Opinion : Les luttes entre Gustavo Petro et les médias colombiens attisent le populisme

En cette période de turbulences en Amérique latine, où les vents du populisme et de l’autoritarisme soufflent fort du nord au sud, il est de plus en plus urgent de renforcer les valeurs intrinsèques de la démocratie. Dans le tourbillon actuel, alors que les gouvernements régionaux de gauche et de droite s’attaquent à la liberté des médias, il est obligatoire de se demander si nous pouvons inverser cette tendance régionale.

Il y a quelques semaines, je me suis rendu à Bogotá, la capitale de la Colombie, dans le cadre d’un programme d’échange promu par le Centre international des journalistes (ICFJ)basé à Washington, DC Au cours de ce voyage d’étude, j’ai visité différents médias, traditionnels et alternatifs, ce qui m’a permis de découvrir leur travail et les défis auxquels ils sont confrontés.

En Amérique latine, la liberté de la presse connaît un effondrement progressif. Il suffit de regarder le rapport récentt de l’organisation parisienne Reporters sans frontières (RSF). En 2023, selon RSF, seuls quelques pays d’Amérique latine, dont le Costa Rica, l’Argentine, le Belize, l’Uruguay et la République dominicaine, figurent parmi les 52 premiers pays où la presse ne subit pas de restrictions et d’attaques significatives.

Dans les pays où la démocratie s’érode, les acteurs qui contrôlent l’État imposent leurs discours égoïstes. Et les journalistes qui contestent ces récits, qui enquêtent et examinent d’un œil critique les actions du gouvernement, sont considérés comme des ennemis, à l’image de Donald Trump qui a diabolisé les grands médias américains.

Ce type d’environnement hostile a poussé 93 journalistes nicaraguayens à s’exiler rien qu’en 2022, et un total de 178 depuis 2018. Treize journalistes guatémaltèques ont suivi le même chemin ; le célèbre journaliste et directeur du journal indépendant El Periódico, José Rubén Zamora, a été condamné au début de cette année à six ans de prison pour des accusations présumées de blanchiment d’argent qu’il a niées et que des groupes de défense des droits de l’homme ont dénoncées comme frauduleuses. Depuis sa création en 1996, ce média a révélé la corruption généralisée au Guatemala. Sa dernière édition numérique date du 15 mai.

« Les journalistes vivent dans un état permanent de menaces et d’intimidation », a déclaré la journaliste guatémaltèque Julia Corado. média international.

Durant le mandat de Nayib Bukele, président du Salvador, il a été rapporté que plus de 10 journalistes se seraient exilés. En 2022, 125 agressions ont eu lieu contre des journalistes salvadoriens, tandis que un journaliste communautaire a été emprisonné pendant 11 moisaccusé d’associations illicites, une détention survenue dans le cadre du régime « d’urgence » mis en place par Bukele en mars 2022. Ces mesures ont abouti à ce que les groupes de défense des droits humains considèrent comme arrestations arbitraires et violations des droits humains. Plus de 70 000 Salvadoriens ont été arrêtés et emprisonnés, dont de nombreux innocents, prétendument parce qu’ils étaient membres de gangs.

En 2022, 13 journalistes mexicains et 7 haïtiens ont été assassinés, ce qui en fait les pays les plus dangereux pour pratiquer le journalisme, selon le suivi effectué par le Comité pour la protection des journalistes (CPJ)basé à New York.

En Colombie, m’a-t-on dit lors de ma visite, les médias sont confrontés à des réalités opposées. Dans la capitale nationale, il n’y a pratiquement aucune censure ni menace contre les médias.

« Ici, la presse est forte, nous avons de très bons journalistes dans tous les médias. La presse impose son agenda », Daniel Pacheco, rédacteur en chef du site d’information numérique La Silla Vaciam’a dit sans ambages en discutant des conditions d’oppression au Salvador, au Guatemala et au Nicaragua.

Cependant, les médias régionaux colombiens sont confrontés à de nombreuses pressions, selon le Fondation pour la liberté de la presse (FLIP), basé à Bogota. Au cours des quatre dernières années, la FLIP a recensé en moyenne 200 menaces contre des journalistes par an, un nombre en constante augmentation. En 2022, 218 menaces, huit cas de journalistes contraints à l’exil, 20 agressions physiques, 84 incidents de harcèlement et deux assassinats de journalistes ont eu lieu dans les provinces de Cordoue et de Nariño.

Ce qui se passe sur le territoire colombien est alarmant, dans un contexte de tensions croissantes entre le président de la République de gauche, Gustavo Petro, et les médias nationaux. Nicolas Petro, fils du président colombien, a été arrêté le 29 juillet et accusé de blanchiment d’argent et d’enrichissement illicite, accusations qu’il nie. Son ex-femme, Daysuris Vásquez, a également été arrêtée. Le bureau du procureur général colombien a enquêté sur cette affaire après que Vásquez ait accusé Nicolás, dans une interview accordée à un magazine, d’avoir reçu 1 000 millions de pesos (250 000 dollars) pour la campagne présidentielle de son père qui n’ont pas été signalés. Les médias colombiens ont rapporté que les fonds auraient Ils viennent de l’ancien trafiquant de drogue Santander Lopesierra et l’homme d’affaires Alfonso Hilsaca, qui aurait financé des groupes illégaux et a été emprisonné à deux reprises.

Deux semaines plus tard, un média signalé qu’un trafiquant de drogue a organisé une fête pour soutenir la candidature de Petro. Le président a qualifié cette enquête, documentée par le journaliste Ricardo Calderón, de « calomnieuse » et de « fausse information ». dans les messages qu’il a publiés sur le réseau social X, anciennement appelé Twitter. Calderón est un journaliste d’investigation chevronné qui, au cours des 25 dernières années, a révélé des affaires très médiatisées telles que la police écoute aux portes sous l’administration d’Álvaro Uribe. Il a également rendu compte du privilèges des militaires au centre de détention de Tolemaida pendant le mandat de Juan Manuel Santos, pour n’en citer que quelques-uns.

Au moins certains Colombiens approuvent la couverture médiatique agressive. « C’est bien ce que font les médias, grâce à leur travail journalistique, ils ont arrêté le fils de Petro », m’a dit une femme par un après-midi frais au nord de Bogotá.

Avant d’accéder au pouvoir, le 7 août 2022, Petro a commencé à utiliser Twitter très activement pour faire des annonces et émettre des positions sur les questions d’actualité en Colombie. Mais en tant que président, il a utilisé les réseaux sociaux pour interroger la presse. Rien qu’en janvier 2023, il a fait environ 34 références à neuf médias différents.

« La fréquence avec laquelle le président conteste la presse suggère une stratégie pour positionner son récit et son agenda sur les réseaux. De même, il entend semer le doute devant le public sur l’aptitude des médias à faire leur travail », a déploré le FLIP.

Pedro Viveros, analyste politique et chroniqueur pour le journal L’Espectateur, a déclaré que le comportement de Petro correspond à celui d’un leader populiste.

«Quand un homme politique est populiste, la première chose qu’il fait est de s’en prendre aux médias, c’est ainsi qu’ils garantissent une audience. Si le président se bat avec les médias, son groupe politique, sa masse de partisans, finiront par le suivre, ce qui représente près de la moitié du pays », a déclaré Viveros dans une interview aux médias locaux.

Abélardo Gómezprofesseur d’université et rédacteur général du portail d’information La Cola de Rata, un site de média numérique indépendant dédié depuis 2011 aux enquêtes régionales, estime que cet affrontement entre le président et la presse est un combat qui « fera de nombreuses victimes ». En même temps, il souligne que les médias colombiens qui enquêtent sur le président sont ceux qui représentent traditionnellement les intérêts des groupes économiques les plus riches.

« Pourquoi maintenant et pas il y a cinq ans ? Parce qu’il est un président de gauche et qu’il remet ouvertement en question les pouvoirs économiques qui sont les véritables pouvoirs en Colombie ? Gómez me l’a dit lors d’un entretien téléphonique. « Petro s’oppose aux pouvoirs traditionnels. »

Ce conflit porte à la fois atteinte à la liberté de la presse et affaiblit le président.

Des comptes automatisés de réseaux sociaux sont également utilisés pour attaquer les médias colombiens, en diffusant des publications qui semblent être coordonnées avec la coalition gouvernementale de partis politiques. Au cours de la semaine du 13 au 21 août, des hashtags tels que #CaracolMiente, #SemanaMiente, #ElCololombianoMiente, #RCNMiente et #ElTiempoMiente étaient à la mode sur X, Tik Tok, Instagram et VK (Facebook russe). Ces tags ont été mentionnés 3,1 millions de fois au cours de cette période, selon le suivi.

Les attaques politiques contre les médias s’inscrivent dans une stratégie de diffusion de fausses informations, explique Raúl Hinojosa, professeur de sciences politiques à l’UCLA. Donald Trump et d’autres dirigeants populistes ont utilisé cette stratégie conditionner les partisans à accepter tous les récits qu’on leur raconte.

« Les dirigeants populistes tentent de rompre le dialogue critique », a déclaré Hinojosa. «Nous ne pouvons pas oublier que Trump a inventé le concept de ‘fake news’ et qu’il l’a fait en sachant qu’il était le principal menteur.»

À mesure que la désinformation se répand et que le culte des dirigeants s’accroît, l’une des conséquences est que les citoyens s’intéressent moins à la démocratie. En Amérique latine, selon les dernières Rapport du Latinobaromètreseulement 48 % de la population soutient la démocratie, soit une réduction de 15 % par rapport à 2010, où le soutien à la démocratie était de 63 %.

« Il est très difficile d’avoir une société dotée d’une démocratie saine si cette société ne jouit pas de la liberté de la presse », déclare Carolina Jiménez, directrice du Bureau de Washington pour les affaires latino-américaines (WOLA). « J’aimerais voir les présidents du Mexique, de la Colombie et du Venezuela parler de l’importance pour la presse d’agir dans un environnement sans violence et avec toutes les garanties. »

Cette aspiration est transcendantale. Dans le contexte régional actuel, il est urgent de renforcer la démocratie ne pas permettre la création d’incubateurs où sont formés des apprentis populistes.

Et plus que jamais, les journalistes sont nécessaires pour surveiller le pouvoir. Comme l’a dit Javier Darío Restrepo, qui était professeur d’éthique journalistique à l’Université Fondation Gabofondée par l’auteur et journaliste colombien Gabriel García Márquez, lauréat du prix Nobel, déclare : « Il est du devoir du journaliste de protéger ses lecteurs ou destinataires de la tromperie du pouvoir ».