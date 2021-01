Vivre à la limite est une chose. Gagner sans Patrick Mahomes, c’est carrément flirter avec le désastre.

Expirez, Nation des Chefs.

Il s’avère qu’avec le MVP en titre du Super Bowl éliminé dimanche des séries éliminatoires de la division de l’AFC à la suite d’une commotion cérébrale, le remplaçant Chad Henne l’avait couvert.

Ce n’est pas quelque chose sur lequel parier la maison. Mais dans le cas de Kansas City, c’était Henne ou briser ces visions d’une couronne répétée du Super Bowl.

Henne a réalisé deux jeux spectaculaires en un temps serré – et quelques autres avant cela – pour aider à remporter une victoire 22-17 contre les Browns de Cleveland qui permet à Kansas City de devenir la première équipe à accueillir le match du championnat de l’AFC pour une troisième saison consécutive.

Les Chiefs accueilleront les Buffalo Bills dimanche prochain au Arrowhead Stadium – où les quelques milliers de personnes présentes pour assister au dernier drame retenaient sûrement leur souffle pendant que Mahomes regardait l’arrivée depuis les vestiaires tout en étant évalué pour une blessure à la tête.

Le premier mot sur Mahomes est positif, mais son état est sans aucun doute le scénario dominant du match de championnat de l’AFC. L’entraîneur des Chiefs Andy Reid s’est entretenu avec Mahomes après le match et a indiqué que sa superstar avait passé les tests préliminaires suite à une blessure causée par un coup à l’arrière de la tête.

«Nous verrons comment il va demain», a déclaré Reid lors de sa conférence Zoom d’après-match.

Mahomes a été blessé au milieu du troisième quart alors qu’il se précipitait sur un jeu d’options de vitesse. Après avoir atterri maladroitement à la suite d’un tacle violent mais net, Mahomes se leva et trébucha. Il avait l’air étourdi, les yeux étourdis. Après un bref passage dans la tente médicale sur la ligne de touche, il a couru jusqu’aux vestiaires.

«Il va très bien en ce moment… ce qui est vraiment positif», a déclaré Reid. «Il a passé tous les accords. Nous verrons donc où cela va. »

Un autre signe positif est venu de Mahomes lui-même, peu de temps après le match. Dans un clin d’œil aux superlatifs de sa sauvegarde, Mahomes a tweeté, #HenneThingIsPossible

Quel héros improbable Henne était. Avant dimanche, il n’avait jamais lancé une seule passe dans un match éliminatoire en 13 saisons dans la NFL. Pourtant, il était là, résistant à toutes sortes de pressions pour y parvenir. Il y avait une fléchette au milieu de Travis Kelce pour 24 verges. Une corde à Tyreek Hill, qui a sauté au-dessus du défenseur pour une prise du bout du doigt qui n’était qu’une partie de l’achèvement. L’autre partie était de sécuriser le ballon de football alors qu’il glissait de sa cuisse alors qu’il tombait sur le gazon. Il y avait aussi de l’aide sous la forme de grandes courses de Darrel Williams.

Pourtant, pour geler le match, pour renvoyer les Browns à la maison, Henne devait gagner sa vie avec une habile imitation de Mahomes.

Ayant besoin de convertir un troisième et un 14 contre les 35 des Chiefs alors que le jeu reprenait après l’avertissement de deux minutes, Henne a reculé, puis s’est enfui de la poche sur une course et a plongé pour les premiers bâtons. Il a atterri à quelques centimètres du marqueur, mais c’était classique, enfin, Mahomes, qui a converti plus de troisièmes essais que quiconque dans la NFL cette saison.

De plus, Henne, conscient de la situation, a plongé la tête la première plutôt que de glisser. Tout comme Mahomes a tendance à le faire. Cela a également permis à Reid, avec l’option décisive, de montrer exactement la confiance qu’il avait en son remplaçant vétéran. L’entraîneur des Chiefs a pris la quatrième place.

Oh mon. Soufflez et les Browns auraient une excellente position sur le terrain et une chance.

Reid, cependant, a réussi l’appel le plus courageux de ces séries éliminatoires. Plutôt que de jouer la sécurité en battant une course à l’intérieur, les Chiefs ont appelé à une option de sprint qui a mis Henne en mouvement pendant que Hill se dirigeait vers le plat. C’était un autre type de jeu « classique de Mahomes ». Et Henne a livré un sou pour un achèvement de 5 verges qui a déclenché la célébration.

«Je suis tellement fier de Chad, de la façon dont il a tout géré», a déclaré Reid par la suite. «Il a probablement dit mieux quand il a dit:« Écoutez, cette équipe est incroyable quand quelqu’un doit entrer », pour les mettre à l’aise. C’est la raison d’être de l’équipe. »

Les Chiefs ont peut-être terminé avec le meilleur record de la saison régulière de la NFL (14-2) et sont entrés dans les séries éliminatoires favoris pour devenir le premier champion répété du Super Bowl de la ligue depuis les Patriots de la Nouvelle-Angleterre 2004-2005. Pourtant, le dernier triomphe était un autre rappel de la dangerosité du parcours pour eux d’arriver au point d’être à une victoire avant d’atteindre le Super Bowl LV à Tampa.

Nous l’avons déjà entendu. Un champion en titre du Super Bowl attire généralement les meilleurs coups de ses adversaires, semaine après semaine, et la mouture est sans aucun doute un facteur expliquant pourquoi les titres répétés ont été si rares au cours de ce millénaire. Dans le cas de Kansas City, lorsque les Chargers les ont menés en prolongation lors de la semaine 2 (les Chiefs ont survécu avec une victoire de trois points, grâce à une erreur de sélection de la recrue par le quart-arrière de Los Angeles Justin Herbert), c’était tout à fait le présage.

Vérifiez la marge de victoires des Chiefs depuis la semaine 9: 2, 4, 3, 8, 6, 3, 3. Cela fait huit victoires en parties à possession unique. Puis un neuvième pour ouvrir les playoffs.

Ces chefs ont été testés, pris tant de «meilleurs clichés» et sont toujours debout. Gagner sans Mahomes à l’arrivée était une nouvelle tournure (rappelez-vous le lecteur de dernière minute qui a piqué Las Vegas lors de la 11e semaine). Mais ils ont également remporté des matchs cette saison en résistant à des rallyes furieux dirigés par Tom Brady (semaine 12) et Drew Brees (semaine 15). Cette équipe a fait preuve d’une certaine résistance, avec une profondeur qui lui permet de s’adapter.

Dimanche, ils ont gagné sans receveur large Sammy Watkins (blessure au mollet) et sans leur principal défenseur, Clyde Edward-Helaire (hanche / cheville). De plus, le demi de coin Bashaud Breeland n’a pas terminé le match alors qu’il était évalué pour une commotion cérébrale.

Et ils l’ont fermé sans Mahomes. Bien sûr, ce n’est pas l’itinéraire préféré. Mais les Chiefs sont au moins capables de prouver qu’ils sont plus qu’un one-man show.