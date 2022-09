Opinion : Les entreprises américaines s’engagent à embaucher des réfugiés. D’autres devraient suivre

“Ils nous tiraient dans le dos… nous disant d’arrêter. Mais nous ne nous sommes pas arrêtés”, nous a dit Kabir. Lui et sa famille ont été parmi les plus chanceux – ils sont quatre des plus de 76 000 Afghans qui ont été évacués vers les États-Unis après la chute de Kaboul l’année dernière.

Les agences de réinstallation ont entrepris des efforts herculéens pour aider les Afghans comme Kabir et sa famille à trouver un logement, à inscrire les enfants à l’école et à dispenser une formation en anglais. Ils ont été rejoints par des églises locales, des groupes communautaires et des familles du Texas à la Californie en passant par la Virginie, ouvrant leurs bras de manière inspirante à leurs nouveaux voisins.

Mais l’étape la plus importante dans le parcours d’un réfugié est de décrocher un emploi, et pourtant, beaucoup d’entre eux ont encore du mal à le faire. Ils pourraient manquer de maîtrise de l’anglais; avoir des curriculum vitae avec des expériences de travail, des certifications ou des noms d’entreprise qui ne sont pas familiers au personnel d’embauche ; ou font face à des difficultés de transport en raison du fait qu’ils n’ont pas de permis de conduire. Les entreprises doivent intensifier leurs efforts pour réduire les obstacles au travail des Afghans (et d’autres réfugiés) – à la fois pour fournir des emplois décents et pour offrir une échelle allant du travail d’entrée à des emplois qui reflètent leurs antécédents et leurs qualifications.

En fin de compte, les réfugiés veulent un coup de main, pas une aumône. L’obtention d’un travail décent est le moment où les réfugiés trouvent la dignité de subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille, et où ils peuvent commencer à s’enraciner dans leur nouvelle communauté.

Heureusement, depuis le début de cette année, la situation s’est améliorée, les entreprises se lançant dans des efforts particuliers pour embaucher des réfugiés. Chez Tent, une organisation mondiale à but non lucratif axée sur l’intégration des réfugiés dans l’économie et leurs nouvelles communautés, nous avons recruté plus de 100 grandes entreprises pour réduire les obstacles auxquels se heurtent les réfugiés qui tentent d’entrer sur le marché du travail américain. Pfizer a créé un portail dédié aux réfugiés de tous horizons pour s’assurer qu’ils ne négligent pas les CV de candidats qualifiés. Tyson Foods a embauché des interprètes en dari et en pashto dans certains sites pour aider les employés réfugiés afghans. Et Oneida Nation Enterprises a organisé des navettes pour les Afghans sans moyen de transport afin qu’ils puissent se rendre au travail et en revenir.

Grâce à des efforts comme ceux-ci, plusieurs milliers d’Afghans ont maintenant trouvé des emplois décents aux États-Unis, y compris à Kabir. Le 11 avril, il a commencé en tant qu’associé aux achats chez Pfizer. C’est un nouveau départ pour Kabir. Comme il le dit, “Maintenant, je reconstruis ma vie à partir du point zéro.”

Alors que le marché du travail tendu a contribué à ouvrir les employeurs à d’autres sources de talents, de nombreux dirigeants d’entreprise disent qu’ils ont également été impressionnés par le courage et la résilience des réfugiés. Les entreprises constatent également de première main que l’embauche de réfugiés est une bonne décision commerciale. Les données montrent que les réfugiés restent plus longtemps dans les entreprises, que les entreprises qui embauchent des réfugiés sont des employeurs plus attrayants dans tous les domaines et que les consommateurs sont plus susceptibles d’acheter auprès de marques qui embauchent des réfugiés.

Un an plus tard, nous estimons que plus de la moitié des réfugiés afghans à la recherche d’un emploi ont trouvé un emploi ; mais cela signifie qu’il reste encore beaucoup de travail à faire. De nombreuses autres entreprises doivent se mobiliser pour embaucher des réfugiés afghans, en faisant des investissements modestes pour surmonter les barrières linguistiques, de transport et autres. Et bien que les emplois de premier échelon dans des secteurs tels que l’hôtellerie, la restauration et la vente au détail soient absolument essentiels pour offrir aux réfugiés la possibilité de gagner leur vie, d’améliorer leur anglais et d’acquérir les compétences non techniques nécessaires pour naviguer sur le lieu de travail américain, ces emplois doivent être le début, pas l’aboutissement de leur parcours professionnel. Grâce au mentorat, à la formation et aux possibilités d’avancement professionnel, les entreprises doivent faire plus pour aider les Afghans à évoluer vers des emplois qui tirent le meilleur parti de leurs compétences.

Le Congrès a également un rôle énorme à jouer. Il devrait adopter de toute urgence l’Afghan Adjustment Act, qui offrirait aux évacués afghans une voie simplifiée vers un statut permanent aux États-Unis. Sans cette législation, de nombreux Afghans devront demander l’asile sur une base individuelle – une tâche ardue étant donné que beaucoup d’entre eux ont dû détruire les documents mêmes qui pouvaient prouver leurs demandes. De plus, avec un arriéré d’asile de près de 700 000 demandes, des milliers d’Afghans pourraient être laissés dans un vide prolongé pendant des années, mettant en danger leur capacité à conserver un emploi légal continu.

Malgré tout ce qui s’est passé, Kabir remercie le destin de l’avoir amené en Amérique. Nous ne pouvons pas le laisser tomber.