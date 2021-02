TAMPA, Floride – Comment Drew Pearson a-t-il appris qu’il était finalement, après toutes ces années, sélectionné pour être intronisé au Pro Football Hall of Fame?

Pearson s’est fait une farce.

Et ne le sauriez-vous pas, le propriétaire des Cowboys Jerry Jones et l’ancien quart-arrière de Pearson, Roger Staubach, étaient dans la ruse.

L’appel téléphonique est intervenu peu de temps après que le comité de sélection du Temple de la renommée ait voté le 19 janvier pour couronner Pearson et sept autres – Peyton Manning, Charles Woodson, Calvin Johnson, John Lynch, Alan Faneca, Tom Flores et le regretté Bill Nunn – avec le football. la plus haute distinction. Un responsable des Cowboys a soutenu que Jones voulait rencontrer Pearson et Staubach pour discuter d’une éventuelle transaction immobilière.

Ce n’était pas vraiment un étirement. Staubach est devenu l’un des promoteurs immobiliers les plus importants de Dallas après avoir terminé sa carrière au Temple de la renommée et collaboré avec Jones dans un hôtel adjacent au siège des Cowboys. Et Pearson, 70 ans, s’est avéré être un entrepreneur vedette à part entière dans sa vie d’après-football. Sur ce, il n’a jamais soupçonné que la «réunion» avait quoi que ce soit à voir avec le Hall of Fame.

Il a rencontré Staubach au siège de l’équipe et s’est engagé dans une petite conversation dans le hall avant qu’ils ne soient dirigés vers une salle de conférence voisine où Jones attendait. Plus de bavardages, dirigés par Jones. Puis vint le coup à la porte. C’était David Baker, le directeur exécutif de la salle, flanqué d’une équipe de tournage.

À ce moment-là, Pearson savait. Et les larmes coulaient.

«Je ne savais pas à quoi m’attendre en venant ici», a déclaré Pearson à Baker. « Pas ça! »

Félicitations, Drew. Cela se fait attendre depuis longtemps. Il a fallu 37 ans depuis la fin de sa carrière pour ce dernier exploit de football.

Selon les mots du journaliste sportif Gary Myers, qui a couvert les Cowboys pour The Dallas Morning News dans les années 1980, «Ce n’était pas un Je vous salue Mary.

C’est un clin d’œil au moment emblématique de Pearson, lorsqu’il a remporté une victoire des Cowboys lors d’un match éliminatoire de la division NFC 1975 au Minnesota en tirant un soulèvement de 50 verges de Staubach dans les dernières secondes. C’était une prière de passe, et lorsqu’on lui a demandé par la suite ce qu’il pensait en lançant la balle, Staubach, un catholique fervent, a répondu: «Je vous salue, Marie!

L’embrayage, prise miracle est devenu le MO de Pearson au cours de ses 11 saisons avec les Cowboys. Le «Original 88», comme le dit si souvent Michael Irvin – Irvin, puis Dez Bryant et désormais receveur vedette émergente Cee Dee Lamb ont suivi en portant le numéro 88 – a pris sa retraite en tant que receveur principal de tous les temps de la franchise. Il a remporté les honneurs de la première équipe All-Decade pour les années 1970 et a joué dans trois Super Bowls (y compris un effort gagnant dans XII). Les chiffres, y compris ses totaux en carrière de 489 réceptions et 48 points de réception, sont pâles par rapport aux numéros de flipper du match d’aujourd’hui.

Pensez à ceci: Pearson a mené la NFL avec 870 verges sur réception en 1977. Cette saison, Stefon Diggs a dominé la ligue avec 1 535 verges. En fait, en plus de cette saison 77, vous devrez retourner à Raymond Berry en 1959 pour trouver un leader des verges receveuses avec moins de 1000 verges.

Mis en perspective, cependant, les chiffres de Pearson étaient suffisamment bons car ils reflétaient son impact sur l’une des meilleures équipes de la NFL à son époque. Et bon, en 1979, les Cowboys étaient la première équipe de l’histoire de la NFL avec un rusher de 1000 verges (Tony Dorsett) et deux receveurs de 1000 verges (Pearson et Tony Hill).

Temple de la renommée:La légende des Colts Peyton Manning en tête de la classe 2021

MVP:Le quart Aaron Rodgers des Green Bay Packers entre dans une entreprise d’élite avec le troisième prix MVP de la NFL

Honneurs NFL:Chaque gagnant des récompenses de la saison 2020

Quoi qu’il en soit, la légende de Pearson est mieux définie par son cœur et sa détermination. Il est entré dans la NFL en 1973 en tant qu’agent libre non repêché de Tulsa, obtenant une longueur d’avance parce qu’il s’est connecté avec Staubach pendant l’intersaison avant son camp d’entraînement de recrue. Pendant son séjour dans un motel à côté de l’ancien dépotoir des Cowboys d’un quartier général à North Dallas, il a eu vent que le quart-arrière venait plus tard dans la journée pour des séances d’entraînement. Il s’est fait un devoir d’être là pour attraper les passes. Et une connexion s’est forgée.

Pearson, lui aussi, n’a jamais hésité à aller au milieu pour des prises difficiles à une époque où les règles permettaient aux arrières défensifs de chasser la tête en toute impunité. Peu importe qu’il pesait 180 livres, trempé. Je n’oublierai jamais le mantra que Pearson, qui a grandi à South River, New Jersey, a reçu de son père: «Vous êtes peut-être un petit cuir, mais vous êtes bien fait.

J’ai fait irruption dans cette profession en 1981, décrochant mon premier travail d’écriture pour The Dallas Cowboys Weekly, la publication appartenant à l’équipe. La porte m’a été ouverte par mon défunt cousin germain, Larry Bethea, un ailier défensif sélectionné par les Cowboys au premier tour du repêchage de 1978, que j’ai suivi à Michigan State, puis à Dallas.

J’ai rencontré Pearson le jour où j’ai déménagé à Dallas, alors que j’étais assis dans la voiture de Bethea en attendant de le récupérer après l’entraînement. Eh bien, la voiture de Pearson était garée à côté de celle de Larry. Nous avons bavardé, et la prochaine chose que je sais, c’est qu’il m’invite à me joindre à lui et à Ed «Too Tall» Jones pour une promotion de football du lundi soir qu’ils organisaient ce soir-là au Playboy Club.

«Et si Larry ne veut pas venir, viens juste! Pearson a demandé.

Bien sûr, Bethea n’est pas seulement venue. Il a conduit.

Il ne m’a pas fallu longtemps pour remarquer le respect que Pearson, un capitaine d’équipe, imposait dans un vestiaire rempli d’étoiles. Il était intelligent, dur, productif, discipliné, charismatique. Et plus. Cela m’a laissé une telle impression, évaluant comment la chimie d’équipe fonctionne (ou ne fonctionne pas) au plus haut niveau de la compétition.

C’est Pearson qui m’a également ému aux larmes. La seule fois où j’ai pleuré lors d’une conférence de presse s’est produite en 1984 lorsque Pearson a annoncé sa retraite parce que les médecins lui avaient dit qu’il risquait de saigner à mort sur le terrain de football à cause d’un petit trou dans son foie.

La blessure a coupé court à la carrière de Pearson après 11 saisons, mais il a perdu beaucoup plus après s’être endormi au volant et s’être écrasé dans un semi-tracteur garé le long de l’accotement de l’I-635. Il a perdu son jeune frère, Carey, qui était assis sur le siège passager.

Alors que Pearson se remettait de l’accident, il avait un visiteur fréquent à l’hôpital: Tom Landry. Le regretté entraîneur des Cowboys avait la réputation bien méritée d’être distant avec ses joueurs. Mais cela vous dit quelque chose sur Pearson que Landry s’est présenté à l’hôpital, encore et encore.

La sélection du Temple de la renommée vaut mieux tard que jamais. Comme cela a été le cas avec de nombreux candidats méritants avant lui – et bien d’autres à venir -, l’attente devait être atroce pour Pearson. Mais c’est maintenant officiel comme une autre prise d’embrayage. Pearson, un petit cuir bien assemblé, sera immortalisé à la place qui lui revient à Canton, dans l’Ohio, en tant que représentant de la classe, de la résilience et de l’excellence.