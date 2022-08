Opinion : Nous avons enfin obtenu un certain soulagement à la pompe. Mais ça risque de ne pas durer longtemps

Note de l’éditeur: Patrick De Haan est responsable de l’analyse pétrolière chez GasBuddy. Les opinions exprimées dans ce commentaire sont les siennes.

Les Américains n’ont jamais connu une année aussi folle en ce qui concerne les prix du gaz, grâce à la confluence d’une augmentation de la demande à mesure que la pandémie s’est atténuée, et de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, qui a créé une myriade de défis parmi les producteurs de pétrole, des contraintes d’approvisionnement aux marchés volatils en passant par l’imprévisibilité. demande.

Et même si les prix de l’essence ont baissé ces dernières semaines, il y a toujours une chance que le parcours cahoteux s’aggrave.

Les prix du gaz dans la plupart des régions des États-Unis ont commencé l’année autour de 3 dollars le gallon, mais ont commencé à grimper quelques mois plus tard en raison du rebond de la demande saisonnière et de la guerre de la Russie contre l’Ukraine. Bientôt, les prix ont atteint 4 $, et de nombreux États ont même vu les prix dépasser 5 $ le gallon, alors que les Américains prenaient la route avec impatience pour les voyages d’été.

Les prix sont redescendus à 3 $ plus tôt ce mois-ci, mais cela ne signifie pas que nos problèmes sont résolus. Il ne faudrait pas grand-chose pour aggraver le délicat équilibre entre l’offre et la demande dans le monde d’aujourd’hui et faire flamber à nouveau les prix de l’essence. Dans les mois à venir, nous pourrions facilement être lancés une balle courbe qui provoque un pic bref et temporaire à la pompe.

Voici ce que nous devons rechercher :

La saison des ouragans crée un potentiel de volatilité spectaculaire des prix de l’essence. Les catastrophes naturelles provoquent des destructions et peuvent tout affecter, de la production au transport en passant par la distribution d’essence à travers le pays. Bien que calme jusqu’à présent, la saison devrait être chargée. Si une tempête majeure frappe les États du Golfe, par exemple, nous pourrions voir les prix à la pompe augmenter à nouveau temporairement jusqu’à ce que la menace de la saison des ouragans passe autour de Thanksgiving. En effet, la majeure partie des raffineries du pays sont situées sur la côte du golfe, ainsi que des milliers de plates-formes pétrolières offshore. Une panne de raffinerie, quelle qu’en soit l’ampleur, limite la capacité de production, resserre l’offre et finit par faire monter les prix. Donc, si une grosse tempête frappe entre l’embouchure du fleuve Mississippi et Houston, cela pourrait limiter encore plus l’approvisionnement.

Les enjeux sont élevés étant donné que chaque baril de pétrole semble être vendu dans un contexte de forte demande et d’offre toujours tendue. Cela est particulièrement vrai pour les raffineries, qui ont vu près d’un million de barils de capacité, soit près de 5 % du total national, fermés depuis 2019 en raison de Covid et de catastrophes naturelles comme les ouragans et les inondations, qui ont tous eu un impact sur leur capacité à produire de l’huile.

Le joker qui pourrait garder les marchés sur leurs gardes cet hiver est la guerre de la Russie contre l’Ukraine, les sanctions de l’Europe contre Moscou et le Kremlin jouant encore plus de jeux avec ses approvisionnements énergétiques. En tant que l’un des plus grands producteurs de pétrole au monde, la guerre de la Russie contre l’Ukraine a limité l’approvisionnement en pétrole en raison des sanctions américaines et européennes sur l’énergie russe en réponse à la guerre. Jusqu’à ce qu’il y ait une certaine certitude ou clarté sur la situation, ou une résolution, les Américains doivent s’attendre à une course imprévisible qui pourrait conduire à des surtensions plus soudaines.

Il y a de bonnes nouvelles, cependant. La production pétrolière américaine devrait continuer d’augmenter, et même avec l’accent mis par l’administration Biden sur l’énergie propre, les producteurs de pétrole américains ont récemment produit plus de 4 millions de barils de plus par semaine qu’il y a un an.

Les producteurs sont fortement incités à augmenter leur production pour répondre à des prix élevés afin de répondre à une forte demande. Cet accent mis sur la réduction des contraintes d’approvisionnement contribuera également à réduire les prix à la pompe à long terme.

À l’avenir, le cycle d’expansion et de récession du pétrole se poursuivra, les automobilistes étant étourdis par les mouvements des prix. En ce qui concerne les prix de l’essence, attendez-vous à ce que la moyenne nationale reste dans la fourchette supérieure de 3 $ le gallon, avec des prix en Californie de près de 1 $ environ plus élevés que cela, jusqu’à l’année prochaine. Cette année ne ressemble déjà à aucune année que nous ayons jamais vue, et 2023 pourrait ne pas être très différente.