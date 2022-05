Opinion: Pourquoi le voyage de Jill Biden en Europe de l’Est est important

Note de l’éditeur: Julian Zelizer, un analyste politique de CNN, est professeur d’histoire et d’affaires publiques à l’Université de Princeton et auteur du livre à paraître “La présidence de Donald J. Trump : une première évaluation historique”. Suivez-le sur Twitter @julianzelizer. Les opinions exprimées dans ce commentaire sont les siennes. Voir plus d’opinion sur CNN.





Ce week-end, la première dame Jill Biden voyage en Europe de l’Est, rencontrant des réfugiés ukrainiens, des travailleurs humanitaires et d’autres qui travaillent pour aider les personnes touchées par la guerre russe en Ukraine.

Alors que l’administration Biden continue d’exprimer son soutien indéfectible à la bataille de l’Ukraine pour préserver son indépendance, le voyage de la première dame est une nouvelle occasion de démontrer l’engagement de l’Amérique envers l’Ukraine. Cela servira également de rappel important à tous les alliés des États-Unis et de l’OTAN que l’engagement des États-Unis envers l’Ukraine se prolongera bien dans la période d’après-guerre – quand cela se produira.

Ce n’est pas la première fois qu’une première dame joue un rôle important dans la politique nationale sur une question d’importance internationale. Depuis que Martha Washington a assumé le poste pour la première fois, de nombreuses premières dames ont essayé de trouver un moyen de faire plus que de redécorer la Maison Blanche et d’organiser des réceptions de cérémonie.

Mais ils ne l’ont pas fait sans difficultés. Chaque fois que les premières dames modernes ont tenté de dépasser les limites traditionnelles de leurs rôles, il y a eu une violente réaction politique contre elles.

Plus célèbre, Eleanor Roosevelt, épouse du président Franklin D. Roosevelt, était une chroniqueuse syndiquée qui a écrit et s’est prononcée sur certains des plus grands problèmes de l’époque, y compris l’injustice raciale. Pour sa franchise, elle a été violemment attaquée tout au long des années 1930, sur tout, allant de son apparence physique à ses relations avec des personnalités politiques de gauche.

“J’ai été accusé d’impolitesse envers Mme Roosevelt”, a écrit le chroniqueur Westbrook Pegler, “alors que j’ai seulement dit qu’elle était impudente, présomptueuse et conspiratrice, et que son retrait de la vie publique à ce moment serait un bon service public. ” Et Pegler n’était que la pointe de l’iceberg.

Mais les premières dames – y compris Roosevelt – ont néanmoins persisté, effectuant souvent des voyages stratégiques à l’étranger pour aider le travail de leur mari. En 1943, au plus fort de la Seconde Guerre mondiale, Roosevelt s’est rendu dans le Pacifique Sud pour un voyage d’un mois. À Sydney, en Australie, elle a prononcé un certain nombre de discours sur le rôle que jouaient les femmes dans la guerre et sur le front intérieur, concluant : « Voici peut-être le germe d’une idée selon laquelle, dans la période d’après-guerre, les femmes seront encouragées à participer à toutes les activités. activités de citoyenneté ».

En novembre 1990, Barbara Bush, épouse de George HW Bush, a rejoint son mari lors d’un voyage de Thanksgiving en Arabie saoudite au milieu de la guerre du Golfe. Elle s’est avérée être la vie de la fête, enchantant les soldats et faisant rire tout le monde avec son sens de l’humour aiguisé. “Je serre rarement les armes à feu”, a-t-elle déclaré alors que son bras frôlait un fusil qui était au bras d’un soldat.

“Le président Bush n’est pas venu en Arabie saoudite avec des fusils ou des missiles aujourd’hui, mais il avait une arme secrète beaucoup plus efficace – Barbara Bush”, a écrit un chroniqueur dans le Washington Post. De même, Hillary Clinton, Michelle Obama et Melania Trump ont effectué des voyages à l’étranger pour aider leurs maris à promouvoir leurs programmes politiques au cours de leurs présidences respectives.

Les premières dames ont également fait partie intégrante des campagnes politiques. À l’automne 1964, Lady Bird Johnson a fait une tournée de 1 628 milles dans huit États du sud, rencontrant des dirigeants politiques et s’exprimant en faveur du record de Lyndon B. Johnson – même lorsqu’elle a rencontré des foules furieuses à propos de la signature par son mari du Civil Loi sur les droits de 1964.

Michelle Obama a été l’une des critiques les plus lucides et les plus virulentes de la campagne de Donald Trump en 2016, offrant certains des discours et commentaires les plus puissants sur les enjeux auxquels la nation était confrontée dans la perspective de sa nomination. Et à la Convention nationale démocrate de 2020, elle a déchiré Trump comme quelqu’un qui était “clairement au-dessus de sa tête”.

Les premières dames ont joué un rôle essentiel dans les délibérations politiques. En 1993, le président Bill Clinton a nommé Hillary Clinton à la tête du groupe de travail qui a conçu son plan de soins de santé. Comme on pouvait s’y attendre, elle est devenue la cible vicieuse d’attaques conservatrices et de moqueries dans les médias, qui parlaient d’elle en des termes comparables à ceux d’Eleanor Roosevelt. Pendant le combat pour les soins de santé, un dessin animé montrait Clinton assise sur une chaise haute, planant au-dessus de son mari dans le bureau ovale, alors qu’un conseiller chuchote à l’autre : “Cela me déconcerte encore un peu.” Bien que le plan ait échoué, le travail de Clinton a aidé à proposer un nouveau modèle de réforme des soins de santé qui est devenu la base de la loi sur les soins abordables de l’administration Obama.

Les premières dames sont également devenues les championnes de causes importantes. Lady Bird Johnson était une défenseure bien connue de l’environnement et de l’embellissement des autoroutes. Betty Ford était une fervente partisane de l’amendement sur l’égalité des droits, ce qui l’a mise en conflit direct avec des militants de droite comme Phyllis Schlafly qui se mobilisaient pour le vaincre. Pendant ce temps, Nancy Reagan a fait campagne contre la consommation de drogue, disant à la jeunesse du pays de « Just Say No ».

Et, bien sûr, les premières dames peuvent servir de conseillères, parfois de manière dramatique – comme en 1919, lorsque Edith Wilson est secrètement intervenue après que son mari Woodrow Wilson eut subi un accident vasculaire cérébral débilitant.

Ce qui ressort clairement de l’histoire, c’est que les premières dames ont toujours trouvé des moyens d’utiliser leurs positions pour influencer la vie publique – même à la suite du sexisme et du sectarisme. Et chaque fois qu’une première dame, telle que Jill Biden, actuellement en voyage pour réaffirmer le soutien américain à l’Ukraine, joue un rôle dans la résolution des défis de notre époque, elle contribue à créer un précédent plus solide pour un avenir où le pays ne se contentera pas d’accepter mais attendez-vous à ce que l’épouse du commandant en chef utilise sa position pour améliorer la vie des Américains.