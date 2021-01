MIAMI GARDENS, Floride – Il y a huit ans, l’Alabama a amené l’une des équipes les plus talentueuses de l’histoire moderne du football universitaire sur ce terrain même et avait besoin d’un quart pour humilier Notre-Dame lors d’un match de championnat national.

Si vous aviez été au Hard Rock Stadium cette nuit-là, la suggestion que l’Alabama serait de retour ici huit ans plus tard avec une équipe encore plus terrifiante aurait pu sembler absurde. Nick Saban, en remportant son troisième titre national en quatre ans à l’époque, semblait avoir compris ce sport d’une manière que personne ne l’avait jamais vraiment compris. À quel point cela pourrait-il vraiment s’améliorer?

Vous ne pouviez même pas imaginer une telle chose.

Jusqu’à ce que ça arrive.

L’Alabama 2.0 est officiellement arrivé en tant que produit de championnat lundi soir, se réaffirmant comme le meilleur programme sans égal du football universitaire, jouant avec une très bonne équipe de l’État de l’Ohio et inspirant une rechute de ces adversaires familiers de brûlures d’estomac ressentis il y a dix ans alors que rien de moins que la perfection serait assez bon pour rivaliser.

Avec la victoire 52-24 de lundi, la réinvention par Saban du football de l’Alabama d’un python qui serre la vie des adversaires à un guépard déchaîné qui ne peut pas être attrapé est maintenant terminée. Avec le titre national n ° 6 obtenu (et le septième au classement général de Saban, dont un à LSU, ce qui lui donne plus que n’importe quel entraîneur universitaire majeur de l’histoire, y compris Bear Brya), l’Alabama n’a jamais semblé plus intouchable.

Si la première décennie de Saban a prouvé ce qui peut être fait lorsque vous combinez les ressources de l’Alabama avec le talent d’élite et la motivation maniaque d’un entraîneur-chef – Saban s’est plaint une fois que jouer dans le match pour le titre national a réduit son temps de recrutement – le dernier chapitre de sa carrière va montrez-nous à quel point il a piraté ce sport.

Avec une attaque d’un autre monde qui a rendu tout facile – pas seulement lundi mais toute la saison – l’Alabama n’a pas seulement repris le dessus. Cela a rouvert un écart considérable sur la petite poignée de programmes qui ont suffisamment de talent pour remporter un titre national en premier lieu.

Une fois de plus, les États de l’Ohio, les Clemsons et les LSU vont devoir trouver un moyen de rattraper leur retard. Ce ne sera pas facile.

En raison de tous les dons de Saban en tant qu’entraîneur, son plus grand a maintenant été révélé. À 69 ans, après avoir passé des décennies à essayer de réduire ses adversaires en poussière, il a adopté un style offensif frénétique et hyper-agressif comme le meilleur moyen de gagner des championnats. Il n’est pas le premier entraîneur à arriver à cette conclusion, mais une fois qu’il l’a fait, il l’a exécutée mieux que quiconque, associant les meilleurs talents à un système conçu pour en tirer tous les jeux possibles.

Bonne chance à tous.

La réalité pour le reste du football universitaire est que cette équipe infernale qui a accumulé en moyenne un peu moins de 50 points par match n’est qu’un aboutissement de ce que l’Alabama avait construit ces trois dernières années. À partir du moment où un receveur de première année relativement inconnu nommé DeVonta Smith a attrapé une passe contre la Géorgie il y a trois ans pour remporter le dernier titre national de Saban, c’était la destination. Maintenant, le plaisir commence vraiment.

Comme toujours, il y aura du changement en Alabama.

Le coordinateur offensif Steve Sarkisian, qui a à peu près lancé 13 matchs parfaits cette saison, se dirige vers le Texas. Smith part comme un monstre d’un vainqueur du trophée Heisman, dont la première mi-temps contre l’état de l’Ohio – 12 attrapés, 215 verges et trois touchés – aurait été considérée comme une excellente performance de tous les temps dans un match de championnat. Il y aura des monteurs de lignes offensifs qui devront être remplacés, quelques porteurs de ballon de haut niveau qui partiront. Le quart-arrière Mac Jones, qui a été chroniquement sous-estimé jusqu’à ce qu’il termine 36 des 45 passes pour 464 verges et cinq touchés (sans interceptions) contre l’état de l’Ohio, est probablement parti également.

Et alors.

En décembre, l’Alabama a signé trois des huit meilleurs receveurs de la classe 2021, a obtenu un engagement du porteur de ballon le mieux classé et a la meilleure recrue de quart-arrière de l’année dernière à Bryce Young en attente dans les coulisses.

Saban a toujours recruté de grands joueurs, mais une fois qu’il s’est engagé dans une offensive étendue qui allait leur permettre de faire de gros chiffres avec leurs championnats, quel avantage un autre programme a-t-il?

Bien sûr, l’Alabama ne gagnera pas tous les matchs avant la fin des temps. Personne ne le fait. Mais pour autant de talent qu’ils ont compilé à Ohio State et autant de culture gagnante qu’ils ont construite à Clemson et autant d’excitation qu’ils en ont avec un nouvel entraîneur à Auburn et autant d’élan que Texas A&M a construit cette saison , comment rattrapez-vous de manière réaliste cela?

Au moins avec l’ancien Alabama, vous pourriez espérer des buts ratés et des chiffres d’affaires. Avec cette version, la marge d’erreur semble infinie.

L’état de l’Ohio s’est présenté lundi dans une situation difficile. Deux joueurs de ligne défensifs de départ étaient absents en raison des protocoles COVID-19, le demi offensif Trey Sermon a été blessé lors du premier jeu du match et le quart Justin Fields semblait toujours gêné par la blessure à la hanche / au torse qu’il avait subie dans le Sugar Bowl.

Même dans les meilleures circonstances, cela allait être un poids lourd pour les Buckeyes – et c’était loin d’être les meilleures circonstances. Mais cela aurait-il vraiment compté?

L’Alabama n’a jamais vraiment disparu au cours des deux dernières années, mais le Crimson Tide est de nouveau au sommet du sport. Et tout comme il l’a fait il y a huit ans dans ce stade, l’horizon de sa domination semble une fois de plus illimité.