Avec leur défaite de 41-17 contre les Bears de Chicago dimanche, les Jaguars de Jacksonville sont tombés à 1-14 et ont décroché la dernière place de la NFL. Cela se traduit par les droits au choix global n ° 1 du repêchage 2021, que tout le monde s’attend à utiliser sur le quart-arrière de Clemson Trevor Lawrence.

Les évaluateurs de talents de la NFL considèrent le Lawrence de 6 pieds 6 pouces et 220 livres comme un talent générationnel.

Comme nous le savons tous, il faudra plus qu’un quart-arrière pour vraiment transformer les Jaguars en prétendants réguliers. Mais heureusement pour Lawrence et Jacksonville, il entrera vraisemblablement dans une situation prometteuse. Si elles jouent ce droit, les Jaguars pourraient se positionner pour un revirement rapide.

Mais d’abord, le propriétaire Shahid Khan doit décider à qui il confiera ce projet de reconstruction.

Cette intersaison, Jacksonville embauchera un nouveau directeur général, et probablement un nouvel entraîneur-chef, bien que Doug Marrone (23-42 en cinq saisons) n’ait pas encore reçu officiellement ses papiers de marche. Grâce au choix n ° 1, une opportunité déjà intrigante est devenue encore plus séduisante.

Les gens dans les cercles de la NFL considèrent maintenant les Jaguars comme le concert le plus attrayant du marché. Les candidats au poste de directeur général et d’encadrement en chef constateront que cette opportunité coche toutes les cases les plus importantes qui pourraient potentiellement assurer le succès à long terme.

Unité et patience

Tout le monde veut travailler avec quelqu’un qui partage sa vision et sa philosophie, en particulier lorsqu’il entreprend la tâche ardue de reconstruire une franchise NFL. Ils souhaitent également disposer de suffisamment de temps pour mener à bien cette mission. Khan a fait preuve de patience, ce qui est de bon augure pour le futur directeur général et entraîneur. Les Jaguars ont l’opportunité d’embaucher un tandem unifié plutôt que de faire face au scénario où un entraîneur sortant ou un directeur général hérite de l’autre et éprouve des frictions alimentées par des différences de philosophies sur la consolidation d’équipe. La meilleure chance de succès de Khan pourrait être de se contenter d’embauches forfaitaires similaires à la sélection des 49ers de Kyle Shanahan et John Lynch ou de Sean McDermott et Brandon Beane des Bills. Chacune de ces franchises a connu des reconstructions prometteuses parce que leurs entraîneurs et directeurs généraux partagent les mêmes convictions sur la construction de la liste et l’évaluation des talents. Un partenariat similaire pourrait aider les Jaguars à établir une base similaire et une voie vers le succès.

Blocs de construction

Le choix n ° 1, qui devrait être Lawrence, fournira aux Jaguars une pierre angulaire de franchise à construire. Si, pour une raison quelconque, ils finissent par échanger le choix comme San Diego l’a fait en 2001 avec la décision étonnante de transmettre Michael Vick, Jacksonville recevra une série de choix pour accélérer son processus de récupération. Mais même s’ils tiennent la pioche et prennent Lawrence, les Jaguars ont beaucoup de ressources. Le choix n ° 1 au classement général est l’un des deux premiers joueurs détenus par Jacksonville. L’autre est la 25e sélection globale. Les Jaguars ont également deux deuxième rondes (34e et 47e), un troisième (65e) et deux quatrième rondes (98e et 121e) et des cinquième, sixième et septième tours.

Et ce n’est pas tout. Le demi-offensif recrue James Robinson a été un point positif cette saison, se précipitant pour 1070 verges troisième dans la NFL), et DJ Chark de troisième année est un receveur large talentueux qui a affiché une saison de 1000 verges en 2019. Défensivement, les Jaguars se vantent de jeunes stars comme les secondeurs Joe Schobert et Myles Jack (tous deux parmi les 25 premiers de la ligue en plaqués) et le demi de coin prometteur CJ Henderson, entre autres.

Dépenser de l’argent

Le nouveau directeur général et entraîneur-chef aura également la possibilité d’accélérer la révision de la liste avec une agence libre productive, s’ils le décident. Jacksonville a passé les dernières années à purger ses livres en échangeant des stars comme Jalen Ramsey et Yannick Ngakoue. En plus de la multitude de choix fournis par ces mouvements, Jacksonville prévoit également de disposer d’un plafond salarial d’environ 80 millions de dollars lorsque le marché des agents autonomes ouvrira au printemps.

Des jours plus clairs s’annoncent pour les Jaguars après une séquence de 10 ans au cours de laquelle ils ont subi neuf saisons de défaites à deux chiffres tout en atteignant les séries éliminatoires une seule fois. Et la promesse offerte par un avenir dirigé par Lawrence pourrait aider l’organisation à assurer un avenir à long terme qui comprend une plus grande commercialisation et un nouvel accord sur le stade à Jacksonville.

Suivez Mike Jones de USA TODAY Sports sur Twitter @ByMikeJones et écoutez le podcast Football Jones sur iTunes.