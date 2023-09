Opinion : Tenez le téléphone sur l’histoire de Mel Tucker | Nouvelles du Michigan | Détroit

Cliquez pour agrandir ZUMA Press, Inc. / Alamy Banque D’Images Mel Tucker, entraîneur de football de l’État du Michigan.

Depuis que « Masturgate » a éclaté dimanche avec la nouvelle d’un autre scandale sexuel à l’Université de Michigan State, les chasseurs de tempêtes de merde ont inondé tous les forums de discussion, des médias sociaux aux radios sportives. En milieu de matinée, des jugements précipités et des conclusions hâtives rendaient des verdicts dans l’affaire entre l’entraîneur-chef de football des Spartans, Mel Tucker, et Brenda Tracy, une survivante d’agression sexuelle devenue une défenseure remarquable de la prévention, qui, selon USA aujourd’hui, a déposé une plainte de harcèlement en décembre 2022 contre Tucker suite à un cas de sexe au téléphone, mais il prétend qu’il s’agissait d’une partie consensuelle d’un appel entre les deux parties en avril précédent. Dimanche après-midi, des majorités de la foule en colère ont fait tourner Tucker dans les égouts, mais bientôt des informations concernant un calendrier retardé et des textes perdus probablement pertinents aux arguments imminents des deux parties ont été révélées, ainsi qu’une conférence de presse du MSU en début de soirée au cours de laquelle les responsables ont assuré à la presse et public que des enquêtes équitables et approfondies étaient en cours, conformément aux protocoles d’enquête et de confidentialité prévus dans les procédures du Titre IX pour la protection des accusateurs et des accusés.

Des sources extérieures au champ d’application de cette plainte ont depuis confirmé que la non-divulgation de détails supplémentaires par MSU était correcte, en attendant les audiences officielles fixées précédemment les 5 et 6 octobre sur la plainte. Mercredi, alors que les vagues de critiques sur ce qui s’est passé entre Tucker et Tracy continuent de fluctuer, les courants d’accusations rapides et dures semblent emporter moins avec les déclarations finales.

En trois mots, voici ce qui a été dit jusqu’à présent :

Le point de vue de Tucker

Au risque de paraître brusque et cynique, c’est « elle le voulait ». D’un côté, certains souligneront la misogynie classique d’une telle position. Tucker et Tracy avaient une relation professionnelle : Tucker a invité Tracy à plusieurs reprises sur le campus de MSU pour parler à ses joueurs et à son équipe. D’autres pourraient affirmer que l’homme n’est peut-être coupable que d’avoir dit la vérité de manière neutre. Alors que l’ancien « entraîneur de football de conneries » n’a pas encore admis avoir été un mari connard lors de son acte téléphonique extraconjugal fondateur, il insiste sur le fait que tout ce dans quoi il a participé était consensuel, puis a continué à défendre son comportement. comme ne répondant pas aux critères de « mauvaise conduite quelle que soit la définition ». On se demande ce que Mme Tucker répondra finalement à cette affirmation. Ensuite, il y a l’école qui cherche probablement à retirer 80 millions de dollars de ses livres lors des audiences d’octobre. Invoquer la clause de turpitude morale du contrat de Tucker pourrait être une fatalité étant donné les affirmations sans excuse de l’entraîneur sur la façon dont il s’est comporté avec Mme Tracy.

Affrontez Tucker

On pourrait penser qu’il aborderait cette question plus chapeau à la main qu’autre chose, pour des raisons personnelles et professionnelles qui ont changé la vie de plusieurs vies. Certes, ce type est un branleur à plus d’un titre.

La position de Tracy

Tucker l’a forcée dans une situation qui a déclenché un traumatisme latent et profond qui a entraîné une prise de décision retardée et tendue par la contrainte – c’est ainsi que son témoignage prend forme, compte tenu du peu que nous avons appris. (Tracy a fondé l’organisation de défense à but non lucratif Set The Expectation après avoir déclaré avoir été violée collectivement par quatre joueurs de football universitaire en 1998, à l’âge de 24 ans.) À partir du moment où il a déposé sa plainte (environ huit mois après l’infraction sexuelle signalée au téléphone) Pour sa part de l’explication de leurs textes mutuellement supprimés, Tracy cite les blessures laissées par une prédation sexuelle passée sur un psychisme qui a court-circuité le traitement qu’elle devait faire pour surmonter ce que sa relation avec Tucker a finalement présenté.

Affrontez Tracy

Même s’il semble mal de ne pas faire preuve d’empathie et de sympathie, si cette affaire devait être portée devant une instance civile, rassurez-vous, un tribunal n’hésitera pas à la questionner sur les décisions de supprimer les preuves potentielles des avances indésirables de Tucker à son égard, et sur huit mois d’indécision sur un problème auquel elle se consacre en tant que survivante d’une agression sexuelle : plaider sans cesse et systématiquement contre l’agression sexuelle sous toutes ses formes laides. Nous avons compris. Ce deuxième coup de foudre a secoué Mme Tracy. Mais avec la plainte déposée et dont l’audience est prévue, son histoire a été divulguée. Il est temps de se ressaisir autant qu’elle le peut et de tout raconter maintenant dans son intégralité. Les lacunes doivent être comblées. À l’heure actuelle, deux personnes situées de part et d’autre d’une clôture pleine de trous créent des perceptions communes de problèmes, y compris une vague de points de vue affirmant qu’elle aurait pu simplement raccrocher et remettant également en question – quoique grossièrement – ​​comment une militante personnellement marquée mais professionnellement aguerrie contre les infractions sexuelles avec des lauriers comme celui de Tracy « gelé » dans la mesure où elle l’a fait sur ce qui se passait entre elle et Tucker. L’affaire qu’elle plaide pourrait finalement nécessiter des révélations sur des vérités qu’elle a eu du mal à affronter et à effacer de son téléphone. Des vies et des moyens de subsistance sont en jeu. Tracy devra peut-être redessiner sa part de ce qui est autrement introuvable en raison des décisions curieusement similaires des deux parties de supprimer certaines preuves conversationnelles de leur relation. Même si je ne cède pas à la remise en question de l’intégrité de Tracy, alors que le chœur croissant de ceux qui veulent l’entendre relier certains points suscite actuellement des inquiétudes, je dois dire : moi aussi.

La posture de l’État du Michigan

Il semble qu’ils disposent de bonnes bases juridiques sur lesquelles s’appuyer. Soutenus par des protocoles et des dispositions en place protégeant la vie privée de chacun dans cette enquête du Titre IX, ils déclarent sans équivoque que jusqu’à ce que l’acte digne d’intérêt depuis admis par un (vraisemblablement) futur ancien entraîneur de football en chef soit formellement considéré comme faisant partie et suite à la plainte, la gouvernance de MSU ne ressent pas le besoin de défendre toute inaction perçue à ce jour ou de développer davantage les détails pertinents et/ou les résultats potentiels, conformément à toutes les règles énoncées pour une jurisprudence appropriée relative à la compétence et à la surveillance du Titre IX. Entre le fait d’ignorer les détails ignobles des actions de l’entraîneur Tucker jusqu’à la fin du week-end dernier et le fait de maintenir le cap déjà fixé pour l’audience finale sur cette affaire (qui se tiendra pendant la semaine de congé du football spartiate), MSU se tient sur un terrain solide en matière de droit du travail pour expulser la prurience de son campus et, ce faisant, mettre la main sur le reste d’un contrat exorbitant, peu de gens pourraient reprocher aux compteurs de haricots Sparty d’avoir découvert une conséquence fortuite de la stupidité personnelle et professionnelle techniquement flagrante de Tucker.

Adoptez la position de l’école

Qui n’encourage pas MSU à donner le coup de pied à un homme qui a laissé 80 millions de dollars lui filer entre les doigts en laissant un « Johnson dur » éclairer sa prise de décision professionnellement représentative ? Vous ne faites pas ça au travail, n’est-ce pas ? Plus sérieusement, même si ce dernier épisode triste et lié au sexe n’atteint en rien ce que le cauchemar de Larry Nassar de MSU représentait pour toutes les personnes concernées, qui ne se réjouiraient pas d’une réponse totalement intolérante de l’administration scolaire, empreinte du même niveau de répugnance que tous les raisonnables. les esprits, les cœurs et les consciences à l’égard des infractions sexuelles ? Ce « nouvel État du Michigan » se retrouve malheureusement à nouveau en mesure de prouver qu’il est socialement responsable face à un mal sociétal qui a frappé cette université à deux reprises avec une notoriété particulière. Cette fois-ci, les dirigeants sont dans une position préventive pour mettre un terme à la prédation sexuelle sur le campus et soutenir une femme qui dit qu’elle a dit non, voulait dire non et n’a pas eu son mot à dire dans la décision d’un employé de l’école de démontrer sa capacité à être un grand branleur en tant que mari, un collègue professionnel, un modèle pour des centaines de jeunes hommes, quelqu’un à qui on confie un tel mentorat par autant de familles, un représentant d’une institution universitaire renommée et, pour ce que ça vaut, notre le fonctionnaire le mieux payé de l’État, et de loin. Devoir parler et nous guider à travers un autre bourbier sur ce sujet peut sembler trop tôt, juste après le massacre de l’innocence de Nassar. Teresa Woodruff (présidente par intérim de la MSU) et Alan Haller (directeur sportif) ont probablement pensé ce que nous avons tous depuis dimanche : « Non. Pas ici. Pas encore. » Même ainsi, c’est leur travail de s’en occuper, alors laissez-les travailler et nous montrer ce qu’il y a de nouveau dans la gestion de quelque chose comme ça une deuxième fois. Dieu nous préserve que cela puisse continuer à se produire à quelque degré que ce soit. Toutes les personnes chargées de servir MSU doivent gérer leurs affaires maintenant, pour notre bien à tous.

Beaucoup ont déjà fait appel à l’histoire de Tucker. À ce stade, il semble prêt à assumer entièrement la responsabilité. Si c’est mérité, qu’il en soit ainsi. Pendant ce temps, certains souhaitent en savoir plus avant de se retirer. Ceux d’entre eux peuvent entendre des accusations de surdité envers les sensibilités des abus sexuels. D’autres, dépourvus de tous les faits, pourraient choisir de défendre Tucker contre ce qu’ils interpréteront comme un « réveil » féministe trop zélé. D’ici début octobre, les prises de parti pourraient se diviser selon des lignes prévisibles de politique sexuelle et sociale. Ajoutez à cela des théoriciens convaincus que l’école cache la vérité uniquement pour protéger ses intérêts et/ou s’en sortir en transformant une fausse plainte pour harcèlement sexuel sur le lieu de travail en une simple sortie financière, et nous pourrions avoir une sacrée discussion de groupe entre les Michiganders entre nos mains. avant que tout soit dit et fait.

Je dis de tenir le téléphone. Nous n’avons pas encore tout entendu. Et pendant que vous tenez le coup, considérez ce confucianisme : « On demande rarement à ceux qui n’ont pas d’appétit pour les jugements hâtifs de manger leurs propres mots. »

Abonnez-vous aux newsletters du Metro Times.

Suivez-nous: Actualités de Google | Actualité | Reddit | Instagram | Facebook | Twitter