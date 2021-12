Opinion : Quand les démocrates enlèveront-ils leurs gants pour lutter pour les droits civils et humains ?

Nous connaissons tous la parabole effrayante du bourreau. D’abord, le bourreau est venu chercher les Juifs, et je n’ai rien fait. Puis ils sont venus chercher les Afro-Américains, et je n’ai rien fait. Et ainsi de suite jusqu’à ce que, finalement, le bourreau vienne me chercher, et il n’y avait plus personne pour me défendre ou me défendre.

Cette histoire instructive résume l’avertissement contenu dans la sage observation de Martin Luther King, Jr. selon laquelle « l’injustice n’importe où est une menace pour la justice partout » et vient à l’esprit après que la Cour suprême des États-Unis a entendu les plaidoiries orales la semaine dernière dans le Dobbs c. Jackson Women’s Health Organization, l’affaire qui représente une remise en cause directe du précédent de 1973 établi dans l’affaire de 1973 Roe contre Wade décision, qui protège efficacement le droit d’une femme à un avortement, de contrôler son corps et de prendre des décisions concernant sa santé reproductive.

Les six juges de la Cour suprême nommés par les républicains, soigneusement alignés au fil du temps par des organisations de droite comme la Federalist Society, en partie précisément pour renverser Roe contre Wade, a indiqué lors de l’audience qu’ils étaient prêts à adopter une législation qui prive effectivement les femmes de leur droit à l’avortement, à contrôler leur propre corps, les dépouillant ainsi, par extension, de leurs droits civils et humains.





C’est une affaire énorme. Pendant des années, le Congrès, qu’il soit contrôlé par des républicains ou des démocrates, a négligé ou simplement refusé d’adopter l’amendement pour l’égalité des droits (ERA), pour obtenir un accord sur la proposition selon laquelle les femmes sont des personnes et méritent donc une protection égale en vertu de la loi, comme le garantit le quatorzième amendement. L’une des principales raisons de cette opposition à l’adoption de l’ERA a été la crainte que le fait d’accorder aux femmes des droits égaux ne rende plus difficile l’adoption d’une législation interdisant l’avortement.

Et maintenant, nous voyons des républicains et les mouvements de droite et conservateurs au sens large, qui ont comploté, voire fait la guerre, avec persistance et patience pendant des décennies, sur le point de priver les femmes de leurs droits civils et humains en confiant le contrôle de leur corps à l’État patriarcal. .

C’est une affaire énorme—juste là-bas avec la suppression des droits civils que nous voyons en cours par les républicains dans leurs efforts pour une législation de suppression des électeurs.

Voyons-nous beaucoup de choses de la part des démocrates, qui disposent en fait d’un arsenal politique substantiel pour mener cette guerre importante ?

Malheureusement, en vérité, nous voyons peu de combat.

A quoi ressemblerait le combat ?

Eh bien, que diriez-vous de commencer par supprimer l’obstruction systématique, ce qui est exactement ce que Mitch McConnell a joué son rôle dans la guerre contre les femmes, contre le droit de vote, contre les droits civils et humains ?

En 2017, lorsque les démocrates du Sénat avaient en fait bloqué la nomination de Neil Gorsuch comme juge à la Cour suprême, McConnell a simplement conduit le Sénat dirigé par les républicains à voter pour réduire le seuil de confirmation de 60 à 51 voix.

Et, bien sûr, nous ne pouvons jamais oublier les manigances violentes de McConnell en refusant de soumettre à un vote la nomination de Merrick Garland à la Cour suprême plusieurs mois avant l’élection présidentielle de 2016, affirmant que le processus se déroulait trop près d’une élection et que le peuple américain devrait décider , puis se démenant pour confirmer la juge Amy Coney Barrett à quelques jours de l’élection présidentielle de 2020.

Les conséquences de ces actions sont des questions de vie ou de mort pour de nombreux Américains, en particulier les femmes, les personnes de couleur et les personnes LGBTQ, que les démocrates aiment souvent prétendre représenter.

Et pourtant, les démocrates modérés et conservateurs diabolisent toujours les démocrates progressistes comme le problème, tout en se prévalant de peu ou pas du pouvoir dont ils disposent pour protéger les droits civils et humains en Amérique.

Les sénateurs démocrates Kyrsten Sinema (AZ) et Joe Manchin (WV), bien sûr, ont été les plus virulents et les plus catégoriques sur le maintien de l’obstruction systématique (qui n’a aucun fondement constitutionnel), exprimant leurs craintes que si elle est supprimée, alors lorsque les républicains détiennent des majorités étroites, ils inverseront simplement le cours, légiférant sur tout ce que les démocrates ont adopté.

Voici un flash d’information pour les démocrates pacifistes :

LES RÉPUBLIQUES RETOURNENT DÉJÀ DES LÉGISLATIONS CLÉS ET DES LOIS DE LONGUE DATE, RETOURNENT LES DROITS CIVILS ET HUMAINS.

Synema, Manchin et les nombreux démocrates moins virulents qui se tiennent à leurs côtés pensent et se comportent comme si les renversements, les renversements républicains, sont, selon eux, des projections dans l’avenir. Ils le sont MAINTENANT, et l’audience de la Cour suprême de la semaine dernière devrait être un signal d’alarme bruyant et une très longue série de signaux d’alarme.

Malheureusement, il se peut que trop de démocrates partagent le point de vue prétendument libéral que Garrison Keilor a exprimé en octobre 2020, lorsqu’il nous a fait savoir que le sexisme et l’atteinte aux droits humains et civils ont un soutien bipartite.

Il a essentiellement capitulé sur ce combat, sacrifiant les droits des femmes sur un autel politique libéral :

«Je ne pense pas que Roe v. Wade vaut la peine de se battre pour le moment. C’est une question qui a déchiré le pays et à quoi bon ? Nous pouvons accepter un système de droits des États, dans lequel l’avortement est légal dans certains États, illégal dans d’autres, tout comme la peine de mort est imposée dans certains États, ni dans d’autres. »

Fondamentalement, si les gens veulent des droits civils et humains, ils peuvent déménager dans un État qui leur est plus hospitalier. Et ne prenons pas la peine de considérer les moyens économiques et la mobilité des personnes lorsqu’il s’agit de déménager. Et ne prenons pas la peine de penser aux États qui resteront des refuges après que de plus en plus d’Américains seront privés de leurs droits.

Pour qui le bourreau doit-il venir pour que les démocrates modérés et conservateurs se soucient ?

Dans le contexte du fonctionnement de notre gouvernement, la manœuvre des démocrates dans cette guerre contre les droits civils et humains consiste à répondre à cette blitzkrieg du pouvoir judiciaire par une réponse du pouvoir législatif, en adoptant une législation pour protéger les droits de vote, les droits des femmes et Suite.

Que nous soyons en guerre est clair. On ne sait pas encore si les démocrates se battront.