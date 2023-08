Opinion: Un hommage de la Journée de la Colombie-Britannique aux montagnes russes en bois palpitantes de Playland à l’occasion de son 65e anniversaire

En tant que fille née et élevée en Colombie-Britannique qui n’était qu’à un court trajet en bus de Playland, j’aimerais rendre hommage aux montagnes russes en bois bien-aimées ce long week-end de la fête de la Colombie-Britannique.

Les montagnes russes branlantes ont eu 65 ans et je l’ai montée presque autant de fois au fil des ans.

Le sous-verre en bois de Playland était génial. Il a toujours semblé qu’il pouvait s’effondrer à tout moment et il n’y avait que cette barre lointaine qui vous séparait d’une mort certaine alors qu’elle vous emmenait dans une folle chevauchée dans le ciel, vous redescendant pour être tourbillonnée dans les virages. C’était passionnant.

Tout d’abord, le bruit de clic fort que le sous-verre a fait alors qu’il escaladait la première grande colline a ajouté à l’anticipation et à la terreur de la grande chute à venir.

Au fur et à mesure que vous montez la colline, le sous-verre s’arrête une seconde, puis vous envoie descendre pour vous amuser.

Il y a plus de collines et plus de gouttes d’estomac et à un moment donné, vous êtes envoyé sur cette bosse qui vous envoie voler hors de votre siège et presque sur cette barre vers un certain destin.

Mais d’une manière ou d’une autre, à chaque fois, nous avons survécu et nous en voulions plus. Mes amis et moi sommes devenus plus audacieux aussi. Alors que les années d’interpolation se tournaient vers le courage des adolescents, nous aurions même osé lever les mains, voir qui pourrait garder les mains levées pendant tout le trajet. Et parce que nous étions des locaux, nous avons également appris à savoir quand les montagnes russes n’étaient pas occupées, obtenant souvent une deuxième ou une troisième fois de suite.

La vue depuis le sommet est spectaculaire, mettant en valeur tout l’océan de Vancouver et la beauté des montagnes. Il n’y a rien de mieux que de monter sur les montagnes russes au coucher du soleil. Même enfant, je pouvais apprécier ce paysage.

Une autre grande chose à propos des montagnes russes est que vous pouvez voir et entendre les cris de plaisir et de terreur avant même de franchir les portes du parc d’attractions emblématique.

Les montagnes russes sont à l’avant et au centre de l’entrée et invitent tout le monde à ne pas marcher, mais à courir pour avoir sa place dans la très, très longue file d’attente.

J’ai eu la chance de vivre si près de l’emblématique Playland et PNE. En plus de nos bulletins scolaires de fin d’année, nous recevions toujours des billets gratuits pour rouler.

Pour les passionnés d’histoire, les montagnes russes en bois ont ouvert leurs portes en 1958 et coûtent environ 45 cents à monter. Il atteint des vitesses de 45 mph (72 kmh). Récemment, les montagnes russes ont été nommées les meilleures montagnes russes en bois au Canada.

Il y a tellement de choses à aimer en Colombie-Britannique, du parc Stanley et de la baie English, aux montagnes de ski et au pont tournant de la côte nord, en passant par le White Rock Pier et le parc provincial Golden Ears à Maple Ridge. Mais l’emblématique Playland, et PNE, occupe une place spéciale dans le cœur de ce résident de la Colombie-Britannique. Les manèges classiques comme les balançoires, le piège à souris (qui était plus effrayant), le bateau pirate et l’arc-en-ciel étaient tous d’excellents manèges. Mais mains en l’air – pas baissées, les montagnes russes en bois sont un morceau passionnant de notre histoire qui rend la Colombie-Britannique si impressionnante.

— Monique Tamminga est rédactrice en chef de Penticton Western News et Keremeos Review

Avis