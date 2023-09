Opinion : Pourquoi les millionnaires comme nous veulent payer plus d’impôts

Note de l’éditeur: Abigail Disney est une réalisatrice de documentaires, activiste et membre des Patriotic Millionaires, lauréate d’un Emmy. Son dernier film, « The American Dream and Other Fairy Tales », co-réalisé avec Kathleen Hughes, a fait sa première mondiale au Sundance Film Festival 2022. Morris Pearl est président de Patriotic Millionaires et ancien directeur général de BlackRock. Les opinions exprimées dans ce commentaire sont les leurs. Voir plus d’opinions sur CNN.





CNN

—



Mardi est le jour des impôts aux États-Unis, l’un des jours les plus stressants de l’année, où de nombreux contribuables mettront enfin fin à leur procrastination, déposeront leurs déclarations fédérales et espèrent un remboursement de l’IRS. Mais pour bon nombre des plus riches du pays, ce n’est qu’un mardi comme les autres.

Le Tax Day n’est pas seulement une date limite de déclaration, c’est aussi un rappel annuel que les ultra-riches existent dans un monde entièrement différent en matière d’impôts. Pour nous, les lacunes sont plus grandes et les tarifs sont parfois plus bas. Pendant ce temps, les riches continuent de s’enrichir, la richesse des milliardaires en particulier ayant augmenté de plus de 1 500 milliards de dollars au cours des dernières années.

Ce statu quo est injuste, mais plus important encore, il n’est pas viable. Des niveaux d’inégalités aussi élevés poussent notre économie et notre démocratie jusqu’à leur point de rupture. C’est pourquoi nous devrions examiner comment nous pouvons préparer notre pays à la stabilité et à la prospérité à long terme. Et nous devrions commencer par veiller à ce que les ultra-riches paient davantage ce qu’ils doivent au pays qui a rendu leur succès possible.

Il y a trois changements au code des impôts qui nous aideraient à y parvenir :

À l’heure actuelle, le système fiscal américain privilégie l’argent à la sueur. Si vous travaillez dur pour votre argent au lieu de le gagner passivement, vous en êtes essentiellement pénalisé. Les personnes qui gagnent un salaire paient des taux d’imposition nettement plus élevés sur leurs revenus que les investisseurs fortunés qui gagnent passivement des revenus de gains en capital.

Hériter de l’argent est une meilleure affaire. Grâce à la loi fiscale de 2017 de l’ancien président Donald Trump, les premiers 12,92 millions de dollars (ou 25,84 millions de dollars pour un couple marié) sont totalement exonérés de tout impôt sur les successions, et l’échappatoire renforcée permet aux familles riches d’effacer définitivement des millions d’impôts sur les plus-values ​​en rétablir la valeur marchande de ces actifs à leur valeur au moment du décès du propriétaire initial. Ainsi, il devient relativement simple pour les riches d’hériter de dizaines, voire de centaines de millions de dollars, et de ne payer presque rien d’impôts. En revanche, quelqu’un travaillant pour cet argent en paierait plus d’un tiers en impôt fédéral sur le revenu.

Pourquoi avons-nous un code fiscal qui dit que les travailleurs devraient être plus imposés que les riches investisseurs et ceux qui sont devenus riches simplement parce qu’ils sont nés dans la bonne famille ? En fin de compte, l’argent reste de l’argent, que vous ayez travaillé pour l’obtenir ou que vous en ayez hérité. En tant qu’héritière et investisseur, nous ne devrions pas payer des taux d’imposition inférieurs à ceux des personnes qui gagnent leur argent en travaillant.

Il est temps que le code des impôts traite tous les revenus de manière égale en imposant tous les gains en capital supérieurs à 1 million de dollars aux mêmes taux que les revenus ordinaires et en remplaçant notre impôt sur les successions, truffé d’échappatoires, par un impôt sur les successions plus simple qui traite la richesse héritée comme un revenu.

Cependant, nous ne pouvons pas nous concentrer uniquement sur les revenus, car bon nombre des Américains les plus riches ne gagnent pratiquement aucun revenu imposable d’aucune sorte au cours d’une année typique. Les plus-values ​​ne sont imposées que lorsque les actifs sont vendus, donc au lieu de les vendre, les ultra-riches utilisent leurs actifs comme garantie pour emprunter d’énormes sommes d’argent à des taux d’intérêt extrêmement bas pour vivre, puis déclarent des « revenus » faibles, voire négatifs. sur leurs déclarations fiscales. Cette stratégie « acheter, emprunter, mourir » est l’une des principales raisons pour lesquelles les milliardaires ont payé ces dernières années un taux d’imposition effectif inférieur à celui des familles ouvrières.

En repensant ce qui est imposable, nous pouvons avoir accès aux milliards de dollars de richesse milliardaire qui sont intouchables dans notre structure fiscale actuelle. C’est pourquoi le président Biden a proposé l’impôt minimum sur le revenu des milliardaires, qui taxerait les plus-values ​​non réalisées des ménages les plus riches, et pourquoi d’autres ont proposé un impôt sur la fortune des milliardaires.

Enfin, l’un des changements les plus simples à réaliser consiste simplement à taxer davantage les extrêmement riches que les simples riches. Notre impôt sur le revenu plafonne à un taux maximum de 37 % pour tout revenu supérieur à 578 125 $ (ou 693 750 $ pour les couples mariés). Peu importe combien d’argent une personne gagne, elle ne paiera jamais plus de 37 % d’impôt fédéral sur le revenu.

Même si une personne qui gagne 600 000 $ gagne certainement suffisamment pour vivre une vie très confortable, elle vit dans un monde différent de celui d’une personne qui gagne 600 millions de dollars par an. Afin de refléter les différences réelles entre les riches et les ultra-riches, nous devons revenir aux taux les plus élevés que nous avons connus au cours des décennies les plus prospères du 20e siècle et ajouter des tranches d’imposition nettement plus nombreuses. Ils devraient atteindre 90 % pour les personnes gagnant plus de 100 millions de dollars par an.

Ces trois changements ne résoudront certainement pas à eux seuls tous les problèmes de notre pays, mais ils contribueraient grandement à stopper le flux constant de richesses de notre pays vers un groupe de plus en plus restreint de personnes, un changement qui rendrait à la fois notre démocratie et notre économie plus stable. Le code des impôts peut être un outil puissant de changement social et économique. Nous devons simplement l’utiliser plus efficacement.