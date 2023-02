OPINION : Les impôts élevés sur le revenu rendent la Colombie-Britannique moins attrayante et moins productive

Au cours des cinq dernières années, le gouvernement de la Colombie-Britannique a augmenté les impôts des personnes les mieux rémunérées de la province, notamment les médecins, les entrepreneurs et les propriétaires d’entreprise. Alors que ces augmentations d’impôts étaient censées générer plus de revenus pour Victoria afin de fournir des services publics, elles ont simplement rendu la province moins attrayante pour les personnes à revenu élevé et n’ont probablement pas fait grand-chose pour générer plus de revenus.

Voici ce qui s’est passé. De 2018 à 2020, avec deux hausses d’impôt distinctes, le gouvernement Horgan a augmenté le taux d’imposition le plus élevé sur le revenu des particuliers de la Colombie-Britannique de 14,7 % à 20,5 %.

De plus, en 2016, le gouvernement Trudeau a augmenté le taux d’imposition fédéral le plus élevé de quatre points de pourcentage. Par conséquent, le taux d’imposition le plus élevé de la Colombie-Britannique est passé de 43,7 % en 2015 à 53,5 % aujourd’hui.

Alors, quel est le résultat ? Comment ces hausses d’impôt ont-elles affecté les Britanno-Colombiens?

Premièrement, ils réduisent les incitations à une activité économique productive supplémentaire, ce qui sape la croissance économique à long terme. Considère ceci. En 2015, avant les hausses d’impôt provinciales et fédérales, pour augmenter leur salaire net de 100 $, les Britanno-Colombiens assujettis au taux marginal d’imposition le plus élevé devaient gagner 178 $ de plus comparativement à 215 $ aujourd’hui.

En plus d’affaiblir les incitations au travail et à la production pour les personnes qui vivent et travaillent déjà dans la province, des taux d’imposition aussi élevés font qu’il est plus difficile pour la Colombie-Britannique d’attirer des travailleurs mobiles hautement qualifiés qui ont beaucoup de choix quant à leur lieu de résidence.

Bien sûr, les impôts ne sont pas le seul facteur qui détermine où les gens choisissent de vivre, mais pour les personnes à revenu élevé qui voient une grande partie de leur revenu imposé à ce taux, les taux d’imposition élevés rendent la Colombie-Britannique moins attrayante par rapport à d’autres juridictions, y compris les États américains. avec des taux d’imposition beaucoup plus bas. Dans la course mondiale pour attirer et retenir les médecins ou les propriétaires d’entreprise qui alimentent l’économie et créent des emplois, la politique fiscale est essentielle.

En fait, à 53,5 %, la Colombie-Britannique a maintenant le quatrième taux d’imposition le plus élevé sur le revenu des particuliers au Canada et aux États-Unis. Les taux marginaux les plus élevés dans les États voisins de l’Alaska et de Washington sont inférieurs de 16,5 points de pourcentage à ceux de la Colombie-Britannique, car ni l’un ni l’autre n’a d’impôt sur le revenu des particuliers au niveau de l’État.

Deuxièmement, il n’est même pas clair que les taux d’imposition élevés de la Colombie-Britannique atteignent l’objectif déclaré de générer de nouvelles recettes gouvernementales substantielles.

Pourquoi?

Parce que des taux d’imposition élevés réduisent les incitations à la production et freinent la croissance économique, ce qui réduit la taille de l’assiette fiscale sous-jacente. Ceci, à son tour, peut saper l’objectif de générer davantage de revenus. En effet, un nombre croissant de preuves suggèrent que les récentes augmentations d’impôts provinciaux et fédéraux au Canada ne rapportent pas beaucoup plus d’argent aux gouvernements. En d’autres termes, les gouvernements ont créé des difficultés économiques pour peu ou pas de gain.

Si le nouveau gouvernement Eby veut améliorer la croissance économique et rendre la province plus attrayante pour les travailleurs qualifiés, il devrait réduire les impôts sur le revenu des particuliers les plus élevés pour les Britanno-Colombiens.

Ben Eisen et Jake Fuss sont économistes au Fraser Institute.