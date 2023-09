Opinion : Pourquoi le comité judiciaire de la Chambre n’étudie-t-il pas les signaux d’alarme concernant Clarence Thomas ?

Note de l’éditeur: Dean Obeidallah, ancien avocat, est l’animateur de l’émission quotidienne de la radio SiriusXM « The Dean Obeidallah Show ». Suis-le @[email protected]. Les opinions exprimées dans ce commentaire sont les siennes. Voir plus d’avis sur CNN.





Lundi, le comité judiciaire de la Chambre, contrôlé par le Parti républicain – et présidé par le représentant Jim Jordan, allié de Donald Trump – devrait tenir une audience sur le terrain à New York intitulée « Victimes de crimes violents à Manhattan ». Un communiqué présente l’audience comme un examen de la façon dont, selon la commission judiciaire, les politiques du procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg, ont « conduit à une augmentation des crimes violents et à une communauté dangereuse pour les habitants de la ville de New York ».

En réponse, le bureau de Bragg a qualifié l’audience de Jordan de « coup politique » tout en notant que les données publiées par la police de New York montrent que la criminalité est en baisse à Manhattan en ce qui concerne les meurtres, les cambriolages, les vols et plus encore jusqu’au 2 avril, par rapport à la même période. l’année dernière.

En réalité, cette audience dirigée par Jordan n’a pas pour but de mettre fin au crime mais de défendre Trump – qui a récemment été inculpé par un grand jury de Manhattan de 34 crimes. Trump a plaidé non coupable des accusations criminelles découlant d’une enquête sur un paiement secret à une actrice de films pour adultes. L’ancien président fait également l’objet d’enquêtes pénales dans d’autres juridictions pour ses efforts visant à annuler les élections de 2020 et sa manipulation de documents classifiés à Mar-a-Lago.

Bragg a poursuivi Jordan et son comité la semaine dernière devant un tribunal fédéral, accusant le président du comité judiciaire d’une « campagne transparente visant à intimider et à attaquer » son bureau pour son enquête et ses poursuites contre Trump en exigeant des documents et des témoignages confidentiels.

Alors que Jordan et son comité semblent concentrés sur le discrédit de l’enquête sur Trump, pourquoi n’examinent-ils pas deux récents rapports explosifs de ProPublica qui ont soulevé des signaux d’alarme sur la relation financière du juge de la Cour suprême Clarence Thomas avec le mégadonateur du GOP, Harlan Crow ? Après tout, le site Internet du House Judiciary Committee explique qu’il a compétence sur « les questions liées à l’administration de la justice dans les tribunaux fédéraux » – pour lesquelles les révélations concernant Thomas correspondent parfaitement.

Premièrement, nous avons appris début avril que Crow avait offert à Thomas et à sa femme, Ginni, des vacances luxueuses pendant des décennies, notamment sur le yacht et le jet privé du donateur vers des pays lointains comme l’Indonésie et la Nouvelle-Zélande. Cette information n’a jamais été révélée au public. (Dans une rare déclaration publique, Thomas a répondu qu’il avait été informé à l’époque qu’il n’était pas obligé de signaler les voyages. Le juge a déclaré que les lignes directrices pour signaler les hospitalités personnelles avaient changé récemment. « Et, bien sûr, j’ai l’intention de suivez ces conseils à l’avenir », a-t-il déclaré.)

Puis jeudi, ProPublica a rapporté que Thomas n’avait pas divulgué une transaction immobilière de 2014 impliquant la vente de trois propriétés que lui et sa famille possédaient à Savannah, en Géorgie, à ce même mégadonateur du GOP, Crow. L’une des sociétés de Crow a effectué les achats pour 133 363 $, selon ProPublica. Une loi fédérale sur la divulgation adoptée après le Watergate exige que les juges de la Cour suprême et d’autres responsables rendent publics les détails de la plupart des ventes immobilières supérieures à 1 000 $.

Comme ProPublica l’a détaillé, le formulaire de divulgation fédéral déposé par Thomas pour cette année-là comprenait un espace pour signaler l’identité de l’acheteur dans toute transaction privée, mais Thomas a laissé cet espace vide. Quatre experts en droit de l’éthique ont déclaré à ProPublica que le fait que Thomas ne l’ait pas signalé semble être une violation de la loi. (Thomas n’a pas répondu aux questions de ProPublica sur son rapport ; CNN a contacté la Cour suprême et Thomas pour obtenir des commentaires.)

Le comité judiciaire de la Chambre aborde depuis longtemps des questions telles que celles entourant Thomas. En fait, c’est au sein du comité que commencent souvent les enquêtes et la mise en accusation des juges fédéraux.

Un exemple récent est venu en 2010 avec le juge G. Thomas Porteous Jr., sur lequel le comité a enquêté et recommandé la destitution.

Le groupe de travail du comité sur la mise en accusation judiciaire a déclaré que les preuves démontraient que Porteous « avait intentionnellement fait de fausses déclarations et représentations sous peine de parjure, s’était engagé dans un système de pots-de-vin corrompus, avait sollicité et accepté des cadeaux illégaux et avait intentionnellement induit le Sénat en erreur au cours de sa procédure de confirmation ». Le Sénat a par la suite déclaré Porteous coupable de quatre articles de mise en accusation et l’a démis de ses fonctions.

Pourtant, la Commission judiciaire n'a publié ni déclaration ni tweets sonner l'alarme à propos de Thomas.

Le recours par Jordan à son comité pour aider Trump ne devrait surprendre personne. Le rapport du comité de la Chambre des représentants du 6 janvier a qualifié le républicain de l’Ohio d’« acteur important dans les efforts du président Trump » pour renverser les élections. Le rapport détaille les efforts du législateur pour aider Trump, notamment le « 2 janvier 2021, le représentant Jordan a dirigé une conférence téléphonique au cours de laquelle lui, le président Trump et d’autres membres du Congrès ont discuté des stratégies visant à retarder la session conjointe du 6 janvier ». En conséquence, le comité du 6 janvier a assigné Jordan à témoigner – mais il a refusé de coopérer.

Contrairement au panel de la Chambre, la commission judiciaire du Sénat – dirigée par les démocrates – a annoncé à la suite du reportage sur Thomas qu’elle prévoyait de tenir une audience « sur la nécessité de restaurer la confiance dans les normes éthiques de la Cour suprême ». Au-delà de cela, le sénateur démocrate Sheldon Whitehouse du Rhode Island et le représentant Hank Johnson de Géorgie ont envoyé vendredi une lettre appelant au renvoi de Thomas au procureur général des États-Unis pour « violations potentielles de la loi sur l’éthique du gouvernement de 1978 ».

Le site Web du Comité judiciaire de la Chambre indique : « Le Comité judiciaire a été appelé l’avocat de la Chambre des représentants. » Sous la Jordanie, cette description doit être mise à jour pour indiquer que la Commission judiciaire est désormais « l’avocat de Donald J. Trump ». Et le pire, c’est que ce sont les contribuables qui paient pour le travail de Jordan au nom de Trump.