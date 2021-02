Opinion: Les commentaires dyspeptiques du président des Mariners, Kevin Mather, illustrent ce qui ne va pas avec la Major League Baseball

D’une manière étrange, le baseball peut en fin de compte devoir à Kevin Mather une dette de gratitude.

Rappelez-vous, ce n’est pas à cause de tout ce qu’il a accompli dans le jeu, où il a existé en grande partie en tant que cruncher de chiffres jusqu’à 2014, lorsqu’il a été promu président et chef de l’exploitation des Seattle Mariners.

Non, Mather a assuré son héritage non pas avec une embauche habile d’un directeur général ou une innovation qui change l’industrie, mais plutôt en passant devant une caméra Zoom pour 45 minutes de vérité lors d’une session avec le Bellevue Breakfast Rotary Club.

Considérez sa performance, capturée par un fan de Mariners aux yeux d’aigle, Pièce A pour ce qui ne va pas avec la Major League Baseball.

Et pensez à prendre ce que Mather a dit et fait dans sa carrière et à faire le contraire comme une feuille de route pour réparer le jeu.

Nous ne savons pas s’il y a un minimum de trois mimosas avant de régaler le Bellevue Breakfast Rotary Club, mais la franchise de Mather devant un public amical était un aperçu saisissant des hommes qui contrôlent les équipes que vous encouragez.

Dans le cas des Mariners, c’est un aficionado de golf de 58 ans avec un dédain pour les joueurs qui ne capitulent pas devant la direction, une série d’ethnocentrisme frisant le racisme et une histoire de comportement inapproprié au travail envers les femmes, selon plusieurs anciens employés. .

À une époque où le baseball cherche désespérément à amplifier ses stars actuelles et émergentes, voici la toute première chose que Mather avait à dire à propos de Julio Rodriguez, un espoir de champ de 20 ans:

«Il est bruyant. Son anglais n’est pas formidable.

À un moment où le jeu aime se vanter de sa distribution internationale de joueurs mais ne parvient pas à égaler la NBA et la NFL pour un attrait mondial, voici le point de vue de Mather sur les joueurs asiatiques, comme l’ancien lanceur des Mariner Hisashi Iwakuma, nécessitant des traducteurs:

«Quand il était joueur, nous payions Iwakuma X, mais nous devions également payer 75 000 $ par an pour avoir un interprète avec lui. Son anglais s’est soudainement amélioré, son anglais s’est amélioré quand on lui a dit ça!

En tant que dirigeant le plus haut gradé d’une équipe avec la plus longue sécheresse en séries éliminatoires dans les sports d’équipe nord-américains, Mather n’est pas aussi intéressé par le jeu des Mariners en octobre qu’il ne fait venir des agents libres quémander un emploi:

«Nous avons pris la position qu’il y a encore 180 agents libres là-bas le 5 février non signés, et tôt ou tard, ces joueurs vont tourner leur chapeau et venir chapeau à la main, à la recherche d’un contrat.

Et dans une industrie qui essaie au moins de faire semblant de ne pas supprimer artificiellement les salaires ou de faire des efforts de bonne foi pour aligner la meilleure liste possible, Mather a étonnamment admis dans plusieurs passages que les Mariners ont fait et feront exactement cela avec le voltigeur Jarred Kelenic et le lanceur. Logan Gilbert:

« Il n’y avait aucune chance que vous voyiez ces jeunes joueurs à T-Mobile Park », a déclaré Mather à propos de la saison 2020 modifiée par la pandémie au cours de laquelle les Mariners ont attribué des places précieuses dans leur pool de joueurs à plusieurs meilleurs espoirs, notant que « vous pourriez ‘ J’ai vu mon gros ventre dans le champ gauche »si l’équipe était à court de joueurs.

Quant à Gilbert?

«Vous ne le verrez pas le 1er avril», a déclaré Mather, faisant savoir au club Rotary de Bellevue Breakfast que le club volera de manière flagrante une année de service à Gilbert, même s’il affronte 50 frappeurs et les frappe tous dans la Ligue Cactus. .

C’est la même chose pour Kelenic, un voltigeur confiant et extrêmement talentueux, le genre de gars avec qui vous voudriez commercialiser, vendre quelques billets, gagner quelques matchs, espérons-le.

Mather? On dirait qu’il déteste le gars, pour aucune raison autre que le joueur de 21 ans avait l’estomac et, apparemment, la sécurité financière à court terme pour rejeter ce qui était sûrement un accord extrêmement favorable à l’équipe qui l’aurait lié à Seattle. bien dans ses années d’agent libre.

C’est une manœuvre inconvenante et de plus en plus populaire avec les équipes – plutôt que de laisser le talent déterminer si un enfant fait partie de la grande ligue, menacer de bannir les mineurs à moins que vous ne signiez plusieurs années d’agent libre.

Pire encore, Mather décrit cela comme une question de vertu, donnant au joueur de premier but Evan White une tape dans la tête pour avoir accepté un accord lui garantissant 24 millions de dollars avant de jouer un match de championnat majeur, tout en fustigeant Kelenic pour l’avoir rejeté.

Peu importe que White était une perspective beaucoup moins vantée au moment de l’offre que Kelenic.

«J’aime Evan White», a déclaré Mather, quelques instants après avoir noté que White avait choisi de ne pas tenir compte des conseils du syndicat en signant l’accord. «C’est un gentil jeune homme, et il a fait le commentaire, il a dit:« J’ai (24 millions de dollars) garanti. Cela change la vie d’une personne. Je signe l’accord. Et si je suis bon et qu’ils choisissent mes options, j’aurai 55 millions de dollars garantis. Cela change la vie de ma famille, de mes petits-enfants. J’aime le jeune homme.

Quant à Kelenic?

Eh bien, la représentation par Mather de Kelenic osant «parier sur lui-même, comme il l’a dit», a tellement troublé l’un des membres bien nourris et curieux du Bellevue Breakfast Rotary Club qu’ils ont demandé à Mather si Kelenic était déjà en retrait.

Et cela en dit long sur l’industrie de base-ball de la Major League Baseball: un président d’un club de balle préférerait fustiger une jeune étoile montante au plus prestigieux rassemblement des appréciateurs du petit-déjeuner des organisations internationales de services. tout Bellevue, plutôt que de le promouvoir.

Cette minute-là, Mather peut exprimer son amour pour Kyle Seager, qu’il «lui a chuchoté qu’il allait probablement être un Mariner Hall of Famer», mais dans le souffle suivant, il est «probablement surpayé».

Le club Rotary de Bellevue Breakfast a probablement fait un signe de tête à cette déclaration, puisque Mather ne leur a pas non plus dit que Kyle Seager avait été payé 540100 $ en 2014, alors qu’il était All-Star et Gold Glover.

Et nous nous demandons pourquoi le syndicat ne fait pas confiance à la direction?

Pas quand ces clubs veulent jouer dans les deux sens – récolter la meilleure production au salaire minimum dans les premières années, tout en déplaçant les objectifs sur le libre arbitre et en attendant la surabondance de joueurs non signés pour des bonnes affaires plutôt que, vous savez, essayer de gagner de manière proactive.

Cela vous indique également que les équipes considèrent les offres comme celles de White – qu’elles se vendent comme «équitables» à un public comme le Club Rotary du petit déjeuner Bellevue – comme pratiquement sans risque. White a frappé .176 dans son premier goût des grandes ligues; Mather n’a pas l’air inquiet.

« Certains nous gagnerons, d’autres nous perdrons, mais nous allons essayer de faire signer trois ou quatre joueurs supplémentaires sur ces accords à long terme au cours des deux prochaines années », a-t-il déclaré à un public virtuel. languissant pour le bar à omelette.

Environ deux semaines se sont écoulées entre les commentaires de Mather et leur apparition publique, et il a été renversé, à la manière de Ted Cruz, à travers le cycle de nouvelles de dimanche. Rodriguez a tweeté son dégoût pour les remarques de Mather, qui non seulement étaient nuisibles, mais aussi, par plusieurs comptes, grossièrement inexact. À la fin de la journée, Mather avait concocté une déclaration s’excusant pour ses actes et notant qu’il faisait amende honorable avec les nombreuses personnes. «Je ferai tout ce qu’il faut», a-t-il dit, «pour réparer les dommages que j’ai causés à l’organisation des Mariners de Seattle.»

C’est drôle, cela ressemble énormément à sa déclaration de juillet 2018, après que les Mariners ont reconnu que Mather avait été nommé par deux employées dans des plaintes en milieu de travail. «Je m’engage à faire en sorte que chaque employé de Mariners se sente à l’aise et respecté, et puisse contribuer à notre succès à la fois sur le terrain et dans la communauté», a déclaré Mather dans un communiqué. «Pouvons-nous faire mieux? Bien sûr. »

Les plaintes ont été déposées en 2009 et 2010; clairement, ils n’ont pas empêché la promotion de Mather au poste de président de club en 2014.

Êtes-vous encore épuisé?

Additionnez tout cela et il est difficile d’imaginer que Mather survit à cela; il ne s’est guère distingué dans son rôle, avec son embauche de signature, le directeur général Jerry Dipoto, pour l’instant mieux connu comme le gars souvent écorché par les Rays de Tampa Bay sur le marché du commerce. Mather admet que le club est très peu susceptible de jouer en octobre de cette année, prolongeant la sécheresse des séries éliminatoires à 20 ans.

Pourtant, dans un sens plus large, est-ce vraiment important que Mather garde son emploi?

Certes, nous n’assimilerons pas les décisions de baseball potentiellement collusoires et supprimant la compétition avec du harcèlement sexuel. Pourtant, il est clair que l’industrie n’abandonnera aucun de ces comportements à moins d’être forcée.

Nous aimerions penser que les commentaires de Mather à un rassemblement de piliers de la communauté amoureux des crêpes marqueront un point d’inflexion dans le jeu – cette direction maladroite étouffe les opportunités de croissance et la capacité des fans à aimer vraiment les équipes pour lesquelles ils soutiennent.

Hélas, que Mather soit mis de côté maintenant, en grande pompe, ou plus tranquillement à l’avenir, les maux systémiques dans l’industrie continueront probablement.

Et c’est dommage, car rarement un cadre nous a montré aussi clairement ce qui doit être nettoyé.