Opinion: Opinion: Dans le Maharashtra, la double vengeance du BJP, les objectifs de 2024

Le BJP a touché plusieurs cibles avec une seule balle – amenant Ajit Pawar dans la coalition au pouvoir du Maharashtra. Le plus visible d’entre eux est la revanche du parti sur le parti du Congrès nationaliste de Sharad Pawar et le Shiv Sena. Il établit également la domination de Devendra Fadnavis dans la politique du Maharashtra. L’objectif principal du BJP, cependant, est de remporter la plupart des 48 sièges du Maharashtra lors des élections de Lok Sabha l’année prochaine.

Pour une victoire en 2024, le Maharashtra est crucial. Il a le deuxième plus grand nombre de sièges après l’Uttar Pradesh. Maintenant, avec le rapprochement d’Ajit Pawar et d’Eknath Shinde, le BJP aura accès à des zones où il n’a pas été traditionnellement fort. Lors de la dernière élection de Lok Sabha, le BJP avait concouru sur 25 sièges et Shiv Sena sur 23 sièges. Le BJP a remporté 23 sièges et le Sena 18. Le NCP avait remporté quatre sièges.

Un autre objectif du BJP était de maîtriser Eknath Shinde, qui a récemment fait travailler ses muscles. M. Fadnavis, qui avait promu M. Shinde, n’avait pas négocié pour lui jouer les seconds violons. L’année écoulée sous le gouvernement d’Eknath Shinde a déclenché de multiples affrontements entre les deux partis.

Mais ce qui a incité le BJP à s’asseoir et à en prendre note, c’est une publicité récente dans un quotidien qui citait une enquête pour affirmer que M. Shinde est plus populaire que M. Fadnavis.

Avec l’entrée d’Ajit Pawar dans l’équation, la dépendance du BJP vis-à-vis de M. Shinde s’est réduite.

C’est également pratique compte tenu de l’avis de disqualification contre M. Shinde et ses loyalistes, qui doit être réglé d’ici le 11 août. Toute décision de disqualifier les 40 députés de la faction Shinde du Shiv Sena aurait poussé le gouvernement BJP en minorité en l’assemblée de l’État.

La défaite du BJP lors de l’élection partielle de l’assemblée de Kasbapeth – l’un de ses principaux bastions dans l’État après 28 ans – au Congrès, ainsi que certaines élections au Conseil législatif ont également rendu impératif de réduire le Maha Vikas Aghadi à sa taille.

La série de défaites du BJP avait insufflé une nouvelle vie au MVA, qui s’est encore plus enthousiasmé après la déroute du parti au Karnataka. La situation a clairement montré que si le MVA reste fort, la Mission 2024 du BJP dans le Maharashtra subira un revers.

Les élections à l’assemblée de 2019 ont été menées conjointement par le BJP et le Shiv Sena. Lors de l’élection, le Premier ministre Narendra Modi et le ministre de l’Intérieur de l’Union Amit Shah avaient déclaré à plusieurs reprises que le gouvernement serait formé sous la direction de Devendra Fadnavis.

Lorsque les résultats ont été annoncés, l’alliance a également obtenu une nette majorité, le BJP remportant 105 des 288 sièges à l’assemblée de l’État. Le Shiv Sena est arrivé loin derrière avec seulement 56 sièges. Mais l’insistance du Sena sur le poste de ministre en chef a sabordé l’alliance et la règle du président a dû être imposée.

Dans un ultime effort, le BJP s’est associé à Ajit Pawar, qui, avec M. Fadnavis, a été assermenté par le gouverneur lors d’une cérémonie tôt le matin. Mais ensuite, tous les députés du NCP, à l’exception d’Ajit Pawar, se sont rangés du côté de Sharad Pawar et le gouvernement s’est effondré après trois jours.

À l’époque, Sharad Pawar avait intelligemment négocié dans les coulisses pour faire apparaître le BJP comme avide de pouvoir – un fait que le vétéran lui-même a récemment affirmé. Résultat — Uddhav Thackeray s’est joint au Congrès et au NCP pour former le gouvernement.

L’opportunité du BJP s’est présentée l’année dernière.

Dans l’une des rencontres du parti, Eknath Shinde avait crédité Devendra Fadnavis d’avoir conçu la scission dans le Sena. Pour sa part, le BJP a contré l’allégation « avide de pouvoir » en nommant M. Shinde ministre en chef. Les dirigeants centraux du parti sont allés plus loin en persuadant Devendra Fadnavis d’accepter le rôle de son adjoint.

La scission au sein du NCP était la grande revanche du BJP contre Sharad Pawar, même si cette fois, il avait moins à faire.

Ajit Pawar était extrêmement contrarié lorsque son oncle a retiré sa démission en mai. La décision de nommer Supriya Sule l’héritier présomptif a anéanti ses espoirs pour l’avenir.

Des discussions continues en coulisses avec Ajit Pawar avaient fait l’affaire. Ce qui a intensifié l’humiliation de Sharad Pawar a été d’amener ses proches collaborateurs et loyalistes comme Praful Patel et Chhagan Bhujbal dans le camp rebelle.

(Akhilesh Sharma est rédacteur en chef et présentateur, NDTV Inde)

Avis de non-responsabilité : il s’agit des opinions personnelles de l’auteur.