Opinion : Pourquoi la « puissante vengeance » d’Israël est exactement ce que veut le Hamas

Le Hamas ne se soucie pas de savoir si 10 Palestiniens meurent pour un Israélien lors de la prochaine opération, ce qui se produira parce que les armes d’Israël sont largement supérieures et que les combats se dérouleront dans des zones civiles densément peuplées. Les Palestiniens morts seront tous des martyrs et leurs morts seront gelées Les initiatives de paix d’Israël avec d’autres pays arabes.

Le « puissante vengeance » que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu promet de faire pleuvoir sur la bande de Gaza est exactement ce que veut réellement le Hamas – le plus fort sera le mieux. Le tout est d’amener les Israéliens à envoyer leurs soldats sur le terrain, car c’est à ce moment-là que les pertes commencent à augmenter considérablement.

L’attaque n’est pas « totale » dans le sens où le Hamas espère gagner, bien entendu. Il ne s’attend même pas à un siège à la table des négociations. Mais les dirigeants du Hamas veulent désespérément récupérer le veto de facto dont disposaient autrefois les Palestiniens sur les concessions que d’autres Arabes font à Israël, et c’est la seule façon pour eux de l’obtenir.

Si vous vous demandez pourquoi le Hamas a lancé son assaut total sur Israël samedi, je l’ai écrit la semaine dernière : « Le monde arabe a fondamentalement abandonné les Palestiniens à leur sort, quel qu’il soit. Six pays arabes ont établi des relations diplomatiques avec Israël et plusieurs autres, dont l’Arabie Saoudite, sont sur le point de le faire. »

Les commandants des Forces de défense israéliennes (FDI) comprennent tout cela, mais les dirigeants politiques auxquels ils doivent obéir ont désespérément besoin d’exercer une « puissante vengeance » sur Gaza. Au moins 700 civils israéliens ont été tués dans leurs voitures ou dans leurs maisons, et le public israélien n’attend et n’acceptera rien de moins que le ratio traditionnel de 10 victimes pour un.

Il y a le problème des otages que les hommes armés du Hamas ont ramenés dans la bande de Gaza, mais il est impossible que le gouvernement israélien vide ses prisons de prisonniers palestiniens pour obtenir leur libération. Netanyahou est probablement condamné politiquement de toute façon pour avoir laissé l’attaque se produire, mais son public ne pardonnerait pas une libération massive de prisonniers arabes.

Ainsi, Tsahal entrera en force dans la bande de Gaza malgré les otages israéliens, qui seront assassinés sur vidéo de diverses manières horribles. Peut-être que 4 000 à 5 000 Palestiniens mourront, ainsi que des centaines de soldats israéliens, et les pourparlers de paix israéliens avec d’autres pays arabes – mais jamais avec les Palestiniens – s’arrêtera pendant un moment. C’est la fin heureuse.

La fin beaucoup plus malheureuse mais toujours obscure commence avec la participation des Palestiniens de Cisjordanie occupée au combat. Ils sont plus nombreux que les Palestiniens à Gaza – environ 3 millions – et une légère insurrection est déjà en cours en Cisjordanie depuis plusieurs années.

Si un grand nombre de jeunes Palestiniens de Cisjordanie rejoignent les militants, l’armée israélienne sera mise à rude épreuve pour contrôler les deux zones en même temps. Et cela pourrait – et pourrait bien – inciter le Hezbollah à prendre part au jeu.

Le Hezbollah est un puissante milice libanaise qui contrôle la région frontalière sud avec Israël. Ce ne sont pas des Palestiniens, mais en tant que musulmans chiites, ils sont étroitement liés à l’Iran et reçoivent de somptueuses réserves d’armes. Ils disposent d’environ 130 000 roquettes de toutes sortes, et la dernière fois qu’ils ont affronté les Israéliens, en 2006 ils ont combattu Tsahal jusqu’à l’arrêt.

Les dirigeants du Hezbollah ont leurs propres chats à fouetter et ils ne veulent pas se joindre à cette guerre, mais les choses peuvent facilement devenir incontrôlables dans cette région. Il y a eu un bref échange de tirs d’artillerie entre Tsahal et le Hezbollah dimanche matin. Si le Hezbollah devait également être entraîné dans la guerre, nous pourrions tous être en difficulté.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu (à gauche) reçoit une évaluation de la situation lors d’une réunion à Tel Aviv le 8 octobre. Le Cabinet de sécurité israélien a approuvé la guerre contre le Hamas et prend des mesures militaires importantes, a annoncé dimanche le bureau du Premier ministre. Photo : EPA-EFE

Il n’en reste pas moins vrai qu’Israël ne peut pas perdre cette guerre : l’équilibre militaire local est majoritairement en sa faveur. Mais cela pourrait être assez grave pour paniquer si les choses tournent mal pendant un certain temps, et les responsables politiques à Jérusalem chercheront une victoire décisive pour laver leurs récents péchés d’omission. Cela les rend dangereux.

Il y a aussi des extrémistes dans le cabinet de Netanyahu qui accueilleraient favorablement une petite guerre en Cisjordanie pour leur permettre de procéder à un nettoyage ethnique, ce qui dans cette situation est extrêmement dangereux. Tout le monde devra agir avec la plus grande prudence dans les prochains jours, mais nous savons que certains ne le feront pas.

