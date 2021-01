Les graphiques de profondeur des équipes de la NBA ont fluctué de manière aussi erratique que le marché boursier.

Au milieu des tests de coronavirus positifs et du traçage des contrats ultérieurs, la NBA a reporté six matchs seulement trois semaines dans la saison. Et avec la NBA essayant de jouer à des jeux dans tout le pays au milieu d’une pandémie, il semble inévitable que davantage de matchs soient reportés et que plus de listes diminuent.

Aussi décevant que cela puisse être pour les équipes de la NBA de relever ces défis tout en essayant d’éviter d’être infecté par le virus, il existe deux autres alternatives qui semblent plus surprenantes.

Que la NBA essaie de reprendre sa saison sur un campus en quarantaine comme elle l’a fait l’été dernier.

« Vous continuez à me donner le SSPT chaque fois que vous me posez des questions sur la bulle », a déclaré l’attaquant des Los Angeles Lakers LeBron James à un journaliste. «Je commence à trembler et à penser à 96 nuits consécutives dans cet endroit.»

Ou que la NBA arrêterait la saison temporairement ou complètement dans l’espoir d’aider les joueurs, les entraîneurs et les membres du personnel à rester hors de danger.

«Avant de continuer et d’arrêter la saison et de suspendre la saison, voyons si nous pouvons essayer d’être un peu plus disciplinés et obtenir un plus grand engagement envers ces protocoles», a déclaré l’entraîneur des Denver Nuggets Mike Malone. « Aucun de nous ne veut voir la saison s’arrêter. »

NOUVEAUX PROTOCOLES:Les joueurs, entraîneurs et employés de la NBA doivent être mis en quarantaine en dehors des matchs et des entraînements pendant au moins deux semaines

PLUS:Les joueurs et entraîneurs de la NBA sont-ils à l’aise pendant la saison de jeu au milieu des cas croissants de COVID-19?

Les raisons pour lesquelles la NBA et ses participants ne voudraient pas annuler ou reporter la saison semblent évidentes. La NBA, ses propriétaires et ses joueurs perdraient plus d’argent en raison de la perte de revenus télévisés et de la possibilité d’avoir au moins quelques fans dans les tribunes pendant les séries éliminatoires.

Les raisons pour lesquelles la NBA ne voudrait pas reprendre dans une bulle semblent plus complexes. Sûrement, l’argent parle aussi à la fois de la configuration logistique et de la perte potentielle de revenus avec le fait de ne pas organiser de jeux avec les fans à aucun moment cette saison.

Bien que James ait admis que «la bulle était un succès évidemment du point de vue de la performance» avec à la fois zéro cas positif de COVID-19 et des déplacements réduits, le séjour prolongé a eu un impact mental important sur les joueurs, les entraîneurs et les membres du personnel. Ils sont restés loin de leur famille pendant une période prolongée. Ils se sentaient déconnectés d’un pays aux prises avec des conflits politiques et raciaux. Et ils manquaient d’un équilibre sain entre la vie professionnelle et la vie privée.

«La bulle avait ses inconvénients, mais aussi ses avantages. Mais je n’aurais pas hâte d’être loin de ma famille », a déclaré Malone. « Je comprends que c’est une entreprise et que les matchs doivent continuer. Je comprendrais d’où viendrait la ligue. Mais il serait difficile de dire au revoir à ma famille une fois de plus. »

Cela explique pourquoi la NBA et ses joueurs ont finalisé diverses modifications de ses protocoles. La ligue a déjà formulé un document complet de 158 pages soutenu par des experts de la santé qui appelait à l’application de tests quotidiens, au port de masques et à l’évitement des grands rassemblements. Le virus trouvant toujours des fissures dans ce plan de match, cependant, la NBA a décidé de mettre en œuvre une quarantaine pendant au moins les deux prochaines semaines dans l’espoir que les tests positifs diminueront une fois que les cas résultant de la saison des vacances se dissiperont.

Les joueurs, entraîneurs et membres du personnel doivent rester chez eux ou à l’hôtel entre les entraînements et les matchs. Ils ne peuvent pas accueillir d’invités extérieurs. Et les réunions doivent avoir lieu dans des environnements plus larges avec des temps plus courts. Cela peut sembler restrictif pour certains participants, mais cela ne se compare guère à ce qu’ils ont dû affronter sur le campus en quarantaine.

« Nous devons juste être plus vigilants lorsque nous sommes loin des arènes et des installations d’entraînement », a déclaré l’entraîneur des 76ers de Philadelphie, Doc Rivers. «Je pense que c’est l’endroit le plus sûr que vous puissiez être. C’est lorsque vous sortez que le monde réel entre dans notre bulle. »

C’est à ce moment-là que le gardien des Houston Rockets, James Harden, a assisté à la fête d’un ami dans un club sans porter de masque. Ou quand le gardien des Brooklyn Nets, Kyrie Irving, a semblé assister à la fête d’anniversaire de sa sœur sans porter de masque non plus. La NBA a déjà infligé une amende de 50000 $ à Harden pour cela et l’aurait suspendu pour un match si les Rockets avaient eu suffisamment de joueurs en bonne santé pour jouer dans leur prochain. La NBA a commencé à enquêter sur le comportement d’Irving et n’hésitera sûrement pas à discipliner Irving à la suite de cette enquête.

Ces incidents mis à part, cependant, la NBA n’a eu que 15 cas positifs depuis le 2 décembre. Personne ne devrait prendre un cas positif à la légère. Compte tenu de l’état du reste du pays, ces chiffres pourraient être bien pires. Mais ce n’est pas en partie parce que la NBA a effectué une recherche des contacts et a isolé tout joueur qui aurait pu être exposé à une personne infectée par le virus, que cette personne ait été testée positive ou négative. Bien que cela ait abouti à six matchs reportés jusqu’à présent, la NBA a empêché le virus de se généraliser.

«Notre ligue a toujours été réceptive aux joueurs et réceptive aux franchises et à tout ce qui se passe», a déclaré James. «De toute évidence, avec la pandémie et les problèmes de COVID toujours en cours, nous voulons être réceptifs. Je pense donc que nous allons être dans un très bon endroit. Nous continuons à toujours travailler pour le meilleur et espérons le meilleur.

Tout ne s’est pas parfaitement déroulé. La NBA a commencé la saison en décembre en partie parce qu’elle savait qu’elle récupérerait une partie de ses revenus télévisés en commençant avant le jour de Noël, qui présente traditionnellement les matchs phares de la ligue. Pourtant, la NBA s’est surtout appuyée sur ses experts en santé plutôt que sur ses comptables.

À court terme, il semble également beaucoup plus facile pour la NBA d’appliquer ces protocoles plus stricts que de ramener les équipes sur un campus en quarantaine de toute façon. Bien sûr, la NBA pourrait mieux surveiller le comportement des équipes là-bas comme elle l’a fait l’été dernier. Mais il faudrait d’abord que la ligue supervise plusieurs périodes de test pour que les équipes puissent se rendre sur ce site en quarantaine. Qui peut dire que ces chiffres diminueraient simplement parce que la NBA a interrompu la saison?

«Cela bat définitivement une bulle. Le fait que vous puissiez dormir dans votre propre lit et être avec votre famille à la maison, c’est une énorme affaire », a déclaré l’entraîneur des Golden State Warriors, Steve Kerr. «La façon dont nous devons l’aborder est d’être reconnaissant de travailler et de jouer et d’être reconnaissant d’être chez nous au lieu d’une bulle et d’essayer d’être aussi prudent et sûr que possible.»

Cette approche n’aurait peut-être pas été suffisante pour que la NBA ait un acte d’ouverture solide. Mais en effectuant des ajustements rapides en jeu, la ligue a indiqué qu’elle ferait ce qu’elle pouvait pour atténuer davantage les risques? Si cela ne suffit pas? Ensuite, la NBA peut réfléchir davantage à la nécessité de revoir complètement sa saison. À l’heure actuelle, cependant, il semble trop tôt dans le jeu pour déterminer le résultat final.

Suivez l’écrivain de USA TODAY NBA Mark Medina sur Twitter, Facebook et Instagram.