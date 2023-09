Opinion : Les prix du carburéacteur ont augmenté et les tarifs aériens vont encore augmenter cette saison des fêtes

Le triple coup dur que représentent l’augmentation des prix du carburéacteur, le dépôt de bilan de GoFirst et le faible nombre de sièges des compagnies aériennes qui restent faibles devraient encore nuire aux portefeuilles des voyageurs cette saison des festivals.

Le gouvernement a augmenté les prix du carburéacteur de 14 % le 1er septembre et les coûts ont bondi de 26 % au cours des trois derniers mois. Les compagnies aériennes attribuent 40 % de leurs dépenses d’exploitation au carburéacteur et, selon les experts, la hausse jouera un rôle dans la hausse des tarifs aériens pendant la saison de Navratri et Diwali cette année.

Pertes de Covid

Selon une étude menée par Airports Council International, l’Inde a connu la plus forte augmentation des tarifs aériens en Asie-Pacifique entre le quatrième trimestre 2019 et le quatrième trimestre 2022. L’Inde a connu la plus forte augmentation de 41 %, suivie par les Émirats arabes unis avec 34 %. , Singapour à 30 % et l’Australie à 23 %.

En août dernier, le gouvernement a levé le plafond sur les prix des billets d’avion intérieurs qu’il avait imposé pendant deux années de Covid. Cela a donné aux compagnies aériennes la liberté de fixer leurs propres tarifs et la nécessité de compenser les pertes subies pendant la pandémie a obligé les passagers à payer plus pour voyager.

Nombre de sièges faible

Le volume du trafic aérien intérieur de l’Inde a augmenté de 25 % sur un an pour atteindre 1,21 crore de passagers en juillet 2023, selon les données publiées récemment par la Direction générale de l’aviation civile (DGCA).

La demande de voyages a augmenté mais la capacité en sièges est toujours réduite. Les compagnies aériennes soumettent chaque année leurs plans de vols (nombre de sièges et secteurs qu’elles exploiteront) à la DGAC, qui donne son accord en conséquence. Les transporteurs n’ont cependant pas été en mesure d’opérer le nombre de vols promis dans leurs plans soumis au régulateur.

« Pourquoi la DGAC permet-elle aux compagnies aériennes de décider du nombre de vols qu’elles vont opérer ? Les compagnies aériennes doivent être obligées d’opérer le nombre de vols qu’elles promettent dans le plan de vol à la DGAC. Si la demande est plus importante, le nombre de sièges disponibles est moins, les tarifs augmentent et les passagers souffrent pour deux raisons », a déclaré Jitender Bhargava, ancien directeur exécutif d’Air India.

« Premièrement, la demande est plus forte, la capacité est moindre et les compagnies aériennes enregistrent un coefficient de remplissage de plus de 90 %. Ainsi, le taux d’occupation d’un vol est bien plus élevé que d’habitude. Deuxièmement, plus le coefficient de remplissage est élevé, plus le tarif est élevé », a-t-il déclaré. ajoutée.

Insolvabilité

Les prix des billets ont grimpé en flèche pendant la saison estivale de mai à juillet et la situation s’est aggravée après la faillite de Go First et la suspension de ses vols qui a suivi. Le vide de 300 vols laissé par Go First n’a pas été comblé par les autres acteurs, ce qui a obligé les passagers à payer un supplément pour les billets.

Après que les voyageurs se soient plaints de cela sur les réseaux sociaux, le gouvernement en a pris note et a demandé aux compagnies aériennes de « s’auto-surveiller » et de concevoir un mécanisme pour garantir des prix raisonnables.

« La flambée des prix pendant les vacances est un phénomène courant à l’échelle mondiale. Tout le facteur de tarification tourne autour de la demande et de l’offre. De telles tendances peuvent également être observées dans le secteur de l’hôtellerie. Nous vivons dans une économie libre et les prix sont voués à augmenter lorsque la demande augmente. » C’est la réalité de la vie que nous devons tous accepter. En dehors des heures de pointe, les compagnies aériennes offrent d’énormes réductions pour attirer les clients « , a déclaré Richard Rekhy, ancien PDG de KPMG Inde.

« Il faut mieux planifier ses vacances pour réduire l’impact. Les réservations de dernière minute vont coûter cher. Le nombre de voyageurs indiens a augmenté et continuera d’augmenter. Il y aura toujours un décalage entre l’offre et la demande. « Je n’ai jamais entendu un argument selon lequel les compagnies aériennes seraient confrontées à une crise de revenus en dehors des heures de pointe. Les compagnies aériennes gèrent une entreprise et elles devront équilibrer leurs revenus grâce à une tarification intelligente. À mon avis, il y a suffisamment de compagnies aériennes en activité dans le pays », a-t-il déclaré. ajoutée.

Problèmes de l’industrie

L’industrie aéronautique a été durement touchée par la flambée des prix du pétrole après l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Les experts soulignent l’augmentation des coûts de main-d’œuvre et une capacité limitée en raison d’une pénurie de pièces de rechange empêchant les compagnies aériennes d’exploiter l’intégralité de leur flotte.

Les avions équipés de moteurs Pratt & Whitney, exploités par Indigo, Go First et SpiceJet, ont été cloués au sol en raison de moteurs défectueux. Go First, qui a été la plus touchée, a déposé une demande d’insolvabilité car elle n’avait pas respecté ses paiements aux fournisseurs et aux créanciers.

Les experts affirment que diriger une compagnie aérienne est une tâche difficile. Les éléments contrôlables sont peu nombreux car ils n’ont aucune influence sur des facteurs tels que les redevances aéroportuaires, les coûts de location et les tarifs pétroliers. De plus, les modèles de tarification des billets d’avion sont complexes, au grand détriment des consommateurs.

« L’industrie du transport aérien suit un modèle commercial de revenus qui comporte plusieurs tranches. Ainsi, dès que vous franchissez le seuil de 80 %, les tarifs des sièges augmentent considérablement. Lorsqu’il ne reste que 15 à 20 derniers sièges, les tarifs sont élevés. Cela ne peut être qu’une conséquence. annulé en veillant à ce que le déploiement de capacité sur le marché soit en phase avec la demande. Désormais, les compagnies aériennes sont incitées à veiller à ce que l’écart de demande et de capacité soit minimal afin de pouvoir commander des tarifs plus élevés et gagner beaucoup d’argent », déclare M. Bhargava. .

Le rôle du régulateur

Mais c’est du fair-play puisque les conditions sont les mêmes pour tous les joueurs. Les compagnies aériennes qui utilisent efficacement leur gestion du rendement améliorent leurs résultats financiers. Les dirigeants agiles peuvent également conclure un accord avec des compagnies pétrolières nationales pour assurer la stabilité des prix dans le cadre d’un partenariat à long terme.

Les règles du jeu, disent les experts, sont les mêmes que dans tout autre secteur : bien gérer les coûts. contrôler efficacement les finances et gérer les opérations efficacement.

La DGAC, en tant qu’agence de régulation, et le ministère de l’Aviation civile doivent s’assurer que le déploiement des capacités est proportionné à l’augmentation de la demande et répond au moins à ce que les compagnies aériennes se sont engagées lors de l’approbation du programme de vol. Cela contribuera grandement à empêcher les tarifs aériens de monter en flèche jusqu’à des niveaux déraisonnables. L’abordabilité aura en outre un effet multiplicateur en stimulant notre économie.

(Bharti Mishra Nath est un journaliste senior)

Avertissement : Ce sont les opinions personnelles de l’auteur.