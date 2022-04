Opinion : Les inquiétudes liées à l’inflation pousseront-elles les Américains vers l’autoritarisme au détriment de l’économie ?

Regardez les nouvelles chaque jour, ou chaque heure de la journée dans notre culture de surveillance des nouvelles par câble, et vous verrez des reportages constants sur deux histoires clés qui sembleraient être en contradiction l’une avec l’autre, soulevant des questions déroutantes quant à l’état et le contenu des mentalités des électeurs américains lorsqu’il s’agit d’évaluer leurs intérêts et de déterminer leurs priorités à l’approche des élections de mi-mandat de 2022 en novembre.

D’une part, chaque jour d’actualité – encore une fois, même chaque heure d’actualité – semble apporter de nouvelles révélations sur la mesure de plus en plus vaste dans laquelle les membres du GOP ont été impliqués dans la tentative de renverser les résultats des élections de 2020, à la fois par des machinations politiques qui ont entravé la certification des votes électoraux et semé le doute sur la légitimité de l’élection et en encourageant consciemment et stratégiquement les violences du 6 janvier.

Et nous savons que ces efforts ne se sont pas arrêtés. Une bonne partie du GOP continue de colporter des mensonges sur le vol des élections, et nous avons vu des États dotés de législatures dirigées par les républicains adopter des lois sur la suppression des électeurs et d’autres lois électorales, comme nous le voyons en Géorgie, qui permettraient en fait aux législatures des États de rejeter vote populaire de l’électorat et déterminer quels candidats entreront en fonction.

En bref, des reportages répétés alertent les Américains sur le fait que le GOP n’a aucun intérêt à adhérer ou à maintenir les normes et les structures de la démocratie, mais cherche plutôt à les renverser dans leur quête pour obtenir et maintenir le pouvoir politique à tout prix – dans d’autres mots, dans leur quête pour installer un gouvernement autoritaire anti-démocratique aux États-Unis.

L’autre histoire qui domine les cycles d’actualités récents, qui, selon vous, représenterait une sorte de contre-courant des efforts du GOP pour détruire la démocratie, est celle des cotes d’approbation défaillantes de Biden, qui sont restées embourbées dans la zone des 40 %. L’histoire des cotes d’approbation de Biden a bien sûr tendance à être associée à des histoires de la flambée de l’inflation qui frappe assez durement les portefeuilles des Américains ces jours-ci.

En raison de ces notes et parce que les électeurs, à juste titre ou non, ont tendance à blâmer l’administration en place pour les problèmes d’inflation, les experts et les sondeurs, s’appuyant sur l’histoire, prédisent en grande partie des problèmes pour les démocrates lors des élections de mi-mandat de novembre, prévoyant une perte de contrôle potentielle pour le Démocrates de la Chambre des représentants et du Sénat.

Donc, en bref, la poussée d’inflation, que la plupart des experts et des économistes reconnaissent n’est pas la faute de Biden et quelque chose sur lequel il a peu de contrôle, pousse potentiellement les Américains vers le GOP, vers l’autoritarisme, même s’il y a peu de preuves que les républicains ont un plan pour aider, ou même tout intérêt à aborder, les luttes économiques de la majorité américaine.

En effet, si nous étudions ne serait-ce que l’histoire récente des efforts du GOP pour répondre aux besoins économiques des Américains en difficulté, nous pouvons voir assez clairement comment leurs tendances et politiques autocratiques servent les intérêts des Américains les plus riches et des grandes entreprises au détriment de la famille active américaine moyenne.

Après que Trump et le GOP ont adopté une réduction d’impôt de 1,5 billion de dollars qui a largement profité aux Américains les plus riches et fourni des dizaines de milliards de réductions d’impôts à des sociétés telles que Wells Fargo et At&T, qui ont encore licencié des milliers de travailleurs, le chef du GOP, le sénateur Mitch McConnell et d’autres alors s’est retourné et a appelé à des coupes dans l’assurance-maladie et la sécurité sociale, alors que les revenus du gouvernement diminuaient et que les déficits augmentaient en raison des réductions d’impôts de Trump, qui ont exacerbé la redistribution de la richesse vers les plus riches et n’ont fait que peu ou rien pour renforcer la sécurité économique de la majorité américaine.

Et, bien sûr, alors que les républicains ont aidé à adopter la loi CARES en mars 2020, la première législation à apporter un soulagement aux Américains alors que la pandémie frappait l’économie, ce projet de loi a de nouveau acheminé des dizaines de milliards de dollars vers les riches Américains plutôt que de cibler ceux en réalité avoir besoin.

Et les républicains, bien sûr, ont refusé de soutenir de quelque manière que ce soit, de façonner ou de former l’American Rescue Plan Act que les démocrates ont adopté en mars 2021 alors que les Américains souffraient et luttaient toujours à cause de la pandémie. Les républicains s’en fichaient.

Et, bien sûr, rappelons-nous qu’aucun républicain ne soutient le plan Build Back Better du président Biden qui réduirait définitivement et considérablement le coût de la vie des familles de travailleurs américains en fournissant un soutien pour la garde des enfants, en réduisant les coûts des médicaments sur ordonnance, en rendant les soins de santé plus abordables, soutenir l’innovation économique et la création d’emplois syndiqués bien rémunérés, et plus encore.

Ainsi, alors que les Américains peuvent flirter avec l’autoritarisme de droite, pensant que le GOP offre une alternative ou une solution viable à leurs problèmes économiques, il semblerait sage de se souvenir de cette histoire récente et de reconnaître que les États autocratiques n’ont généralement pas servi les intérêts politiques et économiques. de la majorité.

Si l’on veut une économie au service du peuple, on veut avant tout une démocratie solide, un gouvernement du peuple, par et POUR le peuple.

Même, en effet surtout, si l’on adopte la position que « c’est l’économie, stupide », nous devons également reconnaître la nécessité d’une économie démocratiquement organisée conçue pour bénéficier et répondre aux besoins de tous les Américains. Nous nous souvenons tous des moments où l’économie était censée bourdonner et le marché boursier monter en flèche alors même que les inégalités économiques s’aggravaient et que la pauvreté augmentait. Le mandat présidentiel de Trump en est un exemple.

Donc, ce que nous devons reconnaître, c’est qu’en fait, « c’est la démocratie, stupide », si les Américains veulent renforcer leur situation économique, leur bien-être et leurs perspectives.

Le moyen le plus sûr de garantir une économie forte qui fonctionne pour la majorité des Américains est de soutenir – et de voter – pour la démocratie, et non pour l’autocratie de droite, où les experts et les sondeurs insistent sur le fait que les Américains apportent leur soutien alors que nous nous dirigeons vers le mi-mandat de 2022 élections de novembre.