pour une sortie en salles pan-indienne en hindi, tamoul, kannada et télougou – un exploit rare pour un film malayalam.

L’arche de l’humanité

À travers le microcosme d’une petite ville du Kerala, « 2018 » raconte l’histoire de citoyens ordinaires se rassemblant pour sauver ceux qui en ont besoin, alors qu’ils affrontent une catastrophe inimaginable. Il y a une banalité sous-jacente dans la multitude de personnages qui peuplent la toile du réalisateur Jude Anthany Joseph ‘2018’. Le réalisateur les place habilement dans des situations quotidiennes alors qu’ils mènent leurs petites batailles solitaires dans la première moitié du film.

Des stars populaires telles que Tovino Thomas, Kunchako Boban, Asif Ali, Vineeth Sreenivasan et Lal, ainsi que Tanvi Ram, dessinent avec succès des personnes communicables. La seconde mi-temps est remarquablement tournée car les petites batailles de ces individus ne comptent pour rien face aux pluies incessantes et aux inondations qui détruisent les maisons, n’en épargnent aucune et marquent des vies à jamais.

Filmé sur une période de 102 jours en 2022, avec d’énormes réservoirs construits pour filmer des scènes d’inondation sur un plateau de 15 acres, « 2018 » est un exploit remarquable tant par sa portée que par son intention. Dans le district de Pathanamthitta, qui a été l’un des plus touchés cette année-là, « 2018 » se déroulait dans des salles combles dans les théâtres mêmes qui étaient alors submergés.

Préambule d’un désastre

Les pluies balayées par le vent et luxuriantes, le compagnon constant de chaque Keralite, sont devenues diaboliques lorsqu’elles se sont déversées sans interruption de juin à août de l’année 2018. Le déluge qui en a résulté a mis en évidence ce que tout le monde savait – que la séquence égoïste incontrôlée sur la chaussée vers le développement serait un jour extraire un coût. Le rapport du groupe d’experts sur l’écologie des Ghâts occidentaux de 2011 avait mis en garde contre le développement cloisonné dans les États des Ghâts occidentaux. Le rapport prévoyait qu’un prix devrait être payé lorsque le seul dicton était de « développer de manière imprudente, conserver sans réfléchir », plutôt que « développer de manière durable, conserver de manière réfléchie ».

La vengeance de la nature a fait que le Kerala a subi les pires inondations depuis 1924 et le déplacement d’environ 1,4 million de personnes, avec près d’un sixième de la population de l’État touchée. Comme dans les catastrophes d’une telle ampleur, le modèle post-catastrophe était sans vergogne similaire aux conséquences de telles calamités dans le monde entier. Ce sont les pauvres, les femmes, les enfants et les personnes âgées, en particulier ceux des groupes socialement vulnérables, qui ont souffert de manière disproportionnée, supportant la perte de leurs moyens de subsistance et de leur bétail ainsi que les dommages causés à leurs maigres actifs.

Les hommes invisibles

Dans ‘2018’, le réalisateur Jude Anthany Joseph et l’écrivain Akhil P Dharmajan enchaînent leur récit captivant autour de l’un de ces groupes défavorisés – les pêcheurs. Pour les pêcheurs, les inondations signifiaient simplement que le puissant seigneur de la mer avait décidé de leur rendre visite au lieu de l’inverse. Le littoral de 590 km du Kerala abrite plus de 11 lakh de pêcheurs et ils se sont toujours retrouvés à la périphérie des politiques et programmes ambitieux des gouvernements successifs.

« Nous ne devenons des nouvelles que lorsqu’il y a une catastrophe, tout comme quand Ockhi a frappé il y a quelques années », a déclaré Ammini. Elle parle de son mari et de son frère, tous deux pêcheurs, qui n’ont pas pu s’aventurer en mer parce que leur petit chalutier abimé par les intempéries avait été amarré pour réparation.

En 2017, la violente tempête cyclonique Ockhi a entraîné la mort de nombreux pêcheurs qui étaient en mer, car les communications radio en temps opportun n’ont pas pu être relayées par les autorités.

Une femme membre du panchayat, qui fait également partie du groupe Kudumbashree (le collectif de femmes du quartier du Kerala qui est organiquement lié aux gouvernements locaux de l’État) de la région, intervient. « Le gouvernement a déclaré que des combinés radio seraient fournis à ces qui partent en mer. Mais nous leur demandons aussi des bateaux de pêche plus solides et plus stables », dit-elle.

Fin février 2019, dans le cadre d’une équipe multi-donateurs d’évaluation de la pauvreté et de l’impact social rassemblant des contributions pour le programme de reconstruction du Kerala en partenariat avec l’État, nous parlions aux femmes membres d’un hameau côtier de la capitale de l’État de Thiruvananthapuram. Leurs vies étaient dans un état constant d’impermanence, et ils n’étaient pas sûrs de ce que même l’heure suivante pourrait leur apporter.

Selon les données officielles, plus de 3 000 ménages de pêcheurs de l’État ont été gravement touchés par les inondations et plus de 1 000 bateaux ont été endommagés. Le réalisateur Joseph a déclaré qu’il avait basé son film sur les extraits d’actualités d’une seule colonne qui se perdaient dans la brume des gros titres liés aux inondations dans les pages intérieures de différents journaux.

Les pêcheurs du Kerala ont fait la une des journaux en offrant leurs bateaux de pêche pour d’innombrables missions de sauvetage à travers l’État. Ce sont leurs scènes dans le film qui obtiennent les plus grands applaudissements du public.

Bien que ‘2018’ soit largement apprécié, il y avait des opinions dissidentes. Le film n’a pas accordé suffisamment de crédit au gouvernement de l’époque pour la manière dont il a géré la catastrophe, ont déclaré certains.

Il pourrait y avoir un autre film en perspective, axé sur le collectif Kudumbashree, qui, grâce à ses efforts de mobilisation communautaire, a pu maintenir et entretenir des liens avec les communautés locales et continuerait à jouer un rôle énorme dans les efforts de réhabilitation après les inondations. D’ici là, célébrons les héros de ‘2018’.

(Anand Mathew est basé à New Delhi.)

Avis de non-responsabilité : il s’agit des opinions personnelles de l’auteur.