Opinion: M. Biden se rend à Riyad (chapeau à la main)

Bien sûr, Biden, en tant que candidat à la présidentielle, a peut-être déclaré que le royaume du prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane était un « paria » pour avoir envoyé des agents en Turquie qui ont assassiné le journaliste américain Jamal Khashoggi, le démembrant au consulat saoudien à Istanbul en 2018, selon à un rapport du renseignement américain. (Le ministère saoudien des Affaires étrangères a réagi à ce rapport, déclarant qu’il “rejette complètement l’évaluation négative, fausse et inacceptable… concernant les dirigeants du Royaume, et note que le rapport contenait des informations et des conclusions inexactes”.)

Non seulement cela, mais l’intervention imprudente de MBS s’est retournée de façon spectaculaire ; au lieu de débarrasser le Yémen des rebelles chiites houthis, ils sont désormais encore plus enracinés dans le pays et sont aujourd’hui alignés sur l’Iran, qui leur fournit des missiles et des drones qui ont à plusieurs reprises ciblé l’Arabie saoudite ainsi que son proche allié les Émirats arabes unis.

Il a arrêté des dizaines de grands hommes d’affaires saoudiens, les accusant de corruption. Ils ont été détenus à l’hôtel Ritz-Carlton de Riyad, et après que plus de 100 milliards de dollars auraient été obtenus d’eux dans des colonies, la majorité d’entre eux ont été libérés dans ce qui doit être l’hôtel le plus cher de l’histoire.

En mars, le régime a procédé à une exécution massive de 81 hommes, ont déclaré les autorités saoudiennes, a rapporté Reuters. Selon Human Rights Watch, 41 de ces hommes appartenaient au groupe minoritaire chiite du royaume qui sont parfois emprisonnés ou exécutés simplement pour avoir participé à des manifestations. (L’Arabie saoudite nie les accusations de violations des droits de l’homme, selon le rapport de Reuters.)

Mais maintenant, les prix élevés de l’essence contribuent à la pire inflation aux États-Unis depuis quatre décennies. Ainsi, Biden ira à Riyad et rencontrera MBS. Le prince héritier veillera sans doute à ce que des images bien médiatisées de sa rencontre avec le président américain soient diffusées.

Chaque président américain depuis Franklin Delano Roosevelt a fait des calculs similaires à ceux que Biden fait à propos de la Maison des Saoud. Bien sûr, les monarques saoudiens sont peut-être des despotes – l’esclavage n’a été officiellement aboli dans le royaume qu’en 1962, et MBS a accordé aux femmes le droit de conduire il y a quatre ans – mais l’Arabie saoudite est l’un des principaux producteurs de pétrole au monde et compte environ un sixième des réserves mondiales prouvées de pétrole, ce qui signifie que les Saoudiens peuvent ouvrir les robinets et laisser le prix du pétrole baisser, ou qu’ils peuvent fermer les robinets et que le prix du pétrole va augmenter.

Les relations entre les nations sont basées sur des intérêts partagés, et la relation américano-saoudienne est liée non seulement à la garantie d’un approvisionnement régulier en pétrole à un prix raisonnable, mais aussi aux initiatives de contre-terrorisme et aux efforts pour tenter de contenir l’influence iranienne dans la région. Pour les gouvernements américains successifs, ces intérêts ont eu tendance à l’emporter sur les préoccupations concernant le bilan généralement lamentable des Saoudiens en matière de droits de l’homme.

Ce calcul sur les Saoudiens a été bien décrit par le président de l’époque, Barack Obama, qui a déclaré à CNN en 2015 : “Parfois, nous devons trouver un équilibre entre notre besoin de leur parler des questions relatives aux droits de l’homme et les préoccupations immédiates que nous avons en termes de lutte contre le terrorisme ou traitant de la stabilité régionale.

Tant que l’économie américaine restera profondément liée aux hydrocarbures – les avions, par exemple, ne voleront pas de sitôt avec des batteries électriques – et tant que les Saoudiens resteront assis sur un océan de pétrole, ce calcul continuera sûrement. Et MBS a 36 ans, il pourrait donc régner sur l’Arabie saoudite pour les décennies à venir.

Pour être sûr, Biden n’embrasse pas le prince héritier de la même manière obséquieuse que l’a fait l’ancien président Donald Trump. Trump a effectué sa première visite à l’étranger en tant que président du royaume et a fermement approuvé le blocus saoudien ultérieur de son voisin le Qatar, même si le Qatar abrite la plus grande base militaire américaine au Moyen-Orient, qui jouait alors un rôle clé dans les guerres contre l’EI et les talibans.

Trump s’est également retiré de l’accord sur le nucléaire iranien, un objectif clé de la politique étrangère saoudienne, même si cet accord fonctionnait, selon des inspecteurs internationaux et des agences de renseignement américaines.

Le gendre de Trump, Jared Kushner, qui était en fait le secrétaire d’État fantôme du président, a mené la campagne de l’administration pour se rapprocher de MBS, avec qui il envoyait régulièrement des textos sur WhatsApp.

La culture par Kushner du prince héritier fournirait finalement un beau jour de paie. Six mois après le départ de l’administration Trump, contre l’avis de ses conseillers, le fonds souverain saoudien, dirigé par MBS, a investi 2 milliards de dollars dans le fonds d’actions de Kushner, selon le New York Times.

Contrairement à Trump/Kushner, cependant, Biden n’est pas un bouc émissaire pour les intérêts saoudiens. Lorsque Biden est entré en fonction, son administration a mis fin à la désignation par la Maison Blanche de Trump des Houthis comme organisation terroriste, ce qui compliquait les efforts d’aide aux Yéménites, dont des centaines de milliers sont morts de maladie ou de malnutrition à cause de la guerre civile.

Lors de son voyage à Riyad, Biden aura sûrement aussi ses demandes aux Saoudiens, comme le maintien d’une trêve fragile récemment négociée au Yémen, qui a maintenant plus de trois mois. Une autre demande consistera à encourager des liens plus étroits avec Israël, ce qui serait probablement loin de toute reconnaissance formelle de l’État juif, mais pourrait impliquer des mesures de confiance telles que l’autorisation pour les avions volant à destination et en provenance d’Israël de survoler l’espace aérien saoudien.

Et, bien sûr, l’objectif principal de Biden sera d’amener les Saoudiens à aider à faire baisser les prix du pétrole, ce qu’ils ont déjà commencé à faire de manière modeste en mai.

Mais MBS obtiendra également ce qu’il veut, à savoir une rencontre très médiatisée avec le président américain, démontrant au monde que son royaume n’est pas un paria.