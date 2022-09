Opinion: Nous pourrions voir une croissance économique lente pour le reste de la décennie

Actuellement, les dépenses en services aux consommateurs (pensez aux hôtels, au transport de passagers et aux salons de coiffure, par exemple) augmentent rapidement et maintiennent l’économie hors de l’eau. Ce n’est pas surprenant, car les services aux consommateurs, comme les voyages et les repas au restaurant, se remettent encore de l’effondrement complet au début de la pandémie. Et parce que ces services sont plus intensifs en main-d’œuvre, les emplois continuent de croître rapidement.

Mais cette forte croissance ne peut durer éternellement. À mesure que la peur de la pandémie s’estompe et que les ménages retrouvent leurs habitudes de dépenses d’avant la pandémie, le rythme de la reprise des services à la consommation ralentira et, d’ici 2023, la croissance de l’emploi dans ce secteur ne sera plus anormalement élevée. Étant donné que les dépenses de consommation en services représentent environ 45 % de l’économie américaine, le ralentissement de ce segment pourrait faire basculer l’économie dans une récession, surtout si le reste de l’économie continue de se contracter.

L’impact de la hausse des taux d’intérêt

Dans sa lutte pour maîtriser l’inflation et ralentir l’économie, la Réserve fédérale continuera de relever rapidement les taux d’intérêt. Les industries sensibles aux hausses de taux – comme le marché du logement et les ventes d’automobiles – en souffriront. Les mises en chantier et les ventes de logements, par exemple, sont déjà en forte contraction et continueront de baisser à mesure que les taux hypothécaires resteront élevés. De plus, les prix des actions ont tendance à baisser lorsque les taux d’intérêt augmentent, ce qui réduit la valeur nette et les dépenses des ménages.

Les pénuries de main-d’œuvre persisteront pendant le reste de la décennie

La pénurie de main-d’œuvre n’est pas seulement un problème temporaire, mais plutôt le résultat de plusieurs tendances démographiques et du marché du travail à long terme convergeant avec la pandémie.

Premièrement, à mesure que les baby-boomers prennent leur retraite, la croissance de la population en âge de travailler ralentit. Deuxièmement, les personnes de 25 à 34 ans, en particulier les hommes sans diplôme universitaire, sont plus susceptibles d’être inactives. Ils sont beaucoup plus susceptibles d’être célibataires et de vivre avec leurs parents avec moins de besoin de gagner un revenu.

Troisièmement, depuis des décennies, les personnes de moins de 25 ans se retirent de la population active pour s’inscrire dans l’enseignement supérieur. Et au cours des dernières décennies, il y a eu une forte augmentation de la part des personnes qui se sont retirées de la population active en raison d’un handicap.

La pandémie a encore réduit la participation au marché du travail, en particulier chez les personnes âgées et celles qui craignent d’être infectées ou celles qui souffrent d’un long Covid. De plus, le flux de nouveaux immigrants vers les États-Unis a été considérablement limité de 2018 à 2021 en raison de réglementations gouvernementales plus strictes et de la pandémie, ce qui a encore ralenti l’offre de talents disponibles.

La productivité des travailleurs aurait pu compenser la stagnation de la taille de la main-d’œuvre, mais la dernière décennie a vu un ralentissement des gains de productivité et la pandémie n’a apporté aucune amélioration. Au cours des cinq à dix prochaines années, le marché du travail tendu continuera de pousser les salaires à la hausse, et les pressions sur les prix qui en résulteront obligeront la Fed à maintenir les taux d’intérêt plus élevés qu’ils ne le seraient autrement.

Cela a créé une économie où une forte croissance de l’emploi et une faible inflation ne peuvent pas coexister. C’est soit l’un soit l’autre, parce qu’une expansion importante de l’emploi dans un marché du travail extrêmement tendu accélérera les salaires, et donc les prix. Dans un tel environnement, il faut s’attendre à une faible croissance de l’économie et de l’emploi pour le reste de la décennie.