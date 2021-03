Wow, regardez Bill Belichick. Dans les heures qui ont suivi la période de «falsification légale» qui s’est ouverte lundi, aucune équipe n’est sortie en tirant comme les Patriots de la Nouvelle-Angleterre.

Bien sûr, ils en avaient besoin après avoir subi la première saison perdante de la franchise (7-9) en deux décennies… qui coïncidait avec le départ de Tom Brady. Regarde ça. Tom Brady, nouveau champion du Super Bowl.

Belichick a répondu à la manière de March Madness (version NFL) en concluant des accords pour décharger des tas de liquidités de Robert Kraft sur plusieurs agents libres, qui peuvent être signés officiellement mercredi, qui répondaient à certains besoins clés.

Découvrez le transport:

Matthew Judon, l’ancien pass-rusher des Ravens dont ils avaient cruellement besoin: quatre ans, 56 millions de dollars.

Jonnu Smith, l’ancien bout serré des Titans qui peut fournir la menace intermédiaire qu’ils ont manquée depuis le service de Gronk: quatre ans, 50 millions de dollars.

Jalen Mills, un ex-Eagle pour un secondaire déjà talentueux, prouvant que vous ne pouvez jamais en avoir assez sur les gars: quatre ans, 24 millions de dollars.

Davon Goldchaux, un tacle du nez via Miami pour aider à consolider une course D qui avait raté un battement: deux ans, 16 millions de dollars.

Nelson Agholor, apportant la présence comme une menace profonde tout en se défaisant des Raiders: deux ans, 26 millions de dollars.

Quelle éclaboussure. C’est ce qui se passe lorsque vous vous dirigez vers la nouvelle année de la NFL avec plus de 70 millions de dollars disponibles sous le plafond salarial de 182,5 millions de dollars – une catégorie tellement inhabituelle pour les Patriots de se classer parmi les leaders de la ligue. Et vous savez juste que Belichick a dû être vexé à un niveau pour rater les séries éliminatoires pour la première fois en 12 ans, seulement pour voir TB12 dans le cercle des vainqueurs du Super Bowl 55.

Message: Les jus de compétition sont toujours chauds. Belichick a quelque chose à prouver. Comme toujours.

Maintenant pomper les freins. Mieux, oui. Et lorsqu’ils sont ajoutés au retour prévu de plusieurs joueurs qui se sont retirés en 2020, notamment le secondeur Dont’a Hightower, et à une réunion avec le plaqueur récemment acquis Trent Brown, ils évoluent dans la bonne direction avec plus de pièces pour l’entraîneur le plus ingénieux de la NFL. travailler avec. Mais ce n’est pas le moment de déclarer que Belichick est destiné à une autre course du Super Bowl. La prudence est dans les petits caractères de ces contrats, qui, selon ESPN, comprenaient plus de 81 millions de dollars en argent garanti.

Belichick, et même Nike, son adorable chien d’hélice, conviendraient sans aucun doute que les championnats sont à peine gagnés en mars.

Demandez à Dan Snyder, le propriétaire assiégé de l’équipe de football de Washington qui a remporté sa juste part de championnats sur papier au printemps… mais qui n’a jamais rien gagné en janvier.

Autant les Patriots ont livré une explosion d’optimisme, autant vous pouvez lancer les grandes questions dans le vent avec ceci: peuvent-ils gagner gros avec Cam Newton?

La Nouvelle-Angleterre a ré-signé Newton pour un contrat d’un an de 5 millions de dollars la semaine dernière (qui pourrait passer à 14 millions de dollars avec des incitatifs) qui démontrait la conviction de Belichick que aussi mauvais que Newton était parfois – et après toutes ces années à regarder Brady se retirer. les W à l’arrivée – il en a vu assez pour essayer à nouveau avec Newton.

La chute de la Nouvelle-Angleterre la saison dernière n’était guère que sur Newton (huit passes TD, 10 choix), qui n’a rejoint l’équipe que l’été dernier, quelques semaines seulement avant l’ouverture du camp d’entraînement, et leur a au moins donné une bien meilleure chance de gagner que le démarreur «projeté» non prouvé, Jarrett Stidham. Maintenant, l’ancien MVP de la NFL aura une intersaison complète avec Belichick et le coordinateur O Josh McDaniel. Ils sont mis au défi de mieux adapter l’attaque autour du quart-arrière qui ne possède pas la précision de Brady mais qui apporte cet élément spécial comme une menace multidimensionnelle.

Nous verrons à quel point Newton coule mieux en 2021. Surtout s’il reste en bonne santé. Pourtant, la mise en garde inclut la nécessité de fournir à Newton un soutien que Brady n’a pas toujours eu au cours de ses dernières années en Nouvelle-Angleterre – des récepteurs de jeu et une solide protection de la ligne O.

C’est pourquoi la signature de Smith, qui a attrapé huit touchés la saison dernière à sa meilleure année avec les Titans (41 attrapés, 448 verges), se profile comme un coup d’État potentiel. Belichick vient peut-être d’acheter une couverture de sécurité à Newton. Et avec l’argent du plafond toujours en main, Agholor ne sera probablement pas le seul ajout d’un vaste bassin de récepteurs.

Là encore, alors que les Patriots ont marqué quelques succès majeurs dans l’acquisition de vétérans de l’impact au fil des ans, – l’actuel coin star Stephone Gilmore rejoint une formation historique qui comprend Rodney Harrison, Darrelle Revis, Corey Dillon et Junior Seau – ils ont également eu leur high -les misses de profil. Vous vous souvenez d’Adalius Thomas? Ils n’ont jamais non plus eu l’impact escompté de la part d’Albert Haynesworth, Roosevelt Colvin et Chad Brown. Et en ce qui concerne les récepteurs, ce dont ils ont besoin maintenant, les bustes sont mieux représentés par Ocho Cinco. Et nous ne parlons pas de bustes du Temple de la renommée.

Il n’y a aucune garantie. Eh bien, sauf pour les dollars garantis. Payer une valeur haut de gamme pour des agents libres est souvent une telle merde… ou une recette pour un désastre.

À moins, bien sûr, que vous ne veniez d’une nouvelle victoire au Super Bowl comme les Bucs, qui ont dépensé beaucoup pour garder les secondeurs Shaquil Barrett et Lavonte David hors du marché tandis que la star de la franchise a éliminé Chris Godwin. Garder le groupe ensemble, comme Brady l’a dit, pour faire une autre course semble être de l’argent mieux dépensé parce que le talent éprouvé est déjà intégré dans le flux.

Dans le cas de la Nouvelle-Angleterre, l’argent dépensé reflète l’urgence – ou le désespoir – de redevenir un candidat dans une nouvelle ère.