Opinion: les stars de la NBA Jaylen Brown, Jimmy Butler ont vu deux Amériques différentes. Ils espèrent maintenant que tout le monde le voit.

Si vos yeux – et votre cœur et votre esprit – sont ouverts, vous avez vu la différence. Les joueurs de la NBA l’ont fait.

Une foule émue a pris d’assaut le Capitole américain, et ceux qui voulaient contrecarrer la démocratie et ignorer la Constitution – une attaque contre le transfert pacifique du pouvoir – l’ont fait ouvertement, sans masque, apparemment sans inquiétude. Prise d’assaut dans la salle du Capitole. Assis dans le bureau de Nancy Pelosi. Marcher dans les salles du Capitole avec un drapeau confédéré. Construire un nœud coulant suspendu à une potence, à quelques pas du Capitole.

Quelqu’un a griffonné « Meurtre les médias » sur une porte. Un homme portait un t-shirt « Camp Auschwitz ». Le pillage et le vandalisme.

Les images sont dérangeantes. Une insurrection, le président élu Joe Biden et l’ancien président George W. Bush l’ont appelé.

Si vous vous demandez pourquoi les entraîneurs et les joueurs de la NBA ont été interrogés et abordé ce qui s’est passé, c’est parce qu’ils ont remarqué comment les manifestants et les émeutiers à l’injustice raciale et sociale ont été traités et comment les émeutiers de mercredi ont été traités pour la plupart.

Il y a aussi une différence majeure dans ce que les manifestants, et oui, les émeutiers, ont fait au cours de l’été. Ils se sont prononcés contre l’injustice sociale et raciale, et n’ont pas pris d’assaut le Capitole parce qu’ils étaient mécontents des résultats des élections que beaucoup ont été dupés en pensant qu’ils étaient frauduleux.

Jaylen Brown de Boston a paraphrasé Martin Luther King Jr., après la victoire des Celtics contre le Miami Heat.

«Il y a deux Amériques séparées, différentes», dit-il. «Dans une Amérique, vous êtes tué en dormant dans votre voiture, en vendant des cigarettes ou en jouant dans votre jardin. Dans une autre Amérique, vous pouvez prendre d’assaut le Capitole et pas de gaz lacrymogène, pas d’arrestations massives, rien de tout cela.

Jimmy Butler de Miami a fait écho à Brown: «Nous voyons les deux États-Unis différents dans lesquels nous vivons. Nous sommes arrivés à la conclusion de cerceau. Mais nous savons ce que c’est. Vous ne pouvez pas nous tromper. Vous ne trompez personne d’autre. C’est juste triste. Tout le monde le voit. Tout le monde le sait maintenant. Vous ne pouvez pas dire que vous ne le comprenez pas.

C’était un sentiment commun répété par les joueurs, y compris Andre Iguodala et Bam Adebayo de Miami et Jayson Tatum de Boston.

En toute honnêteté, certaines forces de l’ordre ont tenté d’empêcher ce qui s’est passé mercredi, et ces vidéos sont apparues au fil de la journée. Une femme a été tuée par balle. Mais la police n’était pas prête à empêcher les gens d’entrer dans le Capitole ou de réquisitionner ses marches. Il a fallu des heures pour sécuriser le bâtiment et il a semblé long aux autorités de comprendre la gravité de l’escalade.

Brown a été dérangé par ce qu’il a vu et n’a pas vu mercredi. Il a passé une bonne partie de son été à essayer d’aider les Celtics à remporter un championnat. Il a également passé une bonne partie à se battre pour ce qui est juste – marcher à Atlanta, parler avec des journalistes, essayer de diffuser un message d’égalité raciale.

Son entraîneur Brad Stevens ne pensait pas que les Celtics allaient jouer mercredi soir. Il aurait soutenu la décision des joueurs.

« 2021 est une nouvelle année, mais certaines choses n’ont pas changé », ont déclaré les joueurs des deux équipes dans un communiqué conjoint publié après une réunion d’avant-match. «Nous jouons le match de ce soir avec le cœur lourd… sachant que les manifestants dans la capitale de notre pays sont traités différemment par les dirigeants politiques en fonction de quel côté de certaines questions ils se trouvent. La différence radicale entre la façon dont les manifestants ont été traités au printemps et l’été dernier et les encouragements donnés aux manifestants d’aujourd’hui qui ont agi illégalement montre à quel point nous avons encore du travail à faire.

L’entraîneur des Sixers, Doc Rivers, a 59 ans. Il a vu une chose ou deux dans sa vie.

«Cela prouve fondamentalement un point sur une vie privilégiée à bien des égards», a déclaré Rivers. «Je vais le dire parce que je ne pense pas que beaucoup de gens le souhaitent: pouvez-vous imaginer aujourd’hui si c’étaient tous des Noirs qui ont pris d’assaut le Capitole et que se serait-il passé? Pour moi, c’est une image qui vaut mille mots pour que nous puissions tous la voir et probablement quelque chose avec laquelle nous devons encore tenir compte.

Les manifestants de cet été ont poussé pour une meilleure Amérique. Quelqu’un au Capitole a accroché un drapeau Trump.

Personne ne préconise la violence ou les actes illégaux. Ceux qui militent pour la justice raciale et sociale ne veulent pas que les criminels soient libérés. Ils veulent l’égalité et la justice pour tous, pas seulement pour certains. Ils veulent que notre démocratie fonctionne pour tout le monde.

L’attaque de mercredi contre le Capitole ne visait pas à rendre l’Amérique grande ou meilleure. La lutte pour la justice raciale et sociale n’est pas une menace pour la démocratie. Ce qui s’est passé mercredi est.

Il faut des yeux ouverts, un esprit ouvert et un cœur ouvert pour comprendre cela.