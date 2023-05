Opinion: Sengol marque un changement distinct dans le symbolisme

Le cheminement progressif d’une nation vers l’avenir ne doit pas se traduire par l’oubli de son histoire et de son patrimoine culturels. Il doit y avoir un mélange synergique de modernité et de tradition. Cette fusion cruciale garantit non seulement la continuité historique, mais insuffle également aux progrès modernes la sagesse inestimable du passé, préservant ainsi l’identité de la nation au milieu d’un progrès rapide.

L’un des exemples frappants de cette confluence équilibrée se trouve dans le récit du célèbre roman de Salman Rushdie « Les enfants de minuit ». Le récit mêle astucieusement la richesse culturelle profondément enracinée de l’Inde avec les forces transformatrices de la modernité. Les personnages, bien qu’emblèmes de la culture diversifiée de l’Inde, sont également influencés par les marées du changement moderne. Cette interaction complexe présente une métaphore profonde de la dynamique qui opère dans les nations qui s’efforcent de progresser sans sacrifier leur patrimoine culturel.

Un parallèle pertinent peut être établi avec la récente tentative de l’Inde de construire un nouveau bâtiment parlementaire. Cette merveille architecturale, tout en symbolisant les progrès incessants et les sensibilités modernes de l’Inde, fait également écho au profond héritage culturel et historique du pays. Tout comme les personnages de « Les enfants de minuit », le nouveau bâtiment du parlement incarne une fusion de la tradition et de l’avenir – reflétant l’histoire de la nation tout en symbolisant ses aspirations modernes. Ce mélange saisissant témoigne avec force du fait que l’héritage et le progrès ne sont pas des adversaires mais peuvent coexister harmonieusement, guidant la nation vers un avenir fermement ancré dans la sagesse du passé. La marche en avant vers la modernité peut et doit être sous-tendue par le respect et la préservation de l’histoire et du patrimoine culturels.

Le nouveau bâtiment du Parlement incarne la modernité tout en rendant hommage à son prédécesseur historique et au patrimoine architectural de la vue centrale. Sa conception fait écho à l’édifice du Parlement existant, incorporant une façade inspirée du langage architectural et des matériaux de la structure actuelle. Les 90 piliers qui ornent son extérieur rappellent la grandeur de l’ancien bâtiment. Ce nouvel édifice rend hommage à la tradition en utilisant des grès rouges et blancs pour le revêtement extérieur, en ligne avec le bâtiment du parlement existant et d’autres structures historiques qui parsèment la vue centrale. La stratégie architecturale vise une coexistence harmonieuse entre l’ancien et le nouveau, créant un dialogue entre le passé et l’avenir. Certains embellissements s’inspirent des riches traditions de l’architecture indienne, notamment les jalis, les bandes de socle, les bandes de porte et les sculptures complexes. Les intérieurs contribuent en outre à cette continuité historique avec l’utilisation de marbre, de granit, de terrazzo et de parquet. Essentiellement, le nouvel édifice du Parlement, tout en se tournant vers l’avenir, garde un pied fermement ancré dans l’héritage du passé.

Des volumes ont été consacrés à l’exigence pressante de l’Inde pour un nouveau bâtiment du parlement, en particulier compte tenu des défis infrastructurels prononcés présentés par l’ancien bâtiment. Cependant, le moment décisif de l’inauguration du nouveau bâtiment a sans aucun doute été l’installation solennelle du Sengol par le Premier ministre. Cet acte a ajouté une couche unique de signification à l’événement, marquant un changement distinct dans le symbolisme au cœur de la démocratie indienne.

Le parlement britannique, parmi d’autres organes législatifs mondiaux, maintient une tradition de possession d’une masse, symbole de l’autorité royale sans laquelle aucune chambre ne peut se réunir ou promulguer des lois. Cette masse, une massue ornementale en vermeil d’environ cinq pieds de long et datant du règne de Charles II, est portée quotidiennement à la chambre à l’avant-garde de la procession du Président par le sergent d’armes. Cet emblème, semblable à une épée nue d’un chevalier chargeant, signifie une ère révolue de domination et de conquête.

Historiquement, le parlement indien n’avait pas un tel équivalent. Cependant, avec l’inauguration d’un nouveau bâtiment, une transformation s’est opérée. Le Premier ministre a placé le Sengol près du fauteuil du Président.

Le Sengol, contrairement à la masse, n’est pas un symbole de l’autorité royale ou un emblème de prouesses aguerries. Au lieu de cela, c’est un symbole vénéré plus proche d’une branche d’olivier, un témoignage de la loi, de la justice et des traditions séculaires. Ce changement de symbolisme est comme le puissant soleil choisissant d’habiter parmi les étoiles communes, confirmant l’ordre cosmique, plutôt que d’affirmer sa suprématie solitaire dans le ciel.

Le Sengol véhicule le concept que le pouvoir n’est ni inviolable ni absolu. Cela suggère que celui qui exerce le pouvoir n’est pas un dirigeant incontesté, mais un serviteur guidé par le précepte supérieur de Dharma.

De plus, le Sengol symbolise une transition pacifique du pouvoir. La métaphore s’apparente au changement des saisons, chacune s’éloignant à son rythme, laissant la place à la suivante pour introduire un nouveau cycle de croissance, de beauté et de prospérité. Il n’y a pas de bouleversement, pas de bataille pour la domination, mais une acceptation tranquille que le pouvoir doit passer de l’un à l’autre, le tout au service du grand mécanisme de la démocratie.

Le Sengol est un rappel constant de l’esprit authentique de la démocratie. Il souligne la responsabilité des personnes au pouvoir de servir de gardiens de la confiance placée en eux par le peuple. Ce symbole encourage l’adhésion au chemin de Dharma, semblable à un fleuve qui reste fidèle à son cours, guidé par le lit inébranlable en contrebas. L’introduction du « Sengol » au parlement indien marque un changement subtil mais significatif dans le symbolisme qui reflète davantage les idéaux démocratiques que défend notre pays.

Dans ce puissant voyage de mélange de l’ancien et du nouveau, l’Inde se trouve à la croisée des chemins, mariant la modernité à l’histoire et au patrimoine culturels. C’est un équilibre délicat mais crucial qui préserve l’identité de la nation tout en renforçant sa démarche progressiste. Alors que le Sengol trouve sa place au cœur du parlement indien, le symbolisme de cet acte résonne au-delà des murs du nouveau bâtiment – il résonne dans le cœur de chaque Indien, servant de rappel brutal de notre responsabilité collective de faire respecter les principes de la démocratie.

Que l’écho du Sengol soit un appel au clairon, non seulement à ceux qui siègent dans les chambres du parlement, mais à chaque citoyen de l’Inde, pour tisser nos divers fils culturels dans la tapisserie vibrante de l’Inde moderne. Avançons vers l’avenir, main dans la main avec notre passé, gravant le chemin indélébile d’une nation qui n’a pas peur de progresser sans abandonner ses racines. Dans cette interaction dynamique de l’ancien et du nouveau, de la tradition et de la modernité, de l’héritage et du progrès, nous construisons véritablement une nation de rêve – forte dans sa diversité, unie dans sa vision et liée par les principes inviolables de la démocratie.

Bibek Debroy est président du Conseil consultatif économique auprès du Premier ministre (EAC-PM) et Aditya Sinha est secrétaire privé supplémentaire (politique et recherche) de l’EAC-PM.

Avis de non-responsabilité : il s’agit des opinions personnelles de l’auteur.