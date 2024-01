Opinion : Pourquoi tant d’Américains appliquent à tort le « colonialisme de peuplement » à Gaza

Note de l’éditeur: Peter Rutland est professeur de gouvernement à l’Université Wesleyenne et expert en politique, en nationalisme contemporain et en économie en Russie. Il est vice-président du Association pour l’étude des nationalités, qui promeut l’érudition sur l’ethnicité, les conflits ethniques et le nationalisme en Europe et en Eurasie. Les opinions exprimées dans ce commentaire sont les siennes. Voir plus d’avis sur CNN.





La guerre entre Israël et le Hamas a provoqué des troubles sur les campus universitaires américains, conduisant à la démission des présidents de Harvard et de l’Université de Pennsylvanie.

Il est regrettable qu’au lieu d’avoir un débat sérieux sur les causes de la guerre, la question ait été récupérée par les partisans de gauche et de droite pour poursuivre leur conflit de longue date sur la politique identitaire et annuler la culture.

Les États-Unis ont besoin d’un débat sérieux et raisonné sur la manière de résoudre le conflit à Gaza. Les États-Unis sont un acteur clé : le seul à avoir des effet de levier contre le gouvernement du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu. Les établissements d’enseignement supérieur, où les étudiants, les professeurs et le personnel sont investis dans la mission de liberté académique, devraient être un terrain fertile pour favoriser un discours aussi solide.

Pourtant, sur la plupart des campus américains, il n’y a pas de véritable débat sur la guerre. Au lieu de cela, nous assistons à deux séries de conversations parallèles, certaines plus civiles que d’autres, organisées par ceux qui « se tiennent aux côtés d’Israël » et ceux qui recherchent « la justice pour la Palestine ».

Cette bifurcation est compréhensible, compte tenu du traumatisme vécu par les deux parties au conflit et de plus en plus visible dans les images et les récits de la région. Mais il est alarmant de voir le fossé qui sépare les deux discours se creuser parmi les Américains.

Alors que la plupart des Américains soutiennent Israël, les sondages montrent qu’une majorité d’entre eux jeunes Américains, dont de nombreux étudiants, sympathisent avec la cause palestinienne. Pour eux, l’Holocauste est une histoire ancienne, alors qu’ils voient la mort atroce des Palestiniens en temps réel sur leurs réseaux sociaux.

De nombreux étudiants apprennent que la société américaine est le produit de «colonialisme de peuplement» – une histoire de conquête et d’exploitation. Dans ce cadre simpliste, le sort des Palestiniens n’est qu’un exemple supplémentaire des maux bien connus du colonialisme de peuplement. Pour ceux qui voient le conflit sous cet angle, la fondation d’Israël est considérée comme l’équivalent de la colonisation européenne des Amériques.

La guerre à Gaza est mieux comprise comme un conflit entre deux projets nationalistes concurrents que comme un cas de colonialisme de peuplement. Il existe un certain nombre de vérités historiques gênantes qui compliquent le récit du « colonialisme de peuplement ».

Il s’agit d’un conflit dans lequel chaque partie – à juste titre – se considère comme une minorité assiégée et menacée. Les Palestiniens sont largement dépassés par les puissantes forces de sécurité israéliennes, mais Israël vit dans l’ombre de l’Holocauste et est 50 fois plus nombreux que ses voisins arabes dans l’ensemble de la région.

La partie palestinienne fait repartir le chronomètre historique avec celui de 1917 Déclaration Balfour, lorsque le ministre britannique des Affaires étrangères a promis aux Juifs une patrie en Palestine. Ou bien ils remontent à la fondation d’Israël en 1948 et à la nakba, l’expulsion de 750 000 Palestiniens.

Pour les Juifs, l’histoire ne commence pas en 1948, ni en 1917. Le sionisme n’était pas un produit de l’empire britannique. Il est né à Vienne, Vilnius et Lviv. C’était une réponse à la prise de conscience qu’il n’y avait pas de place pour les Juifs, assimilés ou non, dans les empires autrichien et russe. Le mot pogrom vient du russe et est entré dans la langue anglaise à la fin du 19e siècle avec des rapports faisant état d’assassinats de Juifs parrainés par l’État dans l’empire russe. Le mot génocide était inventé pendant la Seconde Guerre mondiale par Raphael Lemkin, un juif de Galice, où Plus de 100 000 Juifs furent tués lors de pogroms en 1921.

La fondation d’Israël doit également être considérée dans le contexte de la construction de l’État et du nettoyage ethnique dans toute la région. Aux côtés des Palestiniens expulsés d’Israël, il y avait 900 000 juifs chassés de leurs foyers dans les pays arabes au milieu du XXe siècle. Pas plus tard qu’en 1991, 14 000 Juifs éthiopiens fuyant la famine ont été évacué en Israël. L’Égypte et la Jordanie ont occupé respectivement Gaza et la Cisjordanie. de 1948 à 1967 et étaient indifférents aux droits des Palestiniens.

Un autre problème du récit du colonialisme de peuplement est qu’il traite chaque camp comme un acteur monolithique, jouant respectivement le rôle de colonisateur et de victime. En réalité, il existe une diversité d’idées et d’intérêts dans les camps israélien et palestinien.

La tragédie des 30 dernières années est que les modérés des deux côtés, désireux de parvenir à une véritable paix, ont été à plusieurs reprises débordé par des radicaux criant que le compromis signifie la trahison. Ce processus de «surenchère ethnique» peut être observé dans de nombreux conflits, de la Bosnie à l’Irlande du Nord.

Pendant des années, Netanyahu a entravé les efforts visant à forger une paix de compromis avec les Palestiniens. Il a en fait aidé le Hamas après que le groupe soit arrivé au pouvoir à Gaza, car cela signifiait que les Palestiniens étaient divisés et incapables de faire la paix avec Israël. Cependant, Israël ne peut pas assurer la sécurité par les seuls moyens militaires.

Le Hamas a déclenché la guerre le 7 octobre pour nuire à l’image d’Israël dans le monde et dissuader d’autres États arabes, comme l’Arabie saoudite, de suivre l’exemple de la guerre de 2020. Accords d’Abraham, au cours de laquelle les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Maroc et le Soudan ont conclu la paix avec Israël. La gauche pro-palestinienne sur les campus américains semble s’opposer à ce qu’Israël fasse la paix avec ses voisins au motif que cela n’est pas lié à la création d’un État palestinien. J’ai été choqué d’entendre un professeur palestinien affirmer dans une conférence Zoom que plus les civils seront martyrisés par Israël, plus ils seront proches de la libération.

La stratégie du Hamas semble fonctionner, avec une condamnation mondiale croissante de l’attaque israélienne sur Gaza et une montée en puissance du soutien pour le Hamas parmi les Palestiniens.

Le Hamas bénéficie du soutien de l’Iran, de la Turquie et du Qatar. Mais les pays arabes modérés craignent davantage le Hamas qu’Israël. C’est pourquoi la Ligue arabe n’a pas été en mesure de présenter une déclaration commune lors de sa réunion du 21 octobre. réunion au Caire.

Rien de tout cela ne doit excuser le massacre de civils à Gaza ou le régime d’occupation dans la région. banque de l’Ouest – un cas littéral de colonialisme de peuplement. Mais la paix ne sera possible que si nous reconnaissons qu’il existe des griefs légitimes des deux côtés. Il ne s’agit pas d’une lutte entre le bien et le mal, entre le bien et le mal, même si les partisans le formulent souvent en ces termes.

Les États-Unis ont un rôle vital à jouer. C’est le seul acteur capable de forcer Netanyahu à la désescalade, comme il l’a fait. à plusieurs reprises dans guerres passées combattu par Israël. Dans le même temps, il travaille avec ses alliés arabes pour trouver une solution permettant aux Israéliens et aux Palestiniens de coexister en paix.

Les étudiants et les professeurs des universités américaines devraient travailler ensemble pour trouver une solution, et ne pas utiliser le conflit pour ouvrir un nouveau front dans les guerres culturelles et marquer des points contre leurs opposants politiques aux États-Unis.