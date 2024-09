Opinion | Taylor Swift et la signification profonde de la suspension du micro du parti démocrate

Certains se sont retournés et se sont demandés pourquoi Mme Swift n’avait pas soutenu Mme Harris en août, lorsque les partisans de Trump ont utilisé l’intelligence artificielle pour créer une fausse image de Mme Swift le soutenant, et il a renforcé l’image comme si elle était réelle. Ou lors de la Convention nationale démocrate, lorsque des rumeurs ont abondé selon lesquelles Mme Swift ou Beyoncé, ou peut-être Mme Swift et Beyoncé, seraient les invitées surprises ?

Les réseaux sociaux avaient des théories.

Peut-être que Mme Swift voulait détourner l’attention d’amis comme Brittany Mahomes, qui a été critiquée pour avoir aimé (puis apparemment désaimé) un message de M. Trump qui promettait, entre autres, de « tenir les hommes à l’écart des sports féminins », « expulser les radicaux pro-Hamas » et « construire un grand bouclier antimissile en forme de dôme de fer sur tout notre pays ». Peut-être que Mme Swift voulait s’appuyer sur sa personnalité, pour que nous puissions l’imaginer sur son canapé, en train de regarder le débat comme nous, les gens ordinaires, écoutant attentivement, prenant des notes et cliquant sur « publier » parce qu’elle ne pouvait pas attendre.

Personnellement, j’aime à imaginer que Mme Swift a vu à quel point le dédain et l’humour de Mme Harris, sa décision de traiter M. Trump non pas comme une menace existentielle mais comme un homme peu sérieux, l’ont énervé, et elle n’a pas pu résister à donner un dernier coup à cet ours blessé.

La campagne Harris/Walz dit avoir appris la déclaration de Mme Swift en même temps que nous tous, bien que le fait qu’elle ait perdu moins d’une heure avant de vendre Bracelets d’amitié swiftiens Cela a laissé une impression différente. Quoi qu’il en soit, Mme Swift a l’habitude de réfléchir longuement et sérieusement avant de prêter son nom à une cause.

En 2016, alors que certaines de ses collègues stars de la pop étaient toutes favorables à Hillary Clinton, Mme Swift est restée indécise. Quelque chose a changé lorsqu’elle a été frappée d’une plainte de plusieurs millions de dollars de la part d’un homme qu’elle accusait de l’avoir agressée sexuellement. (Elle a contre-attaqué pour 1 $ – et a gagné.) « J’étais tellement en colère », a-t-elle ajouté. elle s’est souvenue « Je n’arrêtais pas d’y penser. Et je me suis dit : « La prochaine fois qu’il y aura une opportunité de changer les choses, tu ferais mieux de savoir ce que tu représentes et ce que tu veux dire. » », a-t-elle déclaré dans son documentaire Netflix de 2020 « Miss Americana ».