Opinion: les pouces du Karnataka pour le Congrès et les leçons pour le BJP

Le Grand Old Party, âgé de 137 ans, est de retour dans les affaires. Pour la première fois depuis sa déroute aux élections nationales de 2014, répétée en 2019, le Congrès a des raisons de se réjouir. Le parti a remporté les élections au Rajasthan, au Madhya Pradesh et au Chhattisgarh en 2018 et a remporté une courte victoire dans l’Himachal Pradesh en 2022. Le verdict décisif au Karnataka donne aujourd’hui aux travailleurs du Congrès une raison de sourire après que la direction de l’État a remporté une victoire contre le charisme de Narendra. Modi.

La campagne « vocal for local » du Congrès l’a emporté. Pour la première fois depuis sa création en 1980, le BJP a été accusé de corruption ; le slogan « 40 pour cent Sarkara » suite aux allégations de pots-de-vin de l’Association des entrepreneurs du Karnataka et de la fédération des directions d’école contre le gouvernement BJP dirigé par Basavaraj Bommai semble être resté.

L’élection s’est déroulée sur des questions locales, et le « capitalisme de copinage », auquel le tweet post-sondage de Rahul Gandhi faisait référence, n’a jamais été un problème. La forte direction régionale du parti, Siddaramaiah et DK Shivakumar (qui ont accepté d’effacer leurs divergences), avait supplié la direction centrale de tenir à distance la rhétorique anti-Modi habituelle, car les problèmes locaux et les cinq garanties du parti (que le nouveau Cabinet est censé mettre en œuvre lors de sa toute première réunion) est apparu comme un rempart de la campagne.

Le Karnataka a été un État marquant pour le Congrès. Le parti s’est scindé pour la première fois lorsque deux jours avant l’anniversaire de naissance de Jawaharlal Nehru, Indira Gandhi a été expulsée par le « Syndicat » lors d’une réunion du Comité de travail du Congrès tenue à Bangalore (aujourd’hui Bengaluru) le 12 novembre 1969. Le chef du Karnataka S Nijalingappa était alors président du Congrès. Le tournant suivant est survenu en novembre 1978, lorsque Indira Gandhi a remporté le scrutin partiel de Chikmagalur Lok Sabha, inversant la déroute de 1977 et déclenchant le retour au pouvoir du Congrès en 1980. Le symbole du Congrès, « Vache et Veau », a été gelé après la Scission de 1978. Le symbole « Main » a été utilisé pour la première fois à Chikmagalur. La « Main » a obtenu un coup de pouce en 1978. Les réjouissances ont été répétées le 13 mai 2013.

La victoire de Sonia Gandhi aux élections générales de 1999 à Bellary, sur la fidèle du BJP Sushma Swaraj, lui a taillé une place dans le panthéon de la direction du Congrès et a inauguré son règne ininterrompu de plus de deux décennies sur le parti. La victoire de 2023 n’est peut-être pas un tournant de l’ampleur de 1969, 1978 ou 1999, mais c’est certainement une bouée de sauvetage pour un parti qui s’affaisse.

C’est également un grand coup de pouce pour les efforts visant à unir les partis non-BJP, défendus par Nitish Kumar qui, plus tôt cette semaine, a reçu l’approbation du pilier du Parti du Congrès nationaliste Sharad Pawar.

La viabilité du Congrès en tant que force dirigeante d’une alliance anti-BJP a été remise en question par une section de partis régionaux, notamment le Congrès Trinamool de Mamata Banerjee, le Parti Samajwadi d’Akhilesh Yadav, le Bharat Rashtra Samithi de K Chandrasekhar Rao et le Parti Bahujan Samaj de Mayawati. Cela persistera. La possibilité d’une alliance pan-indienne semble lointaine. Des alliances au niveau des États pourraient émerger à l’approche des élections générales de 2024. Il y a des leaders puissants comme Naveen Patnaik du Biju Janata Dal et Jagan Reddy du YSRCP qui préfèrent rester à l’écart des rapprochements. La formule d’un candidat de l’opposition pour affronter le BJP dans chaque siège de Lok Sabha est bien loin.

Tout en remportant le Karnataka, le Congrès n’a pas réussi à conserver le siège de Jalandhar Lok Sabha au Pendjab. Le parti Aam Aadmi (AAP), qui n’a pas réussi à conserver son siège à Sangrur Lok Sabha peu après son arrivée au pouvoir au Pendjab, a remporté Jalandhar, consolidant ainsi sa position dans un État jusqu’alors dominé par le Congrès.

La performance du Congrès dans les sondages partiels dans l’Uttar Pradesh (dans deux sièges, il a obtenu moins de deux pour cent des voix) Odisha et Meghalaya a été lamentable. L’allié du BJP Apna Dal (Sonelal) a remporté les deux sièges UP ; le Biju Janata Dal et le Parti national du peuple ont conservé leur suprématie à Odisha et Meghalaya.

Le BJP, tout en perdant le Karnataka, a démontré son emprise sur l’Uttar Pradesh, avec une victoire écrasante dans les sondages locaux dans le plus grand État de l’Inde. Ni Narendra Modi ni Amit Shah n’ont passé de temps dans UP. Le charisme et la performance du ministre en chef Yogi Adityanath ont fonctionné. Le point à retenir de UP est que Modi et Shah peuvent compter sur un chef d’État fort là où il en existe un. Comme Yogi Adityanath, Himanta Biswa Sarma en Assam est devenu le visage vainqueur des élections du BJP. Ainsi, des chefs d’État comme Vasundhara Raje au Rajasthan et Shivraj Singh Chouhan au Madhya Pradesh (tous deux étaient des contemporains de Narendra Modi en tant que ministres en chef) pourraient avoir une marge de manœuvre lors des élections dans leurs États plus tard cette année.

L’éclipse de BS Yediyurappa au Karnataka restera dans l’esprit des stratèges du BJP. Modi et Shah n’ont pas pu récupérer le terrain perdu par Basavaraj Bommai. Ils ont aidé à garantir qu’une éventuelle déroute se limitait à une défaite au Karnataka. Le BJP devra peut-être revoir l’idée d’expérimenter avec des gens comme Jairam Thakur (Himachal Pradesh), Raghubar Das (Jharkhand), Manoharlal Khattar (Haryana) ou Devendra Fadnavis (Maharashtra).

Le parachutage du leadership dans un État, à la manière du Congrès, n’est peut-être pas le meilleur modèle pour un parti national dynamique. Un leader issu de la base, le meilleur exemple étant Narendra Modi lui-même, est le modèle de leadership souhaité.

Pour Mallikarjun Kharge, le vétéran du Karnataka qui dirige le Congrès, les résultats sont un coup de pouce. Il a montré sa portée parmi les partis d’opposition non-BJP lors de réunions convoquées par lui en tant que chef de l’opposition à Rajya Sabha lors de la session budgétaire perturbée du parlement. Le chef du Congrès du Karnataka, DK Shivakumar, s’est effondré en s’adressant aux médias alors que les résultats affluaient. En pleurant, il a rappelé comment Sonia Gandhi lui avait rendu visite alors qu’il était emprisonné à la prison Tihar de Delhi. (La brève campagne de Sonia Gandhi malgré sa mauvaise santé a également aidé).

Un examen de la victoire du Congrès au Karnataka ne peut ignorer la campagne de Priyanka Gandhi Vadra, qui a copié la méthodologie de sa grand-mère tout en s’adressant aux femmes et aux jeunes électeurs. Sa campagne, qui mettait en lumière les cinq garanties du parti — Yuva Nidhi : Assistance; Anna Bhagya : Subsistance; Gruha Jyothi : Abordabilité ; Uchita Prayana : Accessibilité; Gruha Lakshmi : Empowerment – a touché une corde sensible. Elle a souligné que l’engagement aiderait ceux qui ont souffert sous la « Commission Sarkara à 40% » du BJP. Sa méthode de campagne, qui ne s’est jamais rapprochée de la campagne de type troll de Rahul Gandhi, semblait plus efficace. Après le Karnataka, lors d’un éventuel remaniement du Congrès, Priyanka pourrait jouer un rôle plus proactif au sein du parti.

(Shubhabrata Bhattacharya est un rédacteur en chef à la retraite et un commentateur des affaires publiques.)

Avis de non-responsabilité : il s’agit des opinions personnelles de l’auteur.