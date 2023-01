Opinion : Opinion : Chaînes d’information, chasser les TRP, ignorer le nécessaire

Au cours de la nouvelle année, les Television Rating Points (TRP) devraient être renommés par les réseaux de médias. Pour refléter le contenu produit chaque soir, l’abréviation pourrait tout aussi bien signifier Third Rate Programming (TRP) ! Les déclarations controversées et cyniques qui polarisent sont les préférées des heures de grande écoute. Un ministre en chef d’un État du BJP tentera de surpasser une femme députée de son parti pour cracher du venin communautaire. Un moyen facile de gagner des points à l’ère Modi-Shah.

Quatre-vingt-dix pour cent du récit à la télévision indienne d’aujourd’hui s’attarde sur ces questions artificielles et conflictuelles. À quand remonte la dernière fois que vous avez vu une émission télévisée sur le sort des éboueurs manuels au péril de leur vie ou sur l’importance d’une eau potable sûre pour tous ? Malheureusement, la même maladie affecte la qualité de la production au Parlement – mais c’est une histoire pour un autre jour en 2023.

Les nouvelles aux heures de grande écoute sont maintenant une cacophonie de trivialité, un chœur de présentateurs devenus des pom-pom girls. Dans toute cette folie, il y a eu de dignes exceptions – un réseau crédible ou deux, construit au fil de décennies de confiance et suivant les règles du bon journalisme à l’ancienne. L’un de ces joyaux est NDTV.

C’est pourquoi j’écris cet article ici – pas pour recueillir des “J’aime”, des re-tweets ou des “Vues”. Au lieu de cela, permettez-moi d’attirer l’attention au début de la nouvelle année sur une question qui – à Dieu ne plaise – provoquera des conflits nationaux et internationaux. Pas de pétrole, ni d’or, ni de données. Il s’agit d’eau potable salubre.

L’eau potable est non seulement cruciale pour la santé et le bien-être humains, mais l’accès à celle-ci est également un droit fondamental protégé dans le cadre du droit à la vie (article 21) de la Constitution.

L’Inde compte environ 18 % de la population mondiale totale, mais seulement 4 % des ressources en eau. Cela fait de nous l’un des pays qui souffrent le plus du stress hydrique au monde. De nombreux Indiens sont confrontés à un stress hydrique élevé à extrême causé par le manque de disponibilité et la mauvaise qualité de l’eau disponible, selon le NITI Aayog également. De plus, la pollution chimique de l’eau reste un fardeau pour la santé, qu’elle soit d’origine naturelle ou anthropique. Elle affecte les moyens de subsistance, la fréquentation scolaire, le niveau de vie, la dignité des personnes et l’environnement.

Plus de 60 % des ménages ne traitent pas leur eau avant de la boire. Selon l’UNICEF, seulement 1/4 de la population totale du pays dispose d’eau potable dans ses foyers et environ les trois quarts de toutes les maladies en Inde sont causées par des impuretés dans l’approvisionnement en eau. Environ 38 % des enfants de moins de cinq ans présentent un retard de croissance et 50 % des cas de malnutrition sont liés à la diarrhée. Environ 30 maladies sont la conséquence d’une eau insalubre, d’un mauvais assainissement et d’une mauvaise hygiène. Selon l’Enquête nationale sur la santé familiale 5 , la diarrhée était prévalente chez 7,3 % des enfants de moins de cinq ans.

Les sources de données existantes pour le suivi de l’eau et de sa sécurité sont le recensement, l’enquête nationale sur la santé familiale et le système intégré de gestion de l’information. Les deux premiers ne s’attardent pas sur la qualité et la fiabilité de l’eau et le troisième manque de données sur la suffisance de l’eau et n’est pas standardisé et complet pour les zones rurales. Les retards dans le recensement et les lacunes dans les données comme celles-ci créent de grandes lacunes dans la gestion des ressources en eau au niveau optimal. Il est urgent de renforcer, d’uniformiser les rapports existants et d’élargir la portée des enquêtes pour couvrir davantage d’indicateurs de gestion sécuritaire des services d’eau potable. Cela est essentiel à une bonne élaboration des politiques et à la bonne planification des programmes de protection sociale.

Tous les individus devraient avoir droit à l’eau potable et à l’assainissement sans aucune discrimination. Les populations marginalisées, y compris les femmes, les enfants et les réfugiés, sont souvent ignorées et exclues de l’accès à l’approvisionnement en eau potable, en raison de leur positionnement sociétal.

L’article 14(2)(h) de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) dispose : « Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans les zones rurales afin d’assurer, sur la base de l’égalité des hommes et des femmes, qu’ils participent et bénéficient du développement rural. Mais la charge de la collecte de l’eau incombe souvent aux femmes qui doivent parcourir de longues distances et faire de longues files d’attente pour aller chercher de l’eau. Cela les place à la traîne en matière de fréquentation scolaire, de travail, de garde d’enfants, etc., et se positionne en première ligne de la violence verbale, sexuelle et physique et de la discrimination par les sociétés.

Le refus d’accès à l’eau potable dans les espaces publics est une grande manifestation de l’existence de la discrimination. La caste y joue un rôle important. Plus de 20 % des Dalits n’ont pas accès à l’eau potable et sont souvent confrontés à la violence pour avoir tenté d’accéder à ces ressources. Les concepts nocifs de pureté et de contamination régissent la pensée des individus dans les zones touchées même après l’abolition de l’intouchabilité.

Le gouvernement de l’Union contrôle la réglementation et le développement des rivières interétatiques qui sont une source majeure d’eau en Inde. Rendre ces canaux sûrs pour la consommation doit être une priorité. La mission Jal Jeevan, qui vise à fournir de l’eau du robinet dans chaque foyer, ne parvient pas non plus à rendre cette eau potable. Ces systèmes faibles et le manque de financement de l’Union ont entravé la portée en Inde. Le secteur de l’eau de l’Inde a fait face à un déficit d’investissement de 21 crores lakh entre 2015 et 2030 selon les perspectives d’infrastructure du G20.

Il est donc nécessaire de rendre le secteur plus attractif pour les investissements, tout en augmentant l’allocation budgétaire spécifiquement destinée à rendre l’eau potable sûre afin que les États puissent faire une plus grande différence. La question de l’accès à l’eau potable ne peut être considérée isolément. Elle dépend d’autres facteurs de genre, de classe, de caste, d’éducation entre autres. L’implication des parties prenantes dans l’élaboration des politiques à chaque niveau est impérative pour minimiser la discrimination dans cet accès.

(Derek O’Brien, député, dirige le Congrès de Trinamool au Rajya Sabha)

Avis de non-responsabilité : il s’agit des opinions personnelles de l’auteur.