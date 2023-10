Un autre sommet Biden-Xi pourrait être une seconde chance cruellement nécessaire. Les deux parties semblent travailler dur pour se préparer. Contrairement à la réunion de Bali, le sommet de San Francisco doit être conçu pour réussir. Alors que les relations entre les États-Unis et la Chine sont sérieusement en difficulté et que le monde est déchiré par la guerre et a un besoin urgent de leadership, le prochain sommet devrait poursuivre trois objectifs clés.

Tous les regards sont tournés vers la prochaine réunion des dirigeants du forum de coopération économique Asie-Pacifique (Apec), qui se tiendra à San Francisco du 11 au 17 novembre. Et pour cause : il existe une réelle possibilité que le président américain Joe Biden et le président chinois Xi Jinping le fassent. se retrouver en marge de ce rassemblement panrégional, un an après leur dernier sommet à Bali à la veille du sommet annuel du G20.

Le premier concerne les livrables. Malgré l’aversion révisionniste de l’Amérique à l’égard d’un engagement avec la Chine – qui attribue le conflit actuel à des décennies d’« apaisement » qui ont commencé lorsque la Chine a rejoint l’Organisation mondiale du commerce en 2001 – il est essentiel de trouver un terrain d’entente sur lequel rétablir un dialogue constructif.

L’accent devrait être moins mis sur les slogans – le « parquet » de l’année dernière ou celui de cette année « réduire les risques » – et plus encore sur des objectifs clairs et réalisables. Cela pourrait inclure la réouverture de consulats fermés (par exemple, le consulat américain à Chengdu et le consulat chinois à Houston ), assouplissant les exigences en matière de visa, augmentant vols aériens directs et relancer les échanges étudiants populaires (tels que le Programme Fulbright ).

L’amélioration des liens entre les peuples – que les deux présidents peuvent facilement aborder s’ils veulent sérieusement se réengager – conduit souvent à une réduction de l’animosité politique. En cherchant les fruits les plus faciles à trouver, Biden et Xi pourraient ouvrir la porte à des discussions sur des sujets plus controversés, comme l’assouplissement des contraintes imposées aux ONG, le ciment qui unit les sociétés ou la lutte contre les crise du fentanyl dans lequel les deux pays jouent un rôle essentiel.

Mais le résultat le plus urgent serait la reprise des activités régulières. communications militaires à militaires que les Chinois ont suspendu après la visite de l’ancienne présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, à Taiwan en août 2022.

Le danger posé par cette rupture des contacts militaires était manifestement évident au cours de la fiasco des ballons début février, ainsi que lors des récents quasi-accidents entre les navires de guerre des deux superpuissances dans le Détroit de Taïwan et des avions au-dessus du Mer de Chine méridionale . Les risques de conflit accidentel sont élevés et en hausse.

Deuxièmement, il est également nécessaire de formuler des objectifs ambitieux. Une déclaration commune de Biden et Xi devrait souligner leur reconnaissance commune de deux menaces existentielles auxquelles les deux pays sont confrontés : le changement climatique et la santé mondiale.

03:18 Pékin rejette un rapport de l’agence américaine affirmant que le Covid-19 est probablement issu d’une fuite d’un laboratoire chinois Pékin rejette un rapport de l’agence américaine affirmant que le Covid-19 est probablement issu d’une fuite d’un laboratoire chinois

Bien entendu, on ne peut guère s’attendre à ce qu’un sommet Biden-Xi résolve ces problèmes existentiels. Mais les nommer est un geste symbolique important, preuve d’un engagement commun en faveur de la gestion collective d’un monde de plus en plus précaire.

C’est particulièrement le cas avec l’apparition du Guerre Israël-Hamas qui risque de dégénérer en un conflit régional majeur au moment même où les Guerre d’Ukraine est à un moment charnière. Les États-Unis et la Chine pourraient faire une réelle différence en négocier la paix accords dans les deux guerres.

Troisièmement, les relations sino-américaines ont besoin d’une nouvelle architecture d’engagement. Une réunion Biden-Xi à San Francisco le mois prochain serait certainement une évolution positive. Mais les sommets annuels ne suffisent pas à résoudre les conflits profondément enracinés entre deux superpuissances.

La réunion Xi-Biden ne suffira pas à dissiper la profonde méfiance entre les États-Unis et la Chine

Je suis depuis longtemps favorable à l’abandon de la diplomatie personnalisée qui se déroule lors de réunions peu fréquentes entre dirigeants et à une diplomatie modèle d’engagement institutionnalisé qui fournit un cadre permanent et robuste pour le dépannage et la résolution continue des problèmes. Ma proposition d’un secrétariat américano-chinois est l’une de ces possibilités.

Malgré l’accueil généralement positif réservé à cette idée en Chine et ailleurs en Asie, les décideurs américains n’ont montré aucun intérêt. En fait, le représentant américain Mike Gallagher, président républicain du nouveau Comité spécial de la Chambre sur la Chine bat le tambour de « l’engagement zombie », avertissant que les efforts visant à renouer avec les Chinois pourraient conduire à la disparition de l’Amérique.

Le représentant américain Mike Gallagher quitte une réunion de la conférence républicaine de la Chambre des représentants à Capitol Hill le 24 octobre. Gallagher, le président républicain du comité spécial de la Chambre sur la Chine, a averti que les efforts visant à renouer avec la Chine pourraient conduire à la disparition de l’Amérique. Photo : Getty Images via AFP

Dans le même temps, je suis encouragé par la création de quatre nouveaux accords américano-chinois groupes de travail – le résultat des efforts diplomatiques de l’été. Mais cela est loin d’être suffisant.

Les sommets entre dirigeants nationaux ne sont souvent que des événements médiatiques. Malheureusement, c’était le cas l’année dernière à Bali. Ni les États-Unis ni la Chine – sans parler du reste du monde – ne peuvent se permettre un résultat aussi vide de sens cette année à San Francisco.

Le temps d’une action collective devient de plus en plus court. Toute opportunité pour Biden et Xi de s’entendre sur des résultats réalistes, de souligner des objectifs ambitieux et de jeter les bases d’une nouvelle architecture d’engagement ne doit pas être gâchée.