Opinion: Opinion: L’action du gouverneur du Tamil Nadu, Ravi, semble mettre le BJP en place

La confrontation entre les gouverneurs et les gouvernements des États, en particulier dans les États dirigés par l’opposition, n’est pas nouvelle dans la politique indienne. Malgré l’histoire mouvementée sur cette question, le limogeage par le gouverneur du Tamil Nadu, RN Ravi, du ministre arrêté Senthil Balaji, sans le consentement du cabinet de l’État, a été un creux sans précédent.

Dans ce cas, il est rapporté que le ministre de l’Intérieur de l’Union, Amit Shah, a dû intervenir, quelques heures seulement après que le gouverneur Ravi a émis son ordre controversé de limogeage du ministre jeudi soir, pour éviter ce qui aurait pu être une confrontation constitutionnelle embarrassante.

C’est après cette intervention que le gouverneur Ravi a fait marche arrière et a laissé sa propre décision en suspens, cherchant un avis juridique.

La Cour suprême a, dans plusieurs jugements, statué que les gouverneurs devront agir sur l’avis du conseil des ministres du cabinet d’État, tout comme le président de l’Inde le fait pour le cabinet central. Le tribunal a été catégorique quant au rôle d’un gouverneur dans des verdicts historiques comme Shamsher Singh contre l’État du Pendjab (1975) et Maru Ram contre l’Union de l’Inde en (1981). Ces affaires ont été citées dans plusieurs jugements ultérieurs où le tribunal a jugé que le « gouverneur n’est qu’une expression abrégée pour le gouvernement de l’État ».

Compte tenu de ce fondement juridique, les experts ont instinctivement soutenu que la décision du gouverneur Ravi était sans précédent et n’aurait pas résisté à l’épreuve de la loi. Une première réponse confiante du ministre en chef du Tamil Nadu, MK Staline, a été que le gouvernement de l’État contesterait l’affaire légalement.

Alors que l’intervention du ministère de l’Intérieur, s’assurant que le gouverneur renonce à sa décision, a évité une confrontation juridique, elle n’a rien fait pour désamorcer la confrontation politique qui couvait – et explosait fréquemment – au Tamil Nadu.

Historiquement, les États du Sud ont été plus agressifs pour s’opposer à toute intrusion ou ingérence, politique ou administrative, des gouvernements centraux. Une forte identité linguistique et régionale renforce cette position ; Les gouverneurs sont considérés comme des « agents du Centre ».

Dans ce contexte, les démêlés constants du gouverneur RN Ravi avec le gouvernement DMK, y compris ses commentaires critiquant les principaux récits idéologiques dravidiens qui dominent la politique de l’État, n’ont fait que renforcer le sentiment régional qui est la pierre angulaire de la politique du DMK dans l’État du sud. Le DMK a également allégué que le Raj Bhavan a été transformé en un bureau « politique et idéologique ».

Le gouvernement DMK a publié une lettre au ton ferme condamnant le gouverneur. Le parti est connu pour sa mobilisation populaire agressive sur ces questions. Dans le passé, cette confrontation a atteint de nouveaux creux, avec des « menaces ouvertes contre le gouverneur » émises par les cadres du DMK.

Plus la question se prolonge, plus le sentiment en faveur du gouvernement de l’État et du ministre en chef MK Staline est fort. À l’approche des élections de 2024, qui risquent d’être idéologiquement polarisantes, ce sentiment ne pourrait que renforcer le parti régional.

Le BJP ne peut pas être considéré ouvertement comme se distanciant du gouverneur, mais en privé, plusieurs chefs d’État soutiennent depuis longtemps que les actions et les déclarations idéologiques du gouverneur ne seront d’aucune utilité pour le parti sur le plan électoral.

Le ministre arrêté est originaire du même district que le président de l’État du BJP, K Annamalai.

Senthil Balaji est passé de l’AIADMK au DMK en 2018. Le BJP avait même publié un clip vidéo du député Staline accusant Senthil Balaji de corruption alors qu’ils étaient du côté des rivaux. Le BJP voulait construire un récit de corruption contre le DMK en utilisant ce problème.

Cependant, la décision du gouverneur a détourné l’attention des allégations de corruption contre le ministre – qui est largement perçu comme corrompu – et l’a transformée en une bataille entre Raj Bhavan et le gouvernement de l’État. Son arrestation dramatique a d’abord été utilisée par le DMK pour créer un récit d’abus par les agences centrales, et maintenant l’accent est mis sur ce que beaucoup appellent la portée excessive du gouverneur.

Dans le passé, le gouverneur Ravi avait critiqué le « modèle dravidien » de gouvernance et avait même remis en question le nom de l’État. Ces cas ont été embarrassants même pour le principal allié du BJP dans l’État, l’AIADMK ou All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam.

Électoralement, le DMK a constamment dépeint le BJP comme un « Parti de l’Inde du Nord ». L’objectif du BJP de l’État est de nier cette image. Il a préféré s’en tenir à des thèmes comme la corruption et le népotisme contre le DMK plutôt que de se lancer dans une confrontation idéologique dans un État où il a une faible présence.

Le gouverneur Ravi ne semble pas du tout aider le BJP dans l’État dravidien.

(TM Veeraraghav est le rédacteur en chef de BQ Prime.)

Avis de non-responsabilité : il s’agit des opinions personnelles de l’auteur.