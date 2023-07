Opinion: L’impact de l’implosion de NCP sur 2024

La volatilité politique n’a pas pris de pause dans le Maharashtra depuis les élections d’État de 2019.

Dans le dernier cas dimanche, le chef du NCP (Nationalist Congress Party) Ajit Pawar, ainsi que huit députés du NCP, ont rejoint le gouvernement Eknath Shinde-BJP.

Dans la bagarre politique en cours au sein du NCP, c’est au tour du neveu de déjouer son oncle Sharad Pawar, un vétéran et politicien astucieux.

En mai, l’annonce de la démission de Sharad Pawar du poste de président du NCP a stupéfié tout le monde. Il a démissionné en invoquant des problèmes d’âge et de santé et a déclaré qu’il visait à préparer un jeune leader à prendre le relais du parti en tant que «successeur». En réalité, il s’agissait d’empêcher Ajit Pawar de s’associer au BJP et d’exposer ses aspirations au peuple. Fait intéressant, dans toute la saga, Ajit Pawar était celui qui avait demandé un changement de direction au sommet du parti.

Même lorsque Senior Pawar a repris sa démission à la demande des travailleurs du parti en pleurs, Ajit a continué à bouder d’être mis à l’écart et a finalement démissionné du poste de chef de l’opposition à l’Assemblée.

C’est la troisième fois qu’Ajit Pawar prête serment en tant que vice-ministre en chef au cours des quatre dernières années. En novembre 2019, Ajit Pawar a donné un revers à l’alliance MVA (Maha Vikas Aghadi) nouvellement formée, en rompant une faction de députés NCP et en aidant Devendra Fadnavis du BJP à redevenir ministre en chef, mettant fin au règne de 12 jours du président dans l’État. Après que la Cour suprême a ordonné un test au sol sur le plaidoyer de Shiv Sena, Ajit Pawar – sur les conseils de Supriya Sule et d’autres chefs de parti – a démissionné et est retourné dans le giron de la MVA, entraînant la chute du gouvernement Fadnavis. Ajit Pawar était également vice-ministre en chef du précédent gouvernement MVA dirigé par Uddhav Thackeray, qui était au pouvoir de novembre 2019 à juin 2022.

L’année dernière, le leader du Shiv Sena, Eknath Shinde, avec ses 40 partisans, s’est séparé du camp d’Uddhav Thackeray et a formé le gouvernement avec le BJP.

L’impact de cette nouvelle équation politique se fera sentir non seulement dans le Maharashtra mais dans plusieurs autres États.

Répercussions sur la politique étatique et nationale

En l’absence d’assistants de confiance et de hauts dirigeants du parti tels que Praful Patel, Chhagan Bhujbal et d’autres, Sharad Pawar n’a plus que sa fille, présidente en exercice du NCP et députée Supriya Sule, sur laquelle se rabattre pour obtenir des conseils judicieux. Pour l’instant, Mme Sule a affirmé qu’elle n’avait aucune intention de se battre avec son cousin Ajit Pawar et qu’elle ne mélangerait pas les relations personnelles et professionnelles. La durée de cette démarcation dépend du président de l’assemblée du Maharashtra, Rahul Narwekar, devant qui le NCP a déposé un plaidoyer de disqualification contre Ajit Pawar et huit autres dirigeants qui ont rejoint le gouvernement Shinde-BJP.

Avec ses aspirations politiques illimitées, la question est de savoir combien de temps Ajit Pawar jouera le second rôle de M. Shinde et M. Fadnavis au sein du gouvernement. Pour le pouvoir, Ajit n’a pas hésité à abandonner son oncle et mentor, maintes et maintes fois. L’épée suspendue d’ED serait-elle suffisamment tranchante pour l’empêcher de tenter d’occuper le poste supérieur par d’autres permutations et combinaisons.

Le discours de victoire audacieux d’Eknath Shinde après la cérémonie de prestation de serment d’Ajit Pawar pourrait être de courte durée. Sa position de ministre en chef est elle-même fragile après un examen judiciaire critique. Ses députés – dont beaucoup attendent en prévision des places ministérielles – n’ont aucune chance d’être logés au ministère dans les circonstances données. La façon dont Shinde gère le mécontentement mijoté de ses collègues du parti est également quelque chose à voir dans un proche avenir.

La stature de Senior Pawar dans le troisième front est complètement ébranlée. D’être un pivot pour l’unité de l’opposition avant les élections de Lok Sabha en 2024, il a été réduit à une figure désolée – qui ne pouvait pas garder son propre troupeau ensemble.

Au niveau national, la scission a gravement endommagé le mouvement d’unité de l’opposition de 15 partis, qui semblait prendre forme, sous la direction de Rahul Gandhi du Congrès. L’unité est déjà confrontée aux défis de l’AAP et de Trinamool. Maintenant, avec le NCP confronté à une crise existentielle, dans quelle mesure cette unité défiera la dispense actuelle au Centre et à l’État lors des prochaines élections, seul le temps nous le dira.

La démonstration de force des partis d’opposition à Patna, en présence de Sharad Pawar et Supriya Sule, s’était également mal passée avec Junior Pawar et ses partisans. Ils allèguent que le NCP n’a pas été en mesure de venir seul dans le Maharashtra et d’acquérir une présence panindienne en raison du manque de leadership charismatique contrairement aux cas d’Arvind Kejriwal de l’AAP et de Mamta Banerjee de Trinamool. En acceptant Rahul Gandhi comme le visage de l’opposition à l’approche des élections de 2024 à Lok Sabha, le NCP était destiné à jouer le second rôle dans la politique nationale et étatique.

Les fréquentes machinations et hésitations d’Ajit Pawar ont érodé sa crédibilité. Il aura besoin d’une association durable et stable avec une alliance pour reconstruire sa crédibilité qui l’aidera à se positionner comme le véritable successeur de Sharad Pawar dans les années à venir.

En l’espace d’un an, le BJP a réussi à créer deux scissions dans les partis régionaux du Maharashtra – le Parti du Congrès nationaliste et le Shiv Sena. Si M. Shinde a réussi à prendre le contrôle du parti, reste à savoir si Ajit Pawar parvient à faire de même.

(Bharti Mishra Nath est journaliste senior)

Avis de non-responsabilité : il s’agit des opinions personnelles de l’auteur