Jared Porter a coûté sa vie à quelqu’un.

Il est donc juste qu’il perde maintenant le sien.

Un rapport ESPN surprenant et écoeurant lundi soir a détaillé le harcèlement prolongé de Porter contre un journaliste au cours de deux mois en 2016, y compris une série de 62 messages texte sans réponse aboutissant à une photo d’un pénis.

La séquence s’est produite lorsque Porter était directeur du dépistage professionnel pour les Cubs de Chicago, et Porter a depuis grimpé deux autres échelons sur l’échelle de direction du baseball, battant un peloton solide le mois dernier pour gagner le poste de directeur général des Mets de New York.

Avec le nouveau propriétaire Steve Cohen assis sur 14 milliards de dollars de richesse et le président du club Sandy Alderson offrant une marge de manœuvre et la sagesse de décennies dans le jeu, c’était le meilleur concert disponible dans le baseball.

Et si les Mets ont le moindre sens de la convenance, ce ne sera plus celui de Porter au moment où vous aurez la chance de lire ceci.

Cela va au-delà de l’incapacité de tout fan des Mets qui se respecte à soutenir le club avec Porter en tant que chef des opérations de baseball face au public, bien que cela ne soit pas écarté.

Il s’agit de répudier le comportement prédateur, d’un homme adulte approchant de 40 ans s’attaquant à un journaliste étranger pour lequel l’anglais était une deuxième langue, qui, après une première réunion, a rencontré ses ouvertures agressives avec silence.

La femme, a rapporté ESPN, a finalement quitté le journalisme et est retournée dans son pays d’origine, un rêve américain brisé par le fléau de la masculinité toxique et des privilèges.

Ce n’est qu’après avoir quitté le journalisme, en grande partie grâce aux actions de Porter, qu’elle s’est sentie à l’aise de devenir publique. Le barrage de textes obtenus par ESPN est une affaire de cauchemars, passant rapidement d’un homme rejeté qui ne peut pas faire allusion à un blitz agressif et incessant, incitant à un moment donné la femme à se cacher de peur de rencontrer Porter alors que les deux étaient à Wrigley Field un jour.

Trois mois plus tard, les Cubs ont remporté la Série mondiale et Porter a grimpé plus haut, prenant un poste de directeur général adjoint avec les Diamondbacks de l’Arizona.

Porter, 41 ans, a évolué méthodiquement et facilement dans l’industrie, ce qui témoigne de son sens aigu du baseball et, comme plusieurs de ses anciens collègues l’ont attesté, d’une approche réfléchie, collaborative et inclusive de son travail. «Une compassion pour les gens», a déclaré l’un de ses anciens collègues.

Le fil du texte suggère une autre dimension que l’industrie du baseball ignorait ou ignorait.

Désormais, sa simple présence déclenchera pour les femmes qui travaillent dans l’industrie ou qui la couvrent ou qui se considèrent comme une fan. Cela seul est disqualifiant.

Qu’il s’agisse ou non d’un incident ponctuel, Porter fait face à un jugement personnel. J’espère qu’il pourra obtenir toute l’aide dont il aura besoin.

Mais peu auront l’estomac pour une tournée de rédemption. Et dans une industrie qui a vu la première femme rejoindre les rangs de GM en novembre dernier et voit un nombre croissant de femmes occuper des fonctions d’entraîneur, de dépistage et de front-office, il incombe à l’industrie de s’assurer qu’elles se sentent en sécurité pour faire leur travail.

C’est la raison pour laquelle Porter doit y aller plus que tout. Il est malheureux pour lui de perdre définitivement la passion de sa vie.

C’est aussi un prix relativement modique à payer pour le traumatisme qu’il a infligé.