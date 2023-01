Opinion: Opinion: Devendra Fadnavis semble facilement déjouer Eknath Shinde

Le BJP a entamé des ouvertures vers Uddhav Thackeray en vue de refaire l’alliance qui s’est déroulée de manière si spectaculaire en juin 2022. Des sources du BJP et de Sena disent que le BJP veut que son jumeau safran revienne au bercail.

Eknath Shinde s’est retourné contre Uddhav Thackeray en juin 2022, forçant le Sena à se séparer. L’exercice a été activé par le BJP et lui a permis de revenir au pouvoir dans le Maharashtra avec Shinde comme ministre en chef; Devendra Fadnavis du BJP a dû accepter d’être subjugué par le vice-ministre en chef, une chute considérable étant donné qu’il était le grand patron de 2014 à 2019 lorsque le BJP dirigeait l’État avec Uddhav Thackeray.

Dernièrement, le BJP du Maharashtra a demandé publiquement que Fadnavis revienne en tant que ministre en chef, suggérant qu’avant les prochaines élections générales, il positionnerait son propre homme pour le poste que Shinde occupe actuellement. Shinde lui-même est préoccupé par les luttes de pouvoir de longue date avec Thackeray : qui obtient les droits sur le symbole du parti Sena, par exemple, et plus important encore, convertir le cadre en le traitant comme le véritable détenteur de l’héritage de Balasaheb Thackeray, qui a fondé le Sena et était le père d’Uddhav.

Cela signifie que l’alliance Shinde-BJP est en mode loosey-goosey à peine 400 jours avant les élections générales. Le Premier ministre Narendra Modi, candidat à un troisième mandat consécutif historique, ne veut prendre aucun risque avec les 48 sièges de Lok Sabha du Maharashtra.

Des sources me disent que le premier contact avec l’allié éloigné de Thackeray s’est fait par l’intermédiaire d’un industriel milliardaire auquel les deux parties ont fait confiance. Maintenant, un puissant politicien du BJP espère faire passer l’opération au stade des négociations. Thackeray est loin d’être enthousiaste après son expérience amère avec le démantèlement de son parti par le BJP et le gouvernement du Maharashtra Vikas Agadi (MVA) qu’il dirigeait.

Un grand test pour tous les joueurs réside dans l’élection à la corporation municipale de la capitale financière. Les dates pour cela n’ont pas encore été annoncées, mais Thackeray, dans un mouvement politique habile, a annoncé il y a xx jours/semaines que sa faction du Sena se combinerait avec la tenue politique de

Le chef dalit Prakash Ambedkar. Thackeray a déclaré que c’était le rapprochement des “Bhim Shakti et Shiv Shakti pour sauver la démocratie”. Les deux autres alliés de Thackeray, le Nationalist Congress Party (NCP) et le Congrès, partagent une base électorale avec le parti d’Ambedkar. Pourtant, dans le but de garder Thackeray dans le giron, ils n’ont fait aucune critique de son nouveau partenaire. Des sources affirment que Sharad Pawar était au courant des négociations de Thackeray avec Ambedkar.

Thackeray a annoncé un rapprochement avec Ambedkar le 23 janvier pour les sondages BMC, mais le parti d’Ambedkar n’obtiendra des sièges que sur le quota de Sena. Pawar dit les avoir acceptés dans le cadre de l’alliance.

Fait intéressant, le BJP central et le BJP Maharashtra peuvent travailler à contre-courant. Fadnavis, l’adjoint réticent, s’impatiente de sa réduction des effectifs. Fadnavis a fait du Maharashtra BJP à son image et les chefs d’État de la partie souhaitent que le Shinde Sena fusionne avec le BJP, ce qui permettrait à ce dernier de s’attribuer la part du lion des postes.

Alors que Fadnavis a l’ambition de remplacer instantanément Shinde, le BJP central n’est pas convaincu que cela aiderait dans les très importantes élections de Lok Sabha. Les hauts dirigeants du BJP ne sont pas optimistes quant au fait que Fadnavis aille seul. Ils reconnaissent également que Fadnavis et sa portée excessive sont un irritant majeur pour Thackeray.

BS Koshiyari, le gouverneur du Maharashtra, qui a prêté serment dans un gouvernement Fadnavis pendant 80 heures et fait des déclarations controversées, a après un mot avec Modi déclaré qu’il voulait abandonner le poste de gouverneur. Koshiyari avait répété des accrochages avec l’opposition dans le Maharashtra

L’équation glaciale partagée par Shinde et Fadnavis est actuellement la plus grande source de commérages à Mumbai avec des histoires de deux commissaires de police nommés et des critiques de Fadnavis l’accusant de prendre des décisions unilatérales et de faire de grandes annonces telles que l’étude de la viabilité de l’ancien régime de retraite.

Shinde s’irrite de tous les mouvements de Fadnavis et est toujours amer face au désastre des relations publiques de projets de plusieurs milliards tels que l’accord Foxconn-Vedanta se déplaçant au Gujarat juste avant les élections là-bas. Shinde se projette comme le petit gars opposé au dynaste de Thackeray et un féroce protecteur des “Marathi Manoos”. Cette image a été sévèrement bosselée. Des projets de plusieurs milliards allant au Gujarat sont particulièrement mauvais pour le BJP dans le Maharashtra, car l’équation Maharashtra-Gujarat est chargée d’histoire amère et d’anxiété.

Shinde est paranoïaque que les membres de son Sena soient déjà en contact avec Fadnavis.

Certains sondages récents auprès des électeurs ont indiqué le Maharashtra et le Karnataka, car les deux États étaient l’opposition qui peut faire une brèche dans la frénésie de victoires du BJP. Cela pourrait être la raison de la sensibilisation – ou des rumeurs d’une telle – à Uddhav Thackeray