C’est bizarre, n’est-ce pas? Consultez la page d’accueil et voyez le nombre record d’Américains qui meurent chaque jour du COVID-19, le nombre record de personnes testées positives, le coronavirus tourne follement hors de contrôle dans presque tous les États, puis consultez la page des sports. Voyez tout ce que nous sommes prêts à faire, non pas pour freiner le virus dans notre pays, mais pour nous assurer que nos écoles jouent une saison de basket-ball universitaire que la nature essaie tellement d’arrêter.

Ça fait bizarre, presque faux.

Est-ce faux? Je n’ai pas cette réponse, et si je prétendais le contraire, vous devrez arrêter de lire tout de suite, car clairement je mentirais. Il n’y a pas de réponse singulière, rien de noir et blanc à dire en réponse à tout ce gris. Pourrions-nous interrompre la saison de basketball universitaire 2020-21 aujourd’hui et nous sentir bien dans cette décision? Bien sûr que nous pourrions. Continuons-nous la saison – et elle continue, aussi longtemps qu’elle dure – et nous sentons-nous bien à ce sujet?

Ouais ok. Pour l’instant.

Vous pouvez voir la façon dont je me penche. Je ne suis pas là, mais chaque jour, il m’arrive quelque chose qui me fait réfléchir. Cela se produit dans une arène de basket-ball à Tallahassee, en Floride, et dans des écoles de Durham, en Caroline du Nord, et de Tuscaloosa, en Alabama.

Et cela se passe dans une chambre d’hôpital ici dans le centre de l’Indiana. Ma chambre d’hôpital.

Plexiglas pour vous empêcher d’entrer

Avez-vous vu le match de basket de l’Indiana mercredi soir à Florida State? Vous avez remarqué les hauts murs de plexiglas entourant la cour du Tucker Center de la FSU? C’était comme regarder des animaux dans une cage, et je ne parle pas des joueurs.

Je parle des fans.

Le plexiglas n’était pas là pour protéger les fans des joueurs, mais vice versa. C’est jusqu’où l’État de Floride est allé non seulement pour jouer à des jeux, mais pour les jouer dans une arène avec des milliers de clients payants lors d’une pandémie de coronavirus qui a tué plus de 50 résidents de Floride par jour depuis le 9 novembre, dans un État dont le gouverneur marche et parle et gouverne comme une découpe de carton, ne pensant et ne ressentant que ces mots encore et encore:

Doit… être… réélu…

Donc, ils sonnent le terrain en plexiglas pour protéger les joueurs de nous, laissant les fans se rassembler et s’infecter les uns les autres, car les seules personnes que nous semblons vouloir protéger du virus de nos jours sont les athlètes.

En tant que père d’enfants de cet âge, en tant que personne qui compte une poignée de joueurs et d’entraîneurs comme de véritables amis, je veux que ces enfants soient protégés. Vous ne lisez pas que nous nous soucions trop de la sécurité et du bien-être des athlètes universitaires qui travaillent dur.

Vous lisez la consternation, je suppose, en réalisant que lorsqu’il s’agit de la propagation du COVID-19, ce pays se soucie plus des athlètes que de tout le monde. Le sport doit continuer, non?

Certains d’entre vous, les découpes en carton, ricanent: Vous détestez le sport! C’est comme ça: si une personne croit vraiment et vraiment que deux et deux sont égaux à cinq, et que le coronavirus disparaîtra comme par magie après les élections, et que je déteste le sport … eh bien, allez-y. Personne ne peut rien dire pour vous convaincre du contraire.

Pour le reste d’entre vous, entrez dans ma chambre d’hôpital. Hé, c’est un hôpital. Ils vont faire des efforts extraordinaires pour que tout soit OK. Vous serez en sécurité ici. Et bien non. En fait, ils ne le sont pas. Ce qui signifie que vous ne le serez pas.

Parce que ce n’est pas une arène de basket. Ce n’est qu’un hôpital. Vous êtes seul ici.

Certaines infirmières ne sont pas testées – jamais

Bonnes nouvelles, mauvaises nouvelles, lisez cette phrase suivante comme vous voulez: ça va. C’était une procédure de routine, une combinaison d’entretien et de soins préventifs – comme vérifier l’antigel de votre véhicule pour l’hiver – et ma voiture a bien fonctionné.

La procédure était jeudi après-midi. En parlant à mes deux infirmières, en passant le temps, j’en ai demandé à une à quelle fréquence elle avait été testée pour le virus. Ça doit être quotidien, oui?

«Oh chérie,» dit-elle. «Je n’ai pas été testé depuis mai.»

Oui, mais ce n’est qu’une personne. Glissé entre les mailles du filet, peut-être – c’est un grand hôpital. Alors maintenant, je suis emmené hors de ma chambre, vers la sortie, vers mon retour à la maison, et je demande à une autre infirmière: Quand a eu lieu votre dernier test de coronavirus?

«Je n’ai pas été testée», dit-elle.

Je cherche des éclaircissements: pas une seule fois? Jamais?

Jamais, dit-elle.

Je lui dis à quel point c’est étrange – à quel point c’est faux – et que je fais plus attention aux sports que l’ours moyen, et que les athlètes sont testés quotidiennement pour pouvoir jouer pour notre divertissement.

Maintenant, elle demande des éclaircissements: «Ils testent du quotidien? »

À peu près, je lui dis.

«Eh bien, je ne sais pas comment me sentir à ce sujet», dit-elle. «Ils nous ont dit que nous ne pouvions pas nous permettre de faire un test si nous n’avions pas de symptômes.»

Mon tour: Donc, n’importe quelle infirmière, n’importe quel médecin, n’importe quel membre du personnel de cet hôpital – vous pourriez être des porteurs asymptomatiques? Partager le COVID-19 avec des patients sans le savoir?

«Ouais», a-t-elle dit, et apparemment, elle a décidé comment se sentir à propos des athlètes qui sont testés régulièrement, alors que nos héros de première ligne ne sont pas du tout testés.

«Cela me met en colère», dit-elle.

Pareil ici.

Coach K contre Nate Oats

Plus tôt cette semaine, après la défaite de Duke n ° 11 contre l’Illinois n ° 9, l’entraîneur de Duke Mike Krzyzewski s’est interrogé à haute voix sur la raison de ce que nous faisons.

«Vous avez 2 000 décès par jour», a-t-il déclaré mardi, un nombre qui est passé à 3 000 décès à l’échelle nationale mercredi et à nouveau jeudi. «Vous avez 200 000 cas (nouveaux quotidiens). Les gens disent que les six prochaines semaines seront les pires. moi, c’est déjà assez mauvais.

« De l’autre côté, il y a ces vaccins qui sortent. D’ici la fin du mois, 20 millions de vaccins seront administrés. D’ici fin janvier ou en février, 100 millions supplémentaires. Faut-il ne pas réévaluer cela? « Tu vois ce qui serait le mieux? »

Il a continué.

« Ecoute, je viens de me faire battre les fesses par beaucoup. Tout ce que je dis, quelqu’un peut dire: » Il dit ça parce qu’il s’est fait battre les fesses. » Est-ce que je pense que les choses devraient être faites un peu différemment? Je veux dire, oui. Beaucoup d’enfants ne pourront pas rentrer à la maison pour Noël. C’est probablement un moment où ils devraient, pour la santé mentale. Mais nous juste labourer ça. «

Alors fais quelque chose, Coach K. C’est ce que je pensais. Vous contrôlez vos matchs: chaque entraîneur, président et directeur sportif de chaque école. La NCAA n’a pas le pouvoir d’arrêter les matchs de saison régulière, seulement le tournoi NCAA. Si vous vous souciez vraiment, Coach K, faites quelque chose.

Et puis il l’a fait. Jeudi, Duke a annoncé qu’il ne jouerait pas ses trois derniers matchs non-conférence. L’entraîneur K a déclaré que ses joueurs devaient rentrer chez eux pour les vacances.

Nous voyons les basketteurs universitaires comme des super-héros plus grands que nature, des stars de la télévision, de futurs millionnaires. Et certains le sont. Mais ce sont tous des enfants, et certains peuvent gérer ce que nous leur faisons – ce que nous leur demandons de faire pour nous – mieux que d’autres.

L’entraîneur K a été repoussé, car bien sûr il y en avait. Deux et deux, tu sais? Pour certaines personnes, il sera toujours égal à cinq. Comme l’entraîneur de l’Alabama, Nate Oats, qui a sonné:

« Pensez-vous que si l’entraîneur K n’avait pas perdu les deux matchs non-conférence à domicile, il le dirait toujours? »

Et puis Oats a souri, comme quelqu’un qui avait toutes les réponses. Et il le fait: deux et deux font cinq. Vous ne pouvez pas dire à Oats le contraire. Omniscient, ce type.

Moi, j’appelle les entraîneurs à propos de ce que l’entraîneur K a dit, et ils crient pratiquement d’accord. Ils ont dit des choses que je n’avais jamais entendues, même envisagées, comme ceci:

«C’est le chaos. Vous vous réjouissez d’avoir des tests négatifs. »

Imaginez: être testé pour quelque chose qui changera votre vie immédiatement et peut-être pour toujours, et transpirer les résultats. Et le faire du quotidien.

Les résultats ne sont pas toujours négatifs non plus. Regardez à travers le pays. Autant de tests positifs dans le basket universitaire que, selon ESPN, environ 20% des matchs programmés ont été reportés ou annulés. Certaines équipes, comme Xavier, ont disputé sept matchs. D’autres, comme Butler? Une partie. DePaul n’a pas encore joué; chaque partie a été annulée.

La nature essaie de nous dire quelque chose. Les entraîneurs aussi.

L’un m’a parlé d’un joueur de son équipe qui a dû se mettre en quarantaine pendant 10 jours et passer ces 10 jours complètement seul. Il a dû quitter son dortoir pour s’installer dans un autre, vide à l’exception des enfants mis en quarantaine. Ce gamin, un étudiant de première année, était seul à Thanksgiving. Son entraîneur a essayé de lui apporter le dîner de Thanksgiving mais a dû le laisser au directeur du dortoir, qui l’a posé par terre à l’extérieur de la chambre des enfants, a frappé et est parti.

L’entraîneur est sorti et a vu l’enfant agiter de sa fenêtre.

Quoi de mieux en ce moment? Continuer à pratiquer le sport qui les motive, les définit, laisser les basketteurs devenir des basketteurs et gérer la peur et la solitude qui en découlent?

Ou arrêter de jouer jusqu’à ce que nous ayons le virus sous un semblant de contrôle, en supprimant leur passion, mais aussi en supprimant l’anxiété qui l’accompagne et en permettant à ces enfants d’être des enfants et de rentrer à la maison pour les vacances?

Comme je l’ai dit, je n’ai pas cette réponse. Tant de gris ici, c’est pourquoi l’entraîneur K posait la question et Nate Oats, ce clown omniscient, y répondait.

Quant à moi, j’ai fait mes adieux à mon infirmière à l’extérieur de l’hôpital. Elle fit un signe de la main en retour, mais il y avait une expression sur son visage, quelque chose d’illisible, alors qu’elle retournait dans la zone de combat, sans protection.

