PITTSBURGH – Peut-être que les Browns de Cleveland devraient donner un ballon de jeu à JuJu Smith-Schuster.

Après tout, le receveur impétueux des Pittsburgh Steelers a maintenant sa place dans la tradition des Browns pour avoir fourni le matériel de tableau d’affichage parfait pour accompagner le bouleversement monumental qui a eu lieu dimanche soir à Heinz Field.

« Les Browns sont les Browns », a déclaré Smith-Schuster alors que le match se profilait, rejetant le rival de l’AFC Nord comme une réflexion après coup.

Non, la victoire 48-39 de Cleveland dans les éliminatoires de l’AFC wlld-card n’était pas une question d’une équipe tirée par une citation incendiaire. Mais c’était vraiment satisfaisant pour les Browns, revendiquant la première victoire de la franchise en séries éliminatoires en 26 ans, de mettre le karma en perspective.

CE QUE NOUS AVONS APPRIS:Ce que le ‘Super Wild Card Weekend’ nous a appris sur les éliminatoires

VÉRIFICATION DE LA RÉALITÉ:Les OSteelers font face à une intersaison difficile après une défaite renversante contre les Browns

«Toute discussion comme celle-là est irrespectueuse», a déclaré l’ailier défensif des Browns Myles Garrett lors de sa conférence Zoom d’après-match. «Nous n’avons certainement pas apprécié. Nous l’avons fait savoir avec notre performance de ce soir, remportant une victoire chez eux.

Dans les heures qui ont précédé le match, Baker Mayfield a publié la citation de Smith-Schuster sur les réseaux sociaux pour rappeler au monde que ses Browns savaient exactement ce que tant de gens – peut-être vous et des millions d’autres – devaient penser au match qui clôturerait le premier match de la NFL. week-end des playoffs.

Aucune chance.

Mayfield a déclaré qu’en publiant la citation, «Il ne s’agissait pas de cela. Nous croyons aux personnes présentes dans cette salle. Nous savions que tout le monde nous exclurait. Nous avons juste dû le couper et lui donner tout ce que nous avons. Personne n’a cru en nous, à part nous.

Le thème des outsiders dans la NFL remonte sans aucun doute 101 ans à la formation de la ligue. Pourtant, dans l’ici et maintenant, cela s’appliquait vraiment aux Browns, qui avaient perdu 17 matchs consécutifs à Pittsburgh et ont été soudainement confrontés à une épidémie de COVID-19 qui a gardé plusieurs joueurs clés – dont trois dans le secondaire – et l’entraîneur-chef Kevin Stefanski de retour à Cleveland. L’équipe s’est à peine entraînée toute la semaine. Ajoutez cela à la triste histoire des séries éliminatoires de la franchise et c’est un outsider au sens classique du terme.

Mais regardez qui se dirige maintenant vers Kansas City pour les éliminatoires de la division de l’AFC?

«Cela signifie beaucoup pour nos gars d’intensifier», a déclaré Mayfield.

Depuis qu’il est arrivé en tant que premier choix du repêchage, Mayfield n’a cessé de parler de l’évolution des perceptions et de la construction d’une culture gagnante. La victoire contre les Steelers, cependant, a ajouté tant de couches de substance à de telles proclamations.

Ces Browns ne sont pas les Browns de 1999, 2003, 2008 ou certainement 2017 – l’unité triste limogée qui a terminé 0-16.

Il n’est pas étonnant qu’après la fin, Mayfield et Garrett, également n ° 1 au classement général, puissent se permettre un moment de réflexion. Mayfield a déclaré que l’essentiel de leur échange était le suivant: « Nous avons tous été amenés ici pour une raison. »

La vision comprend sans aucun doute la victoire des championnats, mais pour cela, vous devez d’abord gagner un match éliminatoire.

Stefanski, malgré sa mise en quarantaine, a fourni cette vision tout en prononçant le discours typique d’avant-match du samedi soir… de la manière pas si typique d’un appel Zoom.

Mayfield a déclaré que Stefanski avait déclaré aux joueurs qu’il envisageait une passe basculée qui se terminerait par une interception des Browns. Effectivement, cela s’est produit au deuxième quart lorsque Vincent Taylor a dévié une passe de Ben Roethlisberger à la ligne de mêlée et l’ailier défensif Porter Gustin a complètement étendu son 6-5, 257 livres pour plonger pour le football. C’était l’une des quatre interceptions de Roethlisberger (en 68 passes!) Et faisait partie d’une vision plus large.

Lors de son discours de samedi soir, Stefanski a décrit trois clés que les Browns devaient atteindre pour gagner:

Gagnez la bataille du chiffre d’affaires. Les Steelers ont tourné le ballon cinq fois, en commençant par le tir au fusil sauvage du centre Maurkice Pouncey lors du premier jeu offensif du match, qui a dépassé Roethlisberger et a finalement été récupéré dans la zone des buts par Karl Joseph pour le touché qui a donné à Cleveland un 7 rapide. -0 plomb. Les Browns, quant à eux, ont parfaitement protégé le football et ne l’ont jamais retourné pour permettre un ratio de rotation de plus de cinq.

«Plus 5? Sur la route? Dans un match éliminatoire? Cela n’arrive pas très souvent », a déclaré l’entraîneur par intérim Mike Priefer.

Fiez-vous à vos techniques et fondamentaux. C’était le message de Stefanski en considérant le temps limité sur le terrain d’entraînement. Son siège étant fermé la plupart du temps la semaine, les Browns ne se sont entraînés que vendredi, suivis de séances de visite les samedi et dimanche matin.

Jouez en équipe. La victoire était sûrement un témoignage d’un football complémentaire. Après la récupération du fumble dans la zone des buts, les Browns ont transformé trois des choix de Roethlisberger en 17 points. Et alors que les Steelers tentaient de se rallier, Mayfield a dirigé l’attaque à deux reprises sur de longs trajets en TD.

« L’équipe la plus rapide et la plus physique allait gagner », a déclaré Priefer.

Pourtant, pour toutes les visions et le matériel du tableau d’affichage, la victoire reflétait une résilience qui disait que ce ne sont pas les mêmes vieux Browns.

Cela s’est reflété dans la manière dont ils ont géré l’incertitude de la semaine. Il est apparu quand ils ont répondu aux touchés des Steelers avec des touchés. Cela s’est aussi produit lorsque les joueurs de réserve ont été élevés à des rôles de première ligne en raison des circonstances. Le secondaire a pris un coup dur avec les demi de coin Denzel Ward et Kevin Johnson, et le gardien Andrew Sendejo, sur la liste de réserve COVID-19. Pourtant, l’un des choix provenait de la sécurité de troisième corde MJ Stewart, une autre de la sécurité de remplacement Sheldrick Redwine.

« La résilience et la mentalité du prochain homme dont nous avons parlé toute la saison – même avec des gars qui n’étaient pas là quand nous en parlions – ont imprégné toute l’équipe », a déclaré Mayfield, qui a terminé 21 de 34 passes pour 263 verges et trois touchés, avec une cote de 115,2 passeurs.

Ils sont entrés dans le match sans le garde gauche Joel Bitonio, le vétéran de septième année qui est le joueur des Browns le plus ancien et l’un des trois seuls restants de l’équipe qui a terminé 0-16. Bitonio est sur la liste COVID-19. Son remplaçant, Michael Dunn, a été éliminé du match de dimanche en raison d’une blessure au mollet. (Le remplaçant de Dunn était un joueur nommé Blake Hance qui avait récemment été signé par l’équipe. Mayfield a déclaré à NBC après le match qu’il avait rencontré Hance pour la première fois dans les vestiaires avant le match, puis il était sur le terrain dans le quatrième trimestre.)

Le plaqueur droit Jack Conklin a également été expulsé, blessé aux ischio-jambiers. C’était une autre couche de résilience. La ligne était une unité patchwork, mais ils ont survécu – et Mayfield n’a jamais été limogé.

« En raison de l’adversité que nous avons eue cette saison, cela a fait de nous une meilleure équipe », a déclaré Priefer, « une équipe plus forte. »

Pourtant, cette histoire de bien-être ne durera peut-être qu’une semaine. Ensuite, le champion en titre du Super Bowl, les Chiefs de Kansas City, la tête de série des séries éliminatoires de l’AFC.

Quand quelqu’un a suggéré à Mayfield que personne ne s’attendrait à ce que les Browns aient une chance au stade Arrowhead, il a pris une inspiration et a souri.

«Cela me semble assez normal», dit-il.