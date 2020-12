Dans une saison qui a été secouée par plus de 120 matchs de football annulés ou reportés, les Big Ten et les conférences de la côte atlantique ont récemment fait preuve de leadership et de flexibilité en réécrivant les règles ou en modifiant les horaires au profit de leurs meilleures équipes de football – Ohio State, Notre Dame et Clemson.

Et pourquoi pas? Les temps inhabituels appellent des mesures inhabituelles.

Mais le Pac-12 est un animal différent et est maintenant confronté à un autre type de situation pandémique après que le sud de la Californie (5-0) a terminé la saison régulière en tant que seule équipe invaincue de la ligue. Les Trojans ont battu l’UCLA dans la dernière minute samedi soir, 43-38, et le Colorado (4-1) a perdu à domicile contre l’Utah, 38-21.

La ligue devrait-elle changer ses propres règles, décréter l’USC comme champion du Pac-12 et annuler le match de championnat de la ligue prévu vendredi? Ou devrait-il continuer avec un jeu de titre qui commence à ressembler à un simulacre à cause de plus de chaos COVID-19?

Cela ressemblerait à une imposture parce que l’USC, en tant que vainqueur de la division sud de la ligue, jouerait vendredi le vainqueur de la division nord de la ligue pour le titre – un adversaire qui aura eu beaucoup plus de temps pour se reposer et se préparer et sans doute ne l’a pas fait. méritent d’être là.

Cet adversaire semblerait être Washington (3-1) après l’annulation de son match de samedi à Oregon en raison de l’épidémie de COVID-19 des Huskies. Mais les problèmes de COVID de Washington pourraient persister la semaine prochaine, empêchant peut-être les Huskies de jouer pour le titre vendredi et plaçant l’Oregon (3-2) à la deuxième place dans le match pour le titre.

Le Pac-12 a déjà confirmé à USA TODAY Sports samedi soir que si Washington ne pouvait pas jouer, l’Oregon prendrait sa place. Si l’USC ne pouvait pas jouer, le Colorado (4-1) prendrait sa place.

Pensez-y. La ligue est prête à laisser les remplaçants jouer pour le championnat même s’ils ne l’ont pas gagné et sont entrés dans le match sur un coup de chance. C’est encore une autre raison pour laquelle USC devrait être déclaré champion maintenant, préservant l’intégrité du titre de la ligue.

D’autres raisons de le faire incluent:

► Washington et l’Oregon auraient eu deux semaines de congé avant de jouer à l’USC, tandis que les Trojans seraient confrontés à une courte semaine de préparation pour un match de vendredi.

►Même si Washington avait pu jouer, les Huskies auraient remporté la division Nord par défaut, profitant d’éviter l’Oregon et de tomber malades au bon moment.

►Si Washington ne pouvait pas jouer vendredi, l’USC ferait face à une équipe de deuxième place battue à deux reprises participant à Washington (Oregon).

►Si l’Oregon devait battre l’USC dans un tel match pour le titre, le Pac-12 se sera retrouvé avec un champion par hasard tandis que son équipe la plus en vue – Southern Cal – a été éliminée de la prétention pour un premier bol.

Si le Pac-12 annulait le match pour le titre, la ligue subirait apparemment un coup financier dans son accord avec Fox, le diffuseur du jeu. C’est pourquoi la conférence est prête à organiser ce match avec des remplaçants si nécessaire – et pourquoi il ne s’annulera presque certainement pas.

Retarder le match d’une semaine n’est pas non plus une bonne idée, car cela le pousserait au week-end de Noël, lorsque d’autres ligues se prépareront ou joueront à des matchs de bowling.

La plus grande question est de savoir ce que le Pac-12 devrait faire dans ce cas, indépendamment de l’argent. Même si la ligue organisera des matchs de consolation pour d’autres équipes du Pac-12 le week-end prochain, cela ne signifie pas qu’elle doit mettre son championnat en jeu dans ces circonstances.

S’il annulait le match pour le titre, Washington et l’Oregon n’auraient pas grand-chose à se plaindre de toute façon. Non seulement l’état de préparation de Washington est en question à cause du COVID, mais aussi son argument pour mériter un coup de feu. Les Huskies ont soutenu le titre Nord, n’ont pas disputé de match sur la route toute l’année et ont perdu la semaine dernière contre Stanford, 31-26.

D’autres ligues ont déjà montré une volonté de réformer cette saison froissée pour booster leurs meilleurs programmes.

Dans l’ACC, les directeurs sportifs ont récemment voté pour raccourcir la saison régulière pour ses deux meilleures équipes, n ° 2 Notre Dame et n ° 3 Clemson, leur ouvrant la voie pour se rencontrer dans le match de championnat de la ligue le 19 décembre.

Dans le Big Ten, la ligue a modifié ses propres règles cette semaine pour faire avancer le n ° 4 Ohio State dans le match de championnat le week-end prochain contre le n ° 14 Northwestern, malgré le fait que les Buckeyes (5-0) n’avaient pas joué le minimum de six jeux pour se qualifier.

C’est maintenant au tour du Pac-12. La ligue peut s’en tenir au protocole et éviter de perdre de l’argent en organisant un jeu douteux et inutile au détriment de son équipe phare. Ou il peut débrancher et se tenir derrière un champion méritant.

Suivez le journaliste Brent Schrotenboer @Schrotenboer. Courriel: bschrotenb@usatoday.com