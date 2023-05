Opinion publique de NDTV : plus de 55 % satisfaits du travail du centre sur plusieurs fronts

Plus de la moitié de la population est satisfaite du travail du gouvernement dirigé par le Premier ministre Narendra Modi sur divers fronts, a montré une enquête unique de NDTV intitulée « Opinion publique » qui examine neuf ans de PM Modi. Malgré la défaite du Karnataka, la popularité du Premier ministre reste forte et la part des voix du BJP reste stable. Plus de 55% des personnes interrogées – parmi plus de 7 000 personnes dans 19 États et 71 circonscriptions de Lok Sabha – ont déclaré être entièrement ou partiellement satisfaites du travail du gouvernement au cours des neuf dernières années.

17 % des répondants se sont dits entièrement satisfaits et 38 % ont voté partiellement satisfaits. 19% ont déclaré être légèrement déçus et 21% ont déclaré être totalement déçus du travail dirigé par le PM Modi. Cinq pour cent ont dit qu’ils ne savaient pas.

La popularité de Rahul Gandhi a augmenté après sa marche à pied pan-indienne Bharat Jodo Yatra, selon le sondage, en partenariat avec le Lokniti-Centre pour l’étude des sociétés en développement (CSDS), mais il reste loin derrière le Premier ministre Modi.

Les gens restent divisés sur la direction de l’application de la loi de l’agence centrale d’enquête et sur le rôle du Bureau central d’enquête. 37 % ont déclaré que les agences travaillaient conformément à la loi. Plusieurs partis d’opposition à travers le pays ont affirmé à plusieurs reprises que le Centre avait armé ces agences pour régler des comptes politiques. 32 % des personnes interrogées sont d’accord avec l’accusation selon laquelle les agences sont utilisées à des fins de vendetta politique. 31 pour cent ont dit qu’ils n’avaient pas d’opinion à ce sujet.

L’enquête, qui comprenait des personnes de toutes les classes sociales, a été menée entre le 10 et le 19 mai.

43% des participants au sondage, lorsqu’on leur a demandé qui ils préféreraient comme Premier ministre si des élections devaient avoir lieu aujourd’hui, ont choisi le Premier ministre Modi, tandis que 27% ont voté pour Rahul Gandhi. Lorsqu’on leur a demandé de choisir les partis pour lesquels ils voteraient aujourd’hui, 39% ont choisi le BJP, le Congrès a obtenu 29% des voix et les autres 28%.

D’autres grands dirigeants sont loin derrière. Le ministre en chef du Bengale occidental Mamata Banerjee et son homologue de Delhi Arvind Kejriwal ont tous deux obtenu 4% des voix, le chef du parti Samajwadi Akhilesh Yadav a été choisi par 3% des répondants et le ministre en chef du Bihar Nitish Kumar n’a obtenu qu’un pour cent des voix.



Fait intéressant, le Premier ministre Modi ne semble pas faire face à l’anti-titularité même après deux mandats consécutifs au Centre. En 2019, il était le choix préféré du Premier ministre pour 44% des personnes interrogées et a connu une baisse de seulement 1% en 2023. Rahul Gandhi a vu un bond de 3% en tant que favori pour le poste le plus élevé au cours de la même période – – de 24 % en 2019 à 27 % en 2023.

À une question plus pointue sur leur opinion sur le Premier ministre, 40 % des répondants ont déclaré l’aimer, 23 % ont déclaré ne pas l’aimer, 25 % sont restés ambivalents et 12 % n’ont pas répondu. Une majorité (25 %) de ceux qui ont dit aimer le Premier ministre ont dit l’aimer pour son éloquence, un cinquième (20 %) ont dit à cause du travail de développement (vikaspurush), 13 % ont déclaré qu’il travaillait dur, et un pourcentage égal comme lui pour son charisme, 11 % sont impressionnés par sa politique et 15 % ont cité d’autres raisons. Trois pour cent n’ont pas répondu.



Sur qui ils considèrent comme un challenger du Premier ministre Modi aux élections générales de l’année prochaine, Rahul Gandhi était le grand favori, avec 34% de votes pour lui, suivi d’Arvind Kejriwal, que 11% des répondants ont soutenu. Akhilesh Yadav a obtenu 5 % des voix, Mamata Banerjee 4 % et un quart (25 %) a choisi d’autres dirigeants de l’opposition.

Interrogés sur ce qu’ils pensent de Rahul Gandhi, 26% ont déclaré avoir toujours aimé le leader du Congrès. 15% ont déclaré qu’ils avaient commencé à l’aimer après le Bharat Jodo Yatra. 16 % ont dit ne pas l’aimer et 27 % étaient ambivalents (ni aimer ni ne pas aimer). 16 % n’ont pas répondu.

Près de la moitié (47 %) des personnes interrogées ont déclaré qu’elles aimaient le travail du gouvernement dirigé par le Premier ministre Modi sur le développement, et 40 % ont dit qu’elles ne l’aimaient pas. Huit pour cent ont dit que c’était moyen et cinq pour cent ont dit qu’ils ne savaient pas.

Au Cachemire, une majorité de répondants (30 pour cent) ont dit qu’ils n’aimaient pas le travail du Centre, tandis que 28 pour cent ont dit qu’ils l’aimaient. 13 % pensaient que c’était moyen et 29 % ne savaient pas.

Une majorité (45 pour cent) n’a pas non plus apprécié les efforts du gouvernement pour mettre fin à la corruption. 41 % ont dit avoir aimé, tandis que 8 % ont dit que c’était moyen. Six pour cent ont dit qu’ils ne savaient pas.

Cependant, lorsqu’on leur a demandé quel grand problème figurait en tête de leur liste lors du vote, seuls 5% ont répondu qu’il s’agissait de corruption.

À une question directe sur le fait de savoir s’ils veulent que le gouvernement dirigé par le Premier ministre Modi revienne au pouvoir, 43% ont répondu qu’ils l’ont fait, tandis que 38% ont dit qu’ils ne l’ont pas fait. 18 % n’ont pas répondu.

Le BJP, qui a obtenu une part de vote de 37% dans les sondages de Lok Sabha en 2019, peut s’attendre à une augmentation de 2%, selon l’enquête. Le Congrès, qui a obtenu 19 %, passera à 29 %.