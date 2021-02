Tom Brady était heureux de parler politique jusqu’à ce qu’il ne le soit pas.

Le chapeau Make America Great Again dans son casier, l’approbation désinvolte du candidat à la présidence de l’époque, Donald Trump. Ce n’est que lorsque ces liens sont devenus gênants que Brady a décidé qu’il voulait «s’en tenir au sport» et qu’il préférait être un phare de positivité plutôt que de se plonger dans les maux épineux de la société.

Quelle puissance blanche de lui.

La capacité de Brady à entrer et sortir du débat à son choix, à se protéger de la responsabilité, est le summum du privilège blanc. Alors que ce pays est aux prises avec les confins du racisme systémique, ne cherchez pas plus loin que Brady, pour qui les attentes et les allocations accordées seront toujours différentes.

«La blancheur profite du doute», a déclaré David Leonard, auteur de «Jouer en blanc: privilège et puissance sur et hors du terrain». «Quand Tom Brady dit: ‘On vient de me donner le chapeau’ ou ‘C’est juste un de mes amis’, ou quand il saute la Maison Blanche et dit: ‘J’ai eu un engagement différent’, il obtient le bénéfice du doute . Il devient un individu.

«Il récolte les bénéfices que nous, Américains blancs, récoltons chaque jour dans des contextes différents.»

Cela fait cinq ans qu’un chapeau MAGA a été placé de premier ordre dans le casier de Brady et il a répondu «J’espère que oui, ce serait génial» lorsqu’on lui a demandé si son ancien copain de golf avait ce qu’il fallait pour être président. Mais avec Brady disputant son 10e Super Bowl dimanche, lorsque ses Buccaneers de Tampa Bay affronteront les Chiefs de Kansas City, le sujet a été soulevé à nouveau par Shannon Sharpe, membre du Temple de la renommée, qui a déclaré la semaine dernière qu’aucun athlète noir n’aurait obtenu le laissez-passer Brady a.

«LeBron James ne peut jamais dire, un athlète noir de premier plan ne peut jamais dire: ‘Le ministre Farrakhan est juste mon ami.’ Ils essaieraient d’annuler n’importe qui avec la simple mention du nom de Mister Farrakhan », a déclaré Sharpe sur« Undisputed », l’émission qu’il co-anime sur FS1, faisant référence à Louis Farrakhan, le leader antisémite et homophobe de la Nation of Islam.

Sharpe a raison.

En théorie, peu importe que Brady soutienne Trump, Alexandria Ocasio-Cortez ou quelqu’un quelque part entre les deux sur l’échiquier politique. Il a droit à ses opinions privées.

Mais c’est Brady lui-même qui a choisi de rendre ces opinions privées publiques. Si vous pensez que le chapeau MAGA vient de se retrouver dans son casier – au niveau de la caméra, pas enterré au fond sous une pile de crampons et de vêtements – j’ai une caisse de suppléments TB12 à vous vendre. Brady a soigneusement cultivé son image au cours de ses 21 ans de carrière, que ce soit son style ou ses publications sur les réseaux sociaux, et il savait exactement quel genre de réaction il aurait.

Maintenant, il n’aurait peut-être pas pensé que cela importerait, car la candidature de Trump à ce moment-là était toujours considérée comme un coup. Mais Brady a eu la chance – plusieurs, en fait – de clarifier ou de revenir sur ses commentaires et a choisi de ne pas le faire. Au Super Bowl en 2017, trois jours après l’entrée en vigueur de l’interdiction musulmane de Trump. Dans l’émission d’Howard Stern au printemps dernier, alors que Trump commençait déjà à semer des mensonges sur l’élection.

Et encore cette semaine, moins d’un mois après une insurrection meurtrière au Capitole américaine qui a été incitée par Trump.

Au lieu de cela, Brady a été autorisé à en divorcer tandis que les athlètes noirs sont obligés de s’approprier leurs opinions à perpétuité.

Il n’y a pas de fin en vue au blackball de Colin Kaepernick, même si ses protestations pour attirer l’attention sur la brutalité policière des Noirs et des Marrons se sont révélées être une alarme que nous n’aurions pas dû ignorer. Les joueurs de la WNBA ont demandé à l’un de leurs propriétaires de se retourner contre eux parce qu’ils avaient l’audace de dire «Black Lives Matter» et d’amplifier les histoires de femmes noires et brunes tuées par la police.

« Je ne sais pas comment répondre à des questions hypothétiques comme celle-là », a déclaré Brady lundi lorsqu’on lui a demandé s’il sentait qu’il avait obtenu un laissez-passer. J’espère que tout le monde peut – nous sommes dans cette position, comme moi, pour essayer d’être le meilleur que je peux être chaque jour en tant qu’athlète, en tant que joueur, en tant que personne dans ma communauté pour mon équipe et ainsi de suite.

« Donc voilà. Je ne sais pas quoi d’autre.

Même l’aversion de Brady pour parler de politique ou de l’actualité est en soi une forme de privilège.

Comme les autres athlètes blancs, Brady est considéré comme un individu d’une manière que les athlètes minoritaires ne sont jamais. Parce que Megan Rapinoe est ouvertement gay, on lui demandera toujours de peser sur les problèmes affectant la communauté LGBTQ +. Les athlètes noirs et bruns sont censés avoir – et partager – leurs opinions et expériences sur l’injustice et la discrimination raciales.

Patrick Mahomes a été interrogé au Super Bowl de l’année dernière sur le fait d’être biracial. Cette année, on lui a demandé de parler à la suite de George Floyd, l’homme noir dont la mort au genou d’un policier blanc a déclenché des manifestations à travers le pays.

Pourtant, personne n’a interrogé Brady sur l’insurrection au Capitole américain, même si presque tous ceux qui ont tenté de renverser violemment notre gouvernement étaient blancs, tout comme lui, et ont été incités par l’homme que Brady a décrit comme son ami.

«Tom Brady s’exprime en tant que Tom Brady. On ne lui demande pas de parler au nom de l’Amérique blanche », a déclaré Leonard, qui est également professeur d’études ethniques comparatives et d’études et de culture américaines à l’État de Washington.

«La question suivante de« Je suis ici juste pour jouer au football »est:« Qui a eu ce luxe? Qui a le droit de voir le sport comme cet espace apolitique de distraction, de plaisir, de plaisir? »Dit Leonard. «Voir le sport et le sport vivant comme un espace incontesté est le privilège de la blancheur. C’est le privilège d’être un homme. C’est le privilège d’être un athlète hétérosexuel.

«C’est un luxe que les athlètes noirs et autres athlètes marginalisés et démunis n’ont jamais eu droit, à l’intérieur comme à l’extérieur du sport.

Il peut sembler insignifiant d’évoquer la lâcheté morale de Brady maintenant, alors que le joueur de 43 ans accomplit des choses qui ne seront probablement jamais revues dans la NFL. Mais célébrer ce qu’il a fait tout en fermant les yeux sur ce qu’il n’a pas est un privilège que Brady ne mérite pas.

Suivez la chroniqueuse USA TODAY Sports Nancy Armour sur Twitter @nrarmour.