Cela ne va pas le couper contre Tom Brady et les Buccaneers de Tampa Bay.

Les Saints de la Nouvelle-Orléans se sont qualifiés pour la ronde de division des séries éliminatoires de la NFL avec une victoire de 21-9 contre les Bears de Chicago dimanche. Mais Drew Brees et les Saints n’ont pas été trop impressionnants pendant de longues périodes du match, prenant beaucoup trop de temps pour se séparer d’une équipe de .500 qui a fait son chemin dans les séries éliminatoires, était en désavantage numérique et pourrait être sur le point de se démarquer. nettoyage de la maison.

Ce n’est qu’au milieu du troisième quart que Brees et les Saints ont finalement trouvé leur rythme, éclatant pour deux touchés au cours des 20 dernières minutes. Brees a également été arrêté à quelques centimètres de la ligne de but sur ce qui aurait été un troisième score.

Plus:Opinion: La victoire en séries éliminatoires de la NFL sur Washington est le meilleur exemple de la raison pour laquelle Tampa Bay voulait Tom Brady

Plus:Chicago Bears WR Anthony Miller est expulsé après un échange de mots avec CJ Gardner-Johnson

C’était peut-être le résultat de l’épidémie de COVID-19 qui a empêché Alvin Kamara du match de la semaine dernière et de l’entraînement toute cette semaine. Ou le fait qu’il s’agissait du premier match de Michael Thomas en près d’un mois après une blessure à la cheville. Ou qu’ils jouaient une équipe qui était manifestement surclassée.

Quelles que soient les raisons, les Saints n’ont pas commencé le match avec le genre d’urgence qu’exigent les éliminatoires. Ou va aller de l’avant. Ensuite, Brady et les Bucs (dimanche, 18 h 40, HE), et un affrontement potentiel avec Aaron Rodgers et les Packers à Green Bay se profile dans le championnat NFC.

Il est vrai que les Saints n’ont pas besoin de jeux de mise au point. Brees et l’entraîneur Sean Payton le font depuis plus d’une décennie, et la Nouvelle-Orléans a une profondeur et une expérience que toute équipe envierait. Mais les Saints auraient pu envoyer un message retentissant à Tampa Bay et à Green Bay selon lequel la tête de série n ° 2 est une équipe avec laquelle il faut compter.

Et… ils ne l’ont pas fait.

Chicago est une équipe médiocre, même à pleine puissance, et les Bears étaient loin de ce dimanche. Ils jouaient sans le secondeur Roquan Smith, les demi de coin Buster Skrine et Jaylon Johnson et le receveur large Darnell Mooney, qui a été l’un des joueurs les plus productifs de Chicago ces dernières semaines.

Pourtant, à la mi-temps, le score était de 7-3. Brees s’était connecté avec Thomas lors de son premier touché en plus d’un an. Mais Wil Lutz a raté un panier de 50 verges, a retourné le ballon sur un échappé et n’a pas avancé plus loin que le Chicago 49 le reste de la mi-temps.

En fait, il semblait qu’il fallait faire la poussière entre CJ Gardner-Johnson et Anthony Miller – ce qui a entraîné l’éjection de Miller – pour faire bouger les Saints. Ils ont marqué des touchés sur les deux possessions suivantes et ont presque eu un troisième jusqu’à ce que les Bears empaillent Brees sur la ligne de but.

Les Saints ont battu les Bucs lors des deux rencontres de saison régulière, et Brady et Tampa Bay ont eu leurs propres problèmes samedi soir contre l’équipe de football de Washington. Qui a dû commencer son quart-arrière de quarantaine.

Mais Brady fait les éliminatoires mieux que presque n’importe qui – avez-vous vu ses six anneaux du Super Bowl? – et les saints doivent savoir qu’il leur en faudra plus que dimanche pour le battre.