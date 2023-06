Opinion: L’Inde et les États-Unis – De l’éloignement à l’engagement

Du froid glacial de la guerre indo-pakistanaise de 1971, où les États-Unis, sous le président Richard Nixon, penchaient ouvertement vers le Pakistan, à la chaleureuse camaraderie du 21e siècle, les relations indo-américaines ont parcouru un long chemin. Le fantôme de la septième flotte, que les États-Unis ont envoyé dans le golfe du Bengale dans une démonstration de puissance flagrante, avait jeté une longue ombre sombre sur les relations indo-américaines, un schisme qui a pris des années de diplomatie à réparer.

Néanmoins, au cours des décennies suivantes, les deux nations ont reconnu la valeur stratégique de l’autre et ont fait des progrès incessants pour combler leurs différences. Les politiques de libéralisation économique mises en place par l’Inde à la fin des années 1990 et au début des années 2000 ont servi de phare aux entreprises américaines, marquant un tournant dans les relations bilatérales. Le récit est ensuite passé de la discorde au dialogue avec la visite du président Bill Clinton en Inde en 2000, qui a considérablement élevé le ton et la teneur de l’engagement bilatéral.

Les relations ont parcouru un long chemin depuis l’époque où les États-Unis ont imposé des sanctions en 1974 après que l’Inde a effectué son premier essai nucléaire, intitulé « Smiling Buddha », jusqu’aux essais nucléaires surprises en mai 1998 et à l’accord historique sur le nucléaire civil de 2008. l’accord sur le nucléaire a signifié un changement tectonique, levant un embargo américain prolongé de trois décennies sur le commerce nucléaire avec l’Inde. Cette décision était emblématique d’un changement de politique substantiel et a souligné une profonde altération de l’alignement géopolitique.

Ces dernières années, la relation a été galvanisée par une confluence d’intérêts stratégiques, principalement la montée de la Chine. Dans le paysage actuel, la relation américano-indienne s’étend bien au-delà de ces jalons antérieurs, s’épanouissant dans un large éventail de secteurs. Les deux nations s’engagent désormais dans une collaboration approfondie dans les domaines de la défense, du commerce, de l’investissement, de la sécurité régionale, de la lutte contre le terrorisme, du changement climatique, de la santé, de la science et de la technologie. Ce partenariat à multiples facettes, enraciné dans des valeurs démocratiques partagées, le respect des droits de l’homme et l’adhésion à l’État de droit, contraste fortement avec la dynamique turbulente qui a autrefois imprégné la relation. Cette transformation témoigne de la résilience de la diplomatie internationale à favoriser la coopération même au milieu de pressions géopolitiques divergentes.

Il y a principalement trois facteurs à l’origine de ce couplage stratégique avec les États-Unis.

(a) Les politiques expansionnistes de la Chine sont devenues de plus en plus une source de tension internationale, en particulier dans la région Indo-Pacifique. Cela a agi comme un catalyseur important dans le rapprochement des États-Unis et de l’Inde ces dernières années. L’expansion territoriale de la Chine et ses manœuvres agressives, en particulier dans les mers de Chine orientale et méridionale et dans l’Himalaya, ont suscité l’appréhension à l’échelle mondiale, rendant la région indo-pacifique instable et instable.

(b) La diaspora indienne a été une force importante pour renforcer le lien entre l’Inde et les États-Unis. Ces Indiens d’outre-mer ont servi de conduit de transformation pour la société indienne, inaugurant de nouvelles idées et ramenant une richesse de capital économique, humain et social des États-Unis. Leur engagement politique actif aux États-Unis a également profité à l’Inde, car ils ont joué un rôle déterminant dans l’élaboration de politiques favorables à leur patrie.

(c) La proximité entre l’Inde et les États-Unis a été favorisée par les efforts constants des gouvernements indiens successifs et l’utilisation habile de la diplomatie. Les relations diplomatiques de l’Inde avec les États-Unis ont été une réussite continue couvrant diverses administrations, ce qui signifie la nature bipartite de cette alliance.

Dans ce contexte, la visite d’État du premier ministre aux États-Unis est extrêmement importante et significative. Le président américain, Joe Biden, a organisé un dîner d’État élaboré en son honneur à la Maison Blanche. Les présidents du Sénat et de la Chambre des représentants l’ont invité à s’adresser pour la deuxième fois à une session unifiée du Congrès – une distinction qui était autrefois accordée à des hommes d’État tels que Winston Churchill.

Cette visite d’État du Premier ministre aux États-Unis signifie plus qu’un simple engagement diplomatique; il représente une alliance stratégique substantielle dans des secteurs spécifiques. Cette collaboration stratégique a commencé à faire surface publiquement. Notamment, le gouvernement américain a finalisé les autorisations exécutives nécessaires pour la production nationale de moteurs F414 en Inde. Le Congrès américain sera prochainement informé d’un protocole d’accord imminent entre General Electric (GE) et Hindustan Aeronautics Limited (HAL). Cette évolution revêt une signification profonde. Il convient de noter que les États-Unis, historiquement, ne partagent généralement pas ces actifs technologiques stratégiquement cruciaux avec des nations avec lesquelles ils n’ont pas conclu de traité formel.

En plus de ces développements, il existe de nombreux secteurs où nous croyons fermement qu’il est nécessaire d’intensifier les efforts de collaboration entre l’Inde et les États-Unis.

(1) Le récent accord entre l’Inde et les États-Unis, conçu pour renforcer la collaboration du secteur privé dans l’industrie des semi-conducteurs, incarne une initiative stratégique visant à minimiser leur dépendance vis-à-vis de la Chine et de Taïwan. Il est impératif d’intensifier et d’élargir cette alliance pour stimuler une chaîne d’approvisionnement en semi-conducteurs plus diversifiée. L’objectif devrait englober la création d’une large gamme d’alternatives d’approvisionnement, bénéficiant non seulement à l’Inde et aux États-Unis, mais également à d’autres économies émergentes. Cela pourrait éviter le danger d’une dépendance excessive à une seule région pour les fournitures de semi-conducteurs indispensables. Une telle alliance pourrait s’avérer essentielle pour la chaîne d’approvisionnement mondiale des semi-conducteurs, favorisant une robustesse et une accessibilité accrues pour toutes les nations.

(2) Les États-Unis et l’Inde sont parfaitement conscients de l’escalade de la situation mondiale provoquée par les stratégies autoritaires de la Chine, notamment dans les secteurs de la technologie et des métaux des terres rares, où la Chine étend assidûment sa domination. L’acharnement de la Chine à acquérir ces minerais vitaux ponctue l’urgence de la situation. En réponse à ce défi en plein essor, il est crucial que les États-Unis et l’Inde s’allient à des nations partageant des valeurs démocratiques analogues, en établissant un consortium unifié dédié à la résolution des problèmes urgents liés au contrôle et à la distribution des métaux des terres rares.

(3) La nécessité de collaborations universitaires entre les institutions américaines et indiennes dans le domaine de la science est sans équivoque critique, compte tenu de son potentiel à générer des avantages pour leurs populations respectives et à contribuer au bien public mondial. Cette alliance universitaire pourrait favoriser les efforts de recherche novateurs, fusionner le capital intellectuel et permettre l’échange de connaissances, catalysant ainsi les innovations scientifiques pour s’attaquer aux problèmes mondiaux urgents. En outre, cela pourrait favoriser la croissance d’une communauté scientifique consciente du monde, enrichie par une multitude de perspectives et de méthodologies coopératives de résolution de problèmes. Ce partenariat entre universités pourrait s’avérer déterminant pour rendre la science plus inclusive, percutante et conforme à l’objectif d’un avenir mondial durable et équitable.

(4) L’Inde et les États-Unis peuvent faire progresser le progrès scientifique mondial en collaborant en lançant des projets de recherche coopérative dans divers secteurs tels que la santé, la technologie, les sciences de l’environnement et l’exploration spatiale. Ce partenariat pourrait être renforcé par des programmes d’échanges universitaires, favorisant l’échange d’idées et favorisant une perspective mondiale parmi les chercheurs émergents. La consolidation des ressources pour des projets scientifiques importants, l’harmonisation des politiques sur les droits de propriété intellectuelle, le partage des données et l’éthique de la recherche peuvent encore rationaliser cet effort de collaboration. Les partenariats public-privé pourraient accélérer le progrès scientifique, accélérer l’application des résultats de la recherche et renforcer les capacités de recherche. L’inauguration de projets de science citoyenne mutuelle pourrait également amplifier la participation du public à la science.

(5) La nécessité pour les chercheurs des États-Unis et de l’Inde d’unir leurs efforts pour faire face à certaines des menaces mondiales les plus redoutables ne peut être surestimée. Au premier rang de ces défis figure le problème croissant de la résistance aux antibiotiques, qui nécessite une attention immédiate. Une telle collaboration pourrait représenter une position pivot contre une catastrophe sanitaire imminente, sculptant ainsi un avenir plus sûr.

(6) Les États-Unis et l’Inde, tous deux géants dans leur domaine, sont à l’aube d’une ère caractérisée par une coopération technologique sans précédent. La fusion potentielle de leurs capacités distinctives pourrait stimuler des progrès révolutionnaires dans un vaste éventail de domaines. Dans le domaine des technologies de l’information et du développement de logiciels, l’impressionnant ensemble de compétences informatiques de l’Inde, de concert avec les leaders technologiques mondiaux américains, forme un partenariat influent prêt à cultiver des solutions logicielles innovantes, des équipements informatiques et des logiciels de pointe en tant que service (SaaS) des produits.

(7) La vague suivante de révolution technologique est dictée par l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique. Les deux nations sont parfaitement positionnées pour fusionner leurs forces de recherche et leurs ressources financières, faisant ainsi progresser ces domaines.

(8) La technologie 5G, un élément essentiel de l’infrastructure numérique, offre une opportunité d’efforts mutuels. Les deux pays peuvent aligner leurs ressources sur l’avancement et la mise en œuvre de cette technologie essentielle, en se concentrant sur l’établissement de normes internationales et sur des cas d’utilisation innovants.

(9) La récente pandémie a souligné le rôle essentiel des technologies de la santé. Mettre l’accent sur la télémédecine, les dossiers de santé numériques, l’analyse de la santé et l’IA dans les diagnostics pourrait potentiellement transformer les normes mondiales en matière de soins de santé.

(10) Dans le domaine de la recherche et de la technologie spatiales, les entités vénérées de recherche spatiale des deux pays (la NASA aux États-Unis et l’ISRO en Inde) pourraient consolider leurs ressources. La technologie satellitaire, les explorations de Mars et les méthodologies d’exploration spatiale de pointe ne sont que le début.

(11) Le changement climatique reste une préoccupation mondiale de premier plan qui appelle le développement d’énergies propres et de technologies climatiques. Grâce à une collaboration, les États-Unis et l’Inde pourraient concevoir des technologies avancées d’énergie propre, englobant, mais sans s’y limiter, le solaire, l’éolien, les sources renouvelables, les technologies de batterie, les véhicules électriques et les technologies de capture et de stockage du carbone.

(12) Dans un monde de plus en plus numérique, la cybersécurité prime. La coopération dans ce domaine pourrait impliquer l’établissement de stratégies étendues pour la détection des menaces, la sauvegarde robuste des données et la création de systèmes de communication et d’information sécurisés.

(13) La métamorphose numérique de la finance, ou Fintech, présente une pléthore de possibilités collaboratives. Les technologies de paiement numérique, la blockchain, l’IA pour les services financiers et la technologie réglementaire pourraient constituer l’objectif.

(14) La technologie agricole (Agtech) devient de plus en plus cruciale face au changement climatique et à la recherche d’une agriculture durable. L’agriculture de précision, l’IA pour la prévision des récoltes, les logiciels de gestion agricole et d’autres solutions Agtech innovantes pourraient subir un changement transformateur avec des efforts mutuels.

(15) Enfin, l’Edtech apparaît comme un domaine de collaboration passionnant. Les nations pourraient développer conjointement des solutions révolutionnaires dans le secteur de l’éducation, améliorant l’apprentissage en ligne, les logiciels d’apprentissage adaptatif et les systèmes de gestion de l’éducation, façonnant finalement l’avenir de l’éducation mondiale.

Le renforcement des relations indo-américaines a de profondes implications pour l’ordre mondial. En tant que plus ancienne démocratie du monde, les États-Unis, s’alignent sur la plus grande, l’Inde ; ils forment un rempart démocratique dans un climat géopolitique de plus en plus instable. Leur collaboration pourrait aider à promouvoir la sécurité mondiale, à contrebalancer les régimes autoritaires et à défendre les droits de l’homme et les valeurs démocratiques dans le monde entier. Sur le plan économique, leur partenariat peut stimuler la croissance mondiale, promouvoir l’innovation technologique et résoudre des problèmes urgents tels que le changement climatique et les crises de santé publique. De plus, le partenariat naissant pourrait favoriser les échanges culturels, encourager le respect et la compréhension mutuels dans un monde de plus en plus diversifié et interconnecté.

Bibek Debroy est président du Conseil consultatif économique auprès du Premier ministre (EAC-PM) et Aditya Sinha est secrétaire privé supplémentaire (politique et recherche) de l’EAC-PM.

Avis de non-responsabilité : il s’agit des opinions personnelles de l’auteur.