Opinion : Pour le vélo de Chandrababu Naidu, une crevaison pourrait s’avérer coûteuse

L’ancien ministre en chef de l’Andhra Pradesh, Chandrababu Naidu, plaisantait souvent lors de chaque réunion publique à laquelle il prenait la parole : son rival politique, Jagan Mohan Reddy, avait passé du temps en prison.

Pour le YSRCP et son leader, cela a irrité.

M. Naidu aimait dire qu’il était l’honnête homme, qui était parmi les premiers hommes politiques à déclarer volontairement son revenu annuel et celui de sa famille. Il se vantait d’être un apôtre de la vérité et de l’honnêteté, défenseur du développement de l’État.

Aujourd’hui, les dirigeants du YSRCP déclarent ouvertement que l’heure est à la revanche. Des vidéos sont apparues présentant une vieille vidéo de Jagan Mohan Reddy disant qu’il a pris une gifle et que son heure viendra.

Il semble que ce moment soit venu.

Chandrababu Naidu a été envoyé en prison par un tribunal spécial de Vijayawada, qui a accepté les preuves prima facie selon lesquelles il était le principal conspirateur dans une affaire de détournement de fonds publics vers des entités privées.

Il existe des vidéos de célébrations réalisées par les dirigeants et les cadres du YSRCP, même si on leur aurait dit de ne pas célébrer.

L’image d’un homme politique de 73 ans, largement respecté par le peuple, envoyé en prison pourrait évoquer la sympathie. C’est une chance que le YSRCP ne voudrait pas prendre.

Ses dirigeants affirment cependant qu’il n’est pas question de sympathie pour M. Naidu.

Ils soulignent que lorsque Chandrababu Naidu s’est avancé aux élections en 2004 à la suite d’une attaque maoïste contre sa vie, dans l’espoir de gagner de la sympathie, il avait perdu face au Congrès et à YS Rajasekhar Reddy.

Les dirigeants et cadres de Telugu Desam semblent stupéfaits et n’ont pas encore trouvé comment lutter contre cette attaque. Il y a eu des fuites audio de dirigeants du TDP demandant à ses cadres de sortir et de montrer leur frustration.

Mais le gouvernement du YSRCP a réussi à empêcher les manifestations de devenir violentes et de faire la une des journaux.

À quelques mois des élections, la bataille entre le YSRCP et le TDP se déroulera autant, sinon plus, dans le domaine public que dans les tribunaux – parce que la perception du public compte davantage sur le théâtre politique.

Cette fois, si M. Naidu et son équipe sont occupés à jouer la défense et à éviter la prison et les ennuis, mener une lutte à part entière pour la victoire aux élections pourrait devenir un défi.

La politique dans l’Andhra Pradesh est personnelle, vicieuse et méchante. Il s’agit d’une bataille dans laquelle les coups de poing droits et les coups de poing en dessous de la ceinture sont pratiqués régulièrement pour obtenir un impact politique.

Ainsi, pendant que les détails techniques seront débattus devant le tribunal, ce sera une bagarre extérieure, le YSRCP insultant le TDP et le TDP accusant le YSRCP de jouer salement.

Le YSRCP et le TDP ont tous deux leurs fidèles partisans dans l’Andhra Pradesh et ainsi, lors des rassemblements politiques, il y a très souvent des affrontements lorsque les deux se retrouvent face à face. Cela ne fera que s’aggraver.

Chandrababu Naidu a déjà passé cinq ans hors du pouvoir et pour un parti régional, cela rend les choses difficiles. Le Telugu Desam de M. Naidu était autrefois un parti aux poches bien garnies, avec de nombreux hommes d’affaires devenus politiciens qui lui fournissaient le carburant nécessaire pour se battre aux élections.

Au cours des dernières années, bon nombre de ses amis en affaires se sont séparés de lui alors que des poursuites pénales déposées par plusieurs organismes centraux mettaient en danger leurs principaux intérêts commerciaux.

M. Naidu a commis une erreur coûteuse en 2018-19, lorsqu’il s’est séparé du BJP et a pris sa direction, exigeant un statut de catégorie spéciale pour l’Andhra Pradesh. Beaucoup y voient un piège tendu par Jagan Mohan Reddy, qui avait joué ses cartes avec précaution et intelligence.

M. Naidu a réalisé qu’il ne sert à rien d’avoir des ennemis puissants et a tenté à plusieurs reprises de tendre à nouveau une main amicale à la NDA. Mais le BJP n’était apparemment pas disposé à pardonner et à oublier.

Pour M. Naidu, abandonner l’étiquette de prévenu numéro 7691 à la prison centrale de Rajamahendravam va être difficile car pendant que la bataille juridique est menée, ses opposants politiques la lui lanceront à chaque occasion possible.

Les dirigeants du YSRCP expliquent que ce n’est qu’un début. Il y a beaucoup plus à venir et pas seulement pour Naidu. Son fils Nara Lokesh sera bientôt arrêté, a déclaré la ministre du Tourisme, Roja. Le chef du CID de l’État avait également laissé entendre qu’il interrogerait l’ancien ministre de l’informatique.

Il y a moins de deux semaines, il y a eu des rapports selon lesquels Chandrababu Naidu avait reçu un avis du département de l’impôt sur le revenu l’informant qu’il n’avait pas divulgué les revenus de Rs 118 crore qu’il aurait reçus en guise de pots-de-vin des grandes sociétés d’infrastructure Shapoorji Pallonji et L&T. Les entreprises ont obtenu des contrats d’une valeur de plusieurs milliers de millions de dollars à Amaravati lorsqu’il était ministre en chef.

Tout cela va rendre la tâche difficile pour Chandrababu Naidu. Compte tenu de son âge et du manque de leaders au deuxième échelon, ce sera une tâche ardue pour le vélo. Une crevaison suffit.

(Uma Sudhir est rédactrice en chef, NDTV)

Avertissement : Ce sont les opinions personnelles de l’auteur.