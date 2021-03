Blue est entré – dans une mesure à la fois bizarre et déprimante, même comme on s’y attendait.

Les fans du Kentucky ont été éparpillés dans les trois niveaux de Bridgestone Arena pour le match du tournoi SEC de jeudi contre l’État du Mississippi, mais le leur était un cri lointain du rauque Cat-ville que cet événement connaît.

Sur le terrain, cependant, était la vraie histoire. Là aussi, il y avait un cri lointain des Wildcats que Big Blue Nation applaudit généralement pendant de longues séries éliminatoires. Ce n’est pas le cas cette fois. Après un début apathique du Royaume-Uni, un retour fougueux en seconde période est tombé juste avant, et une défaite de 74-73 contre les Bulldogs n’a pas réussi à gratter un jour de plus pour une équipe suspendue par le fil.

Le Kentucky est sorti avec neuf victoires cette saison. Un changement majeur, car aucune des 11 équipes précédentes de John Calipari au Royaume-Uni n’en a remporté moins de 21.

Depuis 1991, seuls deux tournois de la NCAA se sont déroulés sans Big Blue. Donc, rater quelque chose, surtout après que la Big Dance de l’année dernière a été anéantie, sera un coup dévastateur pour le Commonwealth.

L'entraîneur de basket-ball du Kentucky, John Calipari, 62 ans, avait 30 ans la dernière fois qu'il avait un record de défaite

Qu’est-ce qui s’est passé cette saison à Lexington?

« Vous devez gagner des matchs et vous devez être dur et vous devez jouer au basket-ball gagnant, pas seulement au basket-ball », a déclaré Calipari. «… Nous n’avons jamais été en mesure de nous y impliquer pleinement.»

Blâmez Calipari. Blâmez son assistant de longue date et très respecté Kenny Payne partant pour les Knicks de New York. Blâmez le destin. Blâmez la pandémie. Blâmez les petites foules.

Quelle que soit la raison, une autre équipe très talentueuse du Kentucky s’est avérée être très, très mauvaise cette saison. Les chiffres post-mortem sont considérables.

À l’échelle nationale, ce sera une nouvelle confirmation d’une tendance de plus en plus indéniable: la disparition de l’ère unique du succès du basket-ball universitaire.

Cela n’est pas arrivé. Le sport va dans cette direction depuis un certain temps. Vous remontez peut-être en 2017, lorsque l’enquête du FBI sur le recrutement de cerceaux dans les collèges a suscité des appels au changement, en particulier l’instance stupide de la NBA selon laquelle les joueurs n’entrent pas directement du lycée.

La règle du «one-and-done» semblait alors vouée à l’échec. Cela n’a pas été techniquement, mais la transition était plutôt organique, non pas à cause des costumes dans une salle de conférence, mais des joueurs en maillot, certains les portant plus longtemps que d’autres. Les équipes qui peuvent garder les joueurs sur le campus plus longtemps et en dehors de la NBA ont bénéficié avant celles qui ont des portes tournantes des meilleurs talents.

Il est difficile de planifier cela. Cela peut être contre-intuitif pour les entraîneurs. Je veux dire, qui ne voudrait pas recruter les meilleurs prospects universitaires disponibles?

Mais les preuves sont devenues évidentes. Au cours de la dernière décennie et du changement, deux programmes ont incarné l’approche «one-and-done» plus que d’autres: Kentucky et Duke. Depuis 2015, ni le Kentucky ni Duke – bien que chacun ait de très bons joueurs – n’ont atteint un Final Four.

En 2020, les rivaux de la SEC la Géorgie, Auburn, Alabama et Vanderbilt avaient chacun un joueur repêché plus haut que le Kentucky. Les Wildcats n’ont eu qu’un seul joueur depuis 2016 sélectionné dans les six premiers choix du repêchage de la NBA. De 2010 à 2015, le Kentucky a compté huit joueurs parmi les six premiers, dont les choix n ° 1 John Wall, Anthony Davis et Karl-Anthony Towns.

Ces jours grisants se sont fondus dans la culture des équipes les plus récentes du Kentucky. Les recrues très bien notées arrivant chaque année étaient presque obligées de devenir pro après une saison, même si elles ne le devraient pas. Soit ça, soit ils ont été rapides à transférer. Parce que c’est comme ça au Kentucky. Rester trop longtemps portait une stigmatisation, juste ou non. Cela signifiait avaler la fierté de votre propre capacité, et vous risquiez également d’être recruté, car une nouvelle récolte de cinq étoiles réduirait vos minutes et votre stock de repêchage.

C’était la préférence de Calipari. Il s’est beaucoup vanté au fil des ans des résultats du repêchage de la NBA. C’est intelligent dans le recrutement, mais qu’en est-il de cela étant une priorité perçue par rapport à Final Fours?

Peu de fans sont aussi passionnés que Big Blue Nation, et l’approche mercenaire de la consolidation d’équipe n’a pas été facile pour les fans du Kentucky. Ils continuent à tomber amoureux de toutes nouvelles équipes chaque année. Ce n’est pas une mauvaise affaire lorsque vous gagnez gros, mais maintenant les Wildcats ne sont pas à la hauteur de leur objectif.

Cela a été souligné jeudi. Aussi misérable que l’équipe du Kentucky ait été cette saison, ses fans auraient sûrement emballé Bridgestone si la pandémie l’avait permis. Au lieu de cela, une arène étrangement vide a laissé les joueurs actuels du Kentucky «trichés» en ce sens qu ‘«ils n’ont pas pu en faire l’expérience», a déclaré Calipari.

« Mais je vais dire ceci », a-t-il ajouté, « ils auraient pu mieux profiter de l’opportunité qui se présentait ici, en termes de jeu. »

Contactez Gentry Estes à gestes@tennessean.com et sur Twitter @Gentry_Estes.