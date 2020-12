L’entraîneur irlandais Brian Kelly a contesté le libellé d’une question sur la collecte des pièces samedi après que Clemson ait ponctué la fin de la course de quatre mois de Notre-Dame dans l’ACC avec un cadeau d’adieu piquant.

Le reste du monde du football universitaire est plus préoccupé pour le moment par la façon dont le comité de sélection des éliminatoires de football universitaire traitera le bizutage 34-10 de la CFP n ° 3 Clemson du n ° 2 irlandais samedi lors du match de championnat de l’ACC au Bank of America Stadium de Charlotte, Caroline du Nord.

Le suspense se termine à 12h15 (HNE) dimanche, lorsque les Irlandais (10-1) verront leur nom dans la demi-finale, très probablement contre une équipe avec plus d’octane que celle qu’ils ont affrontée samedi – N ° 1 Alabama (11-0). Ou quelqu’un d’autre atterrit au n ° 4 au lieu des Irlandais, et Notre Dame se dirige vers une date du 2 janvier dans l’Orange Bowl contre une équipe que l’Alabama a déjà maîtrisée cette année.

«Absolument Notre Dame mérite d’être dans (les séries éliminatoires). Ils sont dadgum 10-1 », a offert l’entraîneur de Clemson Dabo Swinney, dont les Tigres sont également dadgum 10-1.

En fin de compte, cependant, à travers l’objectif de Notre-Dame, les conséquences de samedi comptent le plus – où que les Irlandais se retrouvent en janvier.

L’évolution du programme n’est jamais une ligne droite. Donc, la bonne réponse à une étape régressive comme celle de samedi est de savoir comment Clemson est devenu, eh bien, Clemson, avant d’abattre régulièrement les recrues d’élite. Et c’est l’opportunité que Notre Dame a devant elle.

Si le quart Ian Book est une indication, les Irlandais ont au moins le courage nécessaire.

«Nous disons tout le temps que vous avez 24 heures pour le laisser sucer, parce que c’est le cas», a déclaré Book. «Cela devrait faire mal. «Souviens-toi de ce sentiment» est un peu ce dont nous parlons déjà.

«Ensuite, c’est à vous et à cette équipe de l’oublier et de travailler ensemble vers un objectif commun, et c’est de gagner un autre match de football. Donc, qui que ce soit, où que ce soit, à tout moment, vous voulez simplement jouer à nouveau, c’est un peu comment cela fonctionne.

La dernière fois que les Irlandais ont donné à leurs fans la version sportive du découragement de masse, un cratère de 45-14 au Michigan en octobre dernier, ils se sont classés en 16 victoires consécutives. Inclus était une victoire sur les Tigres le 7 novembre au stade Notre-Dame qui a déclenché une célébration d’assaut sur le terrain dans une pandémie.

C’était la première victoire de Notre-Dame sur une équipe n ° 1 en 27 ans et juste son deuxième triomphe sur une équipe du top 5 lors de ses 20 derniers matchs.

« Jamie et moi (Skalski), sortant de ce terrain, avons eu beaucoup de fans qui nous ont frappés », a déclaré le quart-arrière de Clemson Trevor Lawrence, un spectateur à cause du COVID-19 lors de la victoire irlandaise 47-40 en double prolongation. « Vous gardez en quelque sorte ces images dans votre tête. »

Il ne fait aucun doute que Lawrence et le secondeur du milieu Skalski, également une pièce manquante pour les Tigers il y a six semaines, ont contribué à renverser la situation samedi soir.

Le junior avait l’air carrément Heisman-esque en jetant pour 322 verges avec une précision de 25 sur 36 avec deux touchés tout en secouant une interception précoce de Kyle Hamilton. Mais c’est sa course qui a donné les coups irlandais.

Lawrence a amassé 90 verges en 14 courses, y compris une déchirure de 34 verges pour un TD, après avoir amassé un modeste 121 verges au sol en 44 courses au cours de la saison régulière.

«C’est LE facteur de différence», a déclaré Kelly à propos des jambes de Lawrence. «Sa capacité à courir a vraiment stressé vos appels de couverture. Cela met l’accent sur beaucoup de choses que vous faites avec vos ajustements et où vous essayez essentiellement de l’amener à ne pas être ce genre de joueur.

«Et donc ce que vous essayez de faire, c’est d’apporter des pressions qui éliminent ces points, mais cela ouvre juste quelques confrontations individuelles qui ne sont pas favorables. Et c’est donc un dilemme. C’est quelque chose avec lequel nous avons lutté un peu ce soir.

Skalski a aidé à s’assurer que la défense de Clemson n’a pas lutté contre une équipe à laquelle elle a cédé 518 verges au total lors de la dernière rencontre. Les Irlandais ont terminé avec environ la moitié de cette somme samedi (263), une saison basse et à égalité pour le huitième moins de l’ère Brian Kelly.

Le changement statistique le plus dramatique a été le jeu de course: 208-34 en faveur de Notre-Dame il y a six semaines; un glissement de terrain de 219-44 Clemson samedi soir. Cela fait des Tigers 62-0 depuis le début de la saison 2016 lorsqu’ils ont dépassé leur adversaire.

« Ce n’était pas vraiment ce qu’ils faisaient de différent », a déclaré le rover irlandais Jeremiah Owusu-Koramoah. «Nous étions plus à exécuter et à jouer ce que Lea (coordinateur défensif Clark) appelle.

«Les gens veulent faire quelque chose qui n’est pas à leur portée. Moi, par exemple, il y avait tellement de pièces que je n’ai pas fait mon propre travail.

«Il y a 11 joueurs sur le terrain, et chaque joueur doit se concentrer sur son travail. Nous n’avons pas fait cela au mieux de nos capacités ce soir.

Cependant, la fréquence et la profondeur de ces événements étaient une question de surenchère et de surcoût de Notre-Dame. Le coordinateur offensif de première année, Tommy Rees, a été une révélation toute la saison, mais le coordinateur défensif de Clemson, Brent Venables, avait une réponse à tout samedi soir.

Book a été limogé six fois, un non-facteur dans le jeu de course, mais était un 20 sur 28 pour 219 verges par la passe sans un roulement alors même que la plupart de la structure offensive s’effondrait autour de lui.

Ce n’est pas un détail insignifiant. La culture vous porte lorsque tout le monde autour de vous vous abandonne. Quand le bruit blanc devient fort. Quand Twitter devient toxique.

« Cette équipe ne démissionne pas », a déclaré Book. «Je l’ai dit à chaque conférence de presse cette année. Vous pouvez le sentir. C’est une ambiance que cette équipe a. C’est une super équipe avec qui jouer.

«Ce soir ne s’est pas déroulé dans notre direction. Mais en étant dans nos vestiaires il y a cinq secondes, vous pourriez dire que ces gars veulent jouer à nouveau. C’est ce que tu veux.

«Cela pourrait être une ambiance complètement différente dans les vestiaires en ce moment qui montrerait quel type d’équipe il s’agit vraiment. Mais cette équipe est différente. »

Notre-Dame revient probablement à son calendrier indépendant normal la saison prochaine, puis commence à jouer dans deux des cinq meilleures équipes éternelles, Clemson et Ohio State, toutes deux en 2022 et 2023 juste pour se rendre aux séries éliminatoires.

Les Irlandais peuvent-ils passer à l’étape suivante? Cette séries éliminatoires? Avant que Kelly ne cède les clés du programme à quelqu’un d’autre? Déjà?

Il n’y a pas de bonne réponse pour le moment, mais au moins ils savent à quoi ressemble la prochaine étape.

