GREEN BAY, Wisconsin. – Ce n’est qu’après la fin d’une saison et les confettis balayés que vous pouvez parler d’équipes de destin. Il y a tout simplement trop de caprices dans une saison de la NFL, trop de rebondissements qui ont autant à voir avec la force brute que le destin.

Il y a cependant des choix faits en cours de route qui façonnent ces rebondissements. Cela peut transformer ce qui a l’étoffe d’une équipe spéciale en quelque chose de spectaculaire, ou tout aussi facilement le réduire en un tas de poussière.

Pour les Packers de Green Bay, ce choix appartenait à Aaron Rodgers.

Rares sont ceux qui auraient été surpris – ou lui auraient reproché – si Rodgers s’était présenté pour la saison amère et pleine de ressentiment. Il a donné aux Packers plus qu’ils n’auraient pu espérer lorsqu’ils l’ont rédigé il y a près de 20 ans, et ils ont répondu en rédigeant son remplaçant en avril.

Mais Rodgers, un homme qui peut transformer la plus microscopique des affrontements en une querelle de sang, a réalisé qu’il pouvait soit ruminer sur son avenir, soit se délecter du présent. Il a décidé de choisir ce dernier.

«J’ai vraiment l’impression que nous avons la capacité de manifester des choses dans notre propre vie à travers nos paroles et nos intentions. C’est un peu la direction dans laquelle j’ai vraiment essayé de rester cette année », a déclaré Rodgers après que les Packers aient atteint le championnat NFC avec une victoire de 32 à 18 contre les Rams de Los Angeles samedi.

«Méfiez-vous de mes humeurs, de ce à quoi je pensais, de mon point de vue, en essayant d’être le plus positif possible. Pour essayer de vivre avec une attitude de gratitude.

Ce faisant, Rodgers a les Packers en position de faire partie de ces équipes spéciales. Peut-être même une de ces équipes du destin.

Pour la cinquième fois de la carrière de Rodgers, lui et les Packers joueront pour le titre NFC, un voyage au Super Bowl en jeu le week-end prochain contre les Buccaneers de Tampa Bay ou les New Orleans Saints. Pour la première fois, cependant, le championnat NFC aura lieu au Lambeau Field.

«J’espère qu’il fait un peu plus froid que ce soir», a déclaré Rodgers en souriant. «Ce sera excitant… de regarder le match de demain et de savoir que celui qui gagnera viendra chez nous.»

Ne vous y trompez pas, les Packers sont dans cette position à cause de Rodgers. Il joue peut-être le meilleur qu’il ait jamais eu et est l’un des favoris pour remporter son troisième prix MVP. Il y a un but à chaque pièce, quelque chose qui n’avait pas toujours été le cas ces dernières années, mais assez d’enthousiasme enfantin pour en produire au moins quelques-unes. «Comment a-t-il fait CELA?» joue à chaque partie.

Les Rams de Los Angeles avaient la défense n ° 1 de la ligue, mais Rodgers et les Packers leur donnaient un aspect unidimensionnel. Il y avait son soulèvement de 33 verges à Robert Tonyan lors de la course qui a établi un panier juste avant la mi-temps. Il y avait, sur l’entraînement avant cela, son touché de 1 verge après que Leonard Floyd ait enlevé toutes ses autres options au troisième essai.

Il y a eu la récupération des échappés au quatrième quart et le ramassage incontournable au troisième essai du jeu suivant qui a mis en place ce qui serait le touché décisif.

Le football est un jeu d’équipe, cependant, et aussi sublime que soit Rodgers, il ne peut pas le faire seul. Mais cela a été la vraie beauté de cette année. La légèreté et la joie de Rodgers se reflètent dans ses coéquipiers.

Une équipe qui n’aurait pas eu assez d’armes a l’attaque n ° 1, et tellement d’options qu’elle doit donner le vertige à un coordinateur défensif. Green Bay a marqué sur ses cinq premières possessions contre les Rams, a fait d’Aaron Donald un non-facteur et a terminé avec un total de 484 verges.

C’est le plus grand nombre de verges gagnées sur une défense n ° 1 dans un match éliminatoire depuis la fusion, selon Elias Sports. Et c’était avec les Packers manquant sur quelques gros jeux au troisième quart.

Davante Adams, qui s’est imposé comme le meilleur receveur de la NFL, a rendu Jalen Ramsey ridicule lors d’un touché au premier quart. Ramsey a suivi Adams alors qu’il courait à gauche avant que le ballon ne soit cassé, mais a ensuite coupé brusquement, laissant Ramsey pris au dépourvu.

Ramsey n’a eu aucune chance de rattraper son retard et Adams était grand ouvert pour la passe de 1 mètre.

Aaron Jones a éclaté pour une course de 60 verges pour commencer la seconde mi-temps et a couronné le trajet avec une course de 1 verge cinq jeux plus tard. Il a terminé avec 99 verges – trois de plus que tous les Rams réunis.

«Je crois fermement qu’il faut parler des choses à la vie», a déclaré Rodgers. «Nous avons beaucoup parlé de la façon dont une onde positive peut être si puissante. J’ai l’impression que nous avons cette vague qui se construit. Cela a été la construction et la construction et la construction.

Rodgers a toujours dit qu’il voulait jouer un match de championnat NFC à domicile, et maintenant il en aura la chance. Les Packers accueilleront soit une équipe de dôme (Saints), soit une équipe par temps chaud (Buccaneers), les prévisions anticipées prévoyant des sommets dans les basses années 30 et une chance de neige.

Il n’est pas perdu pour lui à quel point cette opportunité est spéciale. Peut-être même l’apprécie-t-il davantage, sachant très bien que rien n’est promis à personne, nulle part.

«Être le quart partant ici, sur lequel on peut compter pour mon jeu, mon leadership, ma présence, ma préparation quotidienne – il n’y a pas de plus grand sentiment», a-t-il déclaré. «C’est un honneur si spécial, c’est l’un des plus grands honneurs de ma vie, sans aucun doute jusqu’à présent, de pouvoir diriger cette équipe et de pouvoir compter sur mes coéquipiers pour apporter non seulement mon jeu physique mais aussi ma présence, ma émotions, mes mots.

«Je suis reconnaissant d’avoir l’opportunité d’être toujours là et d’être toujours le gars, et je suis enthousiasmé par ce que nous pouvons accomplir ensemble.»

Si ce n’est pas le destin, c’est assez proche pour l’instant.

