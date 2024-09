Opinion : Les acteurs et les écrivains ont-ils célébré trop tôt la victoire syndicale de l’année dernière ?

Il y a un an, Hollywood célébrait la fête du travail avec la grève des syndicats représentant les acteurs et les scénaristes, alors que les studios jonglaient avec les calendriers de sortie des films et élaboraient des grilles de programmes en prime time largement dépourvues de séries scénarisées produites localement. Même les Emmy Awards, le coup d’envoi traditionnel de la nouvelle saison télévisuelle, ont été reportés à janvier.

Ce conflit social a été réglé par la suite, les deux syndicats ayant trouvé un accord avant Thanksgiving. Pourtant, l’industrie du divertissement entre dans ce qui ne peut être considéré que comme un nouvel automne rempli de mécontentement, avec des talents et des équipes se plaignant de moins d’opportunités partout. De leur côté, les studios ont procédé à des licenciements dans un contexte de baisse des cours des actions, de chute des valorisations de leurs réseaux de télévision et de fusions inquiétantes, créant le sentiment que quelle que soit l’issue du conflit de l’année dernière, tout le monde, avec le recul, pourrait avoir perdu.

Malgré la douleur associée à leurs arrêts de travail prolongés, les auteurs et les acteurs ont estimé qu’ils devaient adopter une position ferme et fondée sur des principes contre les studios et les services de streaming, s’attaquant à un modèle économique changeant qui les privait d’une rémunération équitable pour leur travail.

Bien que les studios aient insisté sur le fait qu’ils étaient eux-mêmes en difficulté à mesure que leur activité évoluait, les guildes ont gagné la guerre des relations publiques – en présentant les riches PDG qui négociaient avec eux comme les méchants – et, au final, les entreprises ont largement cédé aux revendications des scénaristes et des acteurs sur des points clés. Les concessions comprenaient des augmentations de salaire, de meilleures cotisations de santé et de retraite, des bonus basés sur l’audience liés au streaming (où les données concrètes restaient insaisissables) et des protections concernant l’utilisation de l’IA, ou intelligence artificielle, pour supplanter les scénaristes et les acteurs en chair et en os.

« Quand on regarde ce contrat, dans son ensemble, c’est vraiment extraordinaire », a déclaré le directeur exécutif de SAG-AFTRA. Duncan Crabtree-Ireland a déclaré au site Deadline en décembre, après que ses membres ont ratifié l’accord, estimant à plus d’un milliard de dollars les gains contractuels.

Depuis, l’histoire est restée aussi sombre qu’un film d’Ingmar Bergman. Les acteurs, les scénaristes et les membres de l’équipe ont été contraints de se lancer dans des activités annexes pour survivre, et un flot de témoignages inquiets à la première personne en provenance des premières lignes d’Hollywood a donné lieu à une série d’articles du site spécialisé The Wrap intitulée « Tenir bon à Hollywood .”

« C’était dur avant la grève. C’est encore plus dur maintenant », a déclaré l’écrivain Corey Grant a déclaré à NPR en juin, qualifiant la baisse des emplois de mesure potentiellement punitive de la part des studios et de « réaction violente à la grève ».

C’est certainement possible, même si la lecture des gros titres récents sur les studios et les services de streaming suggère également une justification financière à ces coupes budgétaires. Ces sociétés ont dépensé beaucoup d’argent pour tenter d’amasser davantage d’abonnements au streaming, sans compenser les compromis financiers liés à la baisse de leurs réseaux en temps réel, ou linéaires, et de leurs sorties en salles.

Warner Bros. Discovery a a licencié plus de 1 000 employés (divulgation : en tant qu’ancien élève de CNN, j’étais l’un d’entre eux), et a récemment déclaré aux investisseurs que les réseaux de la société, notamment TNT, CNN et Discovery Channel, sont vaut 9 milliards de dollars de moins qu’il y a quelques années.

Le Times a décrit ce déclin dans le cadre d’un « réexamen à l’échelle de l’industrie », Paramount a également réduit la valeur de ses réseaux de plusieurs milliards et licencié près d’un employé sur six, tout en négociant la vente de ce qui reste de l’entreprise.

Même les services de streaming, dont Netflix et Prime Video d’Amazon, sont devenus plus sélectifs dans la commande de leurs programmes, en partie pour réduire les coûts et en partie parce qu’ils ont connu du succès avec des séries acquises à moindre coût à l’étranger, comme le drame sud-coréen « Squid Game » ou la comédie noire britannique « Baby Reindeer ».

Il y a eu quelques rayons de soleil bienvenus cet été : Les suites de Disney : un succès au box-office « Deadpool & Wolverine » et « Vice-Versa 2 », qui ont rapporté près de 3 milliards de dollars dans le monde entier.

La triste réalité montre cependant que l’industrie est en pleine mutation, à l’image de la transition numérique qui a submergé l’industrie de la presse.

Ce qui semble clair, c’est que si l’automne est traditionnellement une saison d’espoir et d’optimisme, avec la sortie de nouvelles séries télévisées et le basculement des films d’été vers des sorties de prestige en compétition pour les plus grandes récompenses, l’humeur dominante à Hollywood ne montre pas grand-chose de tout cela. Et si les acteurs et les scénaristes ont célébré à juste titre les victoires contractuelles durement gagnées de l’année dernière, le triste retournement de situation de 2024 est que des salaires plus élevés et des résidus améliorés ne signifient pas grand-chose sans l’accès à des emplois qui rapporteront ces dividendes à court et à long terme.

Brian Lowry est un ancien critique des médias pour CNN et Variety, et un ancien journaliste et chroniqueur au Los Angeles Times.