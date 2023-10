Ouvrez cette photo dans la galerie : Les hôtes d’ET Canada sont montrés sur une photo à distribuer. Vendredi dernier, Corus Entertainment a suspendu son dividende sur les actions ordinaires, conservant ainsi des liquidités pour rembourser 1,1 milliard de dollars de dette.HO/La Presse Canadienne

Les investisseurs axés sur la valeur, tels que Warren Buffett et Prem Watsa, font fortune en se montrant avares lorsque les autres ont peur et en acquérant des actions de qualité à des valorisations bon marché.

Ils gagnent également de l’argent en évitant largement les pièges de la valeur. Ils évitent les actions mal-aimées qui semblent, à première vue, bon marché. En y regardant de plus près, ils se rendent compte que ces entreprises sont confrontées à des défis que leurs dirigeants ne peuvent pas surmonter et à des cours boursiers qui pourraient ne jamais se redresser.

Dans un marché intérieur regorgeant d’opportunités de valeur – dans les domaines de l’immobilier, de la banque, du commerce de détail, de la technologie et des médias – il n’a jamais été aussi facile de repérer les pièges. Dans de nombreux cas, il s’agit d’entreprises que les fonds de capital-investissement ont décidé de ne pas racheter. Pour comprendre cette dynamique, il suffit de regarder ce qui se passe chez Corus Entertainment Inc. CJR-BT

Vendredi dernier, la société de médias propriétaire de Global Television a suspendu le dividende sur ses actions ordinaires, conservant ainsi des liquidités pour rembourser 1,1 milliard de dollars de dette. Le président-directeur général de Corus, Doug Murphy, a lié la campagne d’austérité à un problème compréhensible et apparemment temporaire : les écrivains et acteurs hollywoodiens se sont mis en grève, ce qui a retardé la production d’émissions de télévision et freiné les revenus publicitaires.

Le cours de l’action de Corus a chuté de 29 pour cent à la suite de l’annonce de la réduction du dividende, et de 70 pour cent au cours de la dernière année. La forte baisse de la valorisation devrait faire du diffuseur un exemple classique d’ange déchu, avec un chemin clair pour son retour à la grâce. Après tout, les scénaristes de télévision sont déjà de retour au travail. Une fois que les acteurs auront trouvé leur accord avec les studios, Corus ne devrait être qu’à quelques semaines d’un rebond des revenus publicitaires.

Voici le piège de la valeur. Corus est confronté à des changements séculaires dans le paysage médiatique qui se poursuivront longtemps après qu’Hollywood aura cessé de manifester sur les piquets de grève. Dans un rapport, l’analyste de la Banque Scotia, Maher Yaghi, a déclaré que la baisse des revenus d’entreprises aux poches plus profondes telles que Comcast Corp. montre que « la baisse de la demande de publicité et de médias continue d’être un défi pour l’ensemble du secteur ».

Le téléspectateur le plus occasionnel peut comprendre pourquoi Corus va avoir du mal à attirer les audiences et les publicités qu’il commandait dans le passé. Vendredi dernier, M. Murphy a souligné la prochaine saison de Survivant et la première canadienne de Pierre jaune comme des points positifs pour l’avenir du radiodiffuseur. Les investisseurs axés sur la valeur n’ont aucune raison de s’enthousiasmer pour le 45e volet d’une émission de télé-réalité et le début national d’une série de Kevin Costner que la plupart des téléspectateurs ont déjà regardée.

Le fait que Corus soit confronté à des vents contraires importants ne devrait être une nouveauté pour personne. Les investisseurs en capital-investissement et les radiodiffuseurs concurrents l’ont compris il y a cinq ans, lorsque la société contrôlée par la famille Shaw a mené un examen stratégique et n’a pas réussi à attirer un acheteur.

Les propriétaires potentiels de Corus se sont penchés sur l’avenir de la télévision conventionnelle et ont décidé que leur capital serait mieux dépensé ailleurs. Le propriétaire de Bell Média, BCE Inc. BCE-T, a par exemple dépensé 410 millions de dollars la semaine dernière pour acheter les activités canadiennes de la société d’affichage extérieur Outfront Media Inc. OUT-N

Ces derniers mois, un certain nombre de sociétés dont les cours boursiers sont bon marché selon toute mesure conventionnelle ont lancé ou conclu des revues stratégiques. La liste comprend la Banque Laurentienne du Canada, qui s’est séparée de son PDG après avoir échoué à trouver un acheteur, et Northwest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust, qui a réduit ses distributions le mois dernier alors qu’elle s’apprêtait à rembourser sa dette.

La valeur de ces entreprises semble évidente. Les actions de la Laurentienne se négocient à environ 60 pour cent de leur valeur comptable, un creux historique par rapport aux banques concurrentes. Northwest possède 230 cabinets médicaux et hôpitaux dans huit pays, un portefeuille apparemment à l’épreuve de la récession. Pourtant, à ce jour, aucun soumissionnaire ne s’est manifesté.

Si les fonds de capital-investissement – ​​inondés de liquidités dont ils ont besoin pour travailler – et les concurrents du secteur évitent les actions qui semblent bon marché, ils signalent que l’avenir de l’entreprise ne correspond pas à son passé. Le marché actuel regorge de pièges de valeur potentiels que les aspirants Buffett et Watsas devraient éviter.