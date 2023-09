Opinion : Projet de loi sur les quotas de femmes : deviendra-t-il une réalité d’ici 2029 ?

Après 27 ans d’intervalle, il semble y avoir à nouveau de l’espoir pour le projet de loi sur les réserves des femmes. Au cours des derniers mois de son deuxième mandat, le gouvernement Narendra Modi, au pouvoir depuis neuf ans, a ravivé l’espoir d’un projet de loi longtemps en suspens garantissant un quota de 33 pour cent pour les femmes au Lok Sabha et dans les assemblées d’État. Le Cabinet de l’Union a approuvé le projet de loi proposé le 18 septembre.

Le projet de loi prévoit qu’un tiers des sièges réservés soit réservé aux castes et tribus répertoriées. Il n’y aura pas de quota pour le Rajya Sabha et les conseils législatifs des États. Ces sièges réservés peuvent être attribués par rotation aux différentes circonscriptions de l’État ou du territoire de l’Union.

Les actuels Lok Sabha et Rajya Sabha comptent 78 femmes et 31 femmes parmi leurs membres, ce qui ne représente que 14 pour cent de leur effectif total. De même, la représentation des femmes dans les assemblées d’État est inférieure à 15 pour cent. Malgré diverses tentatives d’introduction du projet de loi dans le passé pour instaurer la parité entre les sexes au Parlement et dans les assemblées d’État, le projet de loi n’a pas progressé en raison de l’opposition farouche de partis comme le RJD et Janata Dal (United) au Bihar et le Parti Samajwadi dans l’Uttar Pradesh.

« Le gouvernement en place dispose d’une majorité et nous espérons que le projet de loi sera adopté par les deux chambres. Il offrira aux femmes la possibilité de se présenter aux sièges qui leur sont réservés. Lorsqu’il deviendra une loi, ce sera un grand pas en avant dans la direction de l’autonomisation des femmes. 33 pour cent des circonscriptions réservées aux femmes seront alternées après chaque élection du Lok Sabha et de l’Assemblée de l’État », a déclaré Suman Kumar, professeur au Département de sciences politiques du Rajdhani College de l’Université de Delhi.

« La demande de certains partis politiques a toujours été d’introduire une » réserve dans la réserve « , car les OBC, les SC et les ST constituent leur principale banque de votes. Compte tenu de la structure culturelle indienne, il est tout à fait nécessaire de conserver un système de quotas au sein de cette réserve. Le même système fonctionne bien dans le système Panchayati Raj », a ajouté le Dr Kumar.

Curieusement, les deux plus grands partis, le BJP et le Congrès, ont toujours soutenu le projet de loi sur les quotas. Ce sont leurs alliés, comme le JD (U), le RJD et d’autres partis, qui ont dressé des barrages. Les patriarches de ces partis, Lalu Yadav (RJD) et Mulayam Singh Yadav (Parti Samajwadi), ont dévalorisé le projet de loi en affirmant qu’il ne bénéficierait qu’aux femmes « portant du rouge à lèvres et aux cheveux courts » appartenant aux castes supérieures et ont exigé un « quota au sein de ceux-ci ». quota » pour les femmes OBC (Other Backward Class). Le projet de loi proposé ne dit rien sur l’inclusion des femmes OBC. La jeune génération, représentée par Akhilesh Yadav (SP) et Tejashwi Yadav (RJD), a soutenu la manifestation du BRS à Delhi en mars pour soutenir le projet de loi. Leur objectif était apparemment de se présenter comme des hommes politiques contemporains aux vues réformées et de faire cause commune avec le bloc d’opposition.

« Ces dirigeants sont intelligents. Ils ne sont pas contre le projet de loi. Au lieu de cela, ils font pression pour que les femmes opprimées dans les 33 pour cent des sièges soient réservées aux femmes », déclare Pradip Bhattacharya, ancien député du Rajya Sabha du Bengale occidental. Leur revendication de quotas de caste et de communautés au sein du bloc de réserve réservé aux femmes persiste. « L’intention de ce projet de loi est peut-être bonne, mais le résultat politique pratique pourrait être très différent en l’absence de quota dans le système de quotas », ajoute le Dr Kumar.

Le projet de loi a été présenté le 12 septembre 1996 par le gouvernement du Front uni dirigé par Deve Gowda. Il a été présenté comme le 81e projet de loi d’amendement de la Constitution à Lok Sabha pour réserver des sièges aux femmes au Parlement. Il n’a pas réussi le test de Lok Sabha. Le projet de loi est devenu caduc avec la dissolution du Lok Sabha.

Le projet de loi a été réintroduit par le gouvernement NDA dirigé par Atal Bihari Vajpayee en 1998. Lors d’un incident qui a déshonoré le Lok Sabha, le projet de loi a été tristement célèbre arraché et déchiré par un député du RJD. Le gouvernement Vajpayee a échoué dans ses tentatives de déposer le projet de loi en 1999, 2002 et 2003. Puis vint le tour du gouvernement dirigé par Manmohan Singh (UPA-1) de déposer le projet de loi à Rajya Sabha en mai 2008. Il a été envoyé au comité permanent. . Depuis que le projet de loi a été présenté au Rajya Sabha, il n’y avait aucune crainte qu’il soit caduc. Le projet de loi a été adopté au Rajya Sabha en mars 2010. Le projet de loi est de nouveau devenu caduc au Lok Sabha car il s’est heurté à l’opposition du parti Samajwadi, du RJD (alors allié de l’UPA) et du JD(U), un allié de la NDA.

Les hommes politiques, craignant que leurs sièges soient réservés aux femmes, ont empêché que le quota de femmes ne devienne une réalité. Cependant, peu de bruit a été fait en 1992-93 contre les projets de loi d’amendement constitutionnel 72 et 73, réintroduits par le gouvernement PV Narasimha Rao. Les projets de loi visaient à réserver un tiers (33 pour cent) de tous les sièges et postes de président aux femmes dans les organes locaux ruraux et urbains. Ce projet de loi a été initié par le gouvernement de Rajiv Gandhi en 1989 pour accorder aux femmes un tiers de réserve dans les collectivités locales rurales et urbaines. Grâce à cette réserve, il y a près de 15 lakh de représentantes élues dans les panchayats et les organes locaux à travers le pays.

« La réserve des femmes dans les organes locaux urbains et les panchayats a eu un impact. Quelques femmes sans instruction peuvent trouver le fonctionnement administratif difficile, mais celles qui sont instruites s’en sortent mieux que leurs homologues masculins. En fait, ces femmes, qu’elles soient députées, députées ou membres de Les organismes locaux parviennent remarquablement bien à équilibrer leurs rôles à la maison et au bureau », déclare M. Bhattacharya.

Le BJP a tenté d’obtenir le vote des femmes en déposant ce projet de loi avant les élections nationales de 2024. La mise en œuvre du projet de loi dépend de l’achèvement de l’exercice de délimitation des circonscriptions électorales, qui ne commencera pas avant 2027. Il y a peu de chances que le projet de loi devienne une loi avant 2029.

(Bharti Mishra Nath est un journaliste senior)

Avertissement : Ce sont les opinions personnelles de l’auteur.